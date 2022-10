Spektakularna proslava jubilarnog Weekend Media Festivala

Medijska, marketinška i kreativna industrija, pod utjecajem digitalizacije i brojnih promjena na tržištu, međusobno se isprepliću, nadograđuju, ovise jedna o drugoj te su nepresušan izvor zanimljivosti i trendova. Zato u rujnu nikad ne propuštamo najveću regionalnu komunikacijsku konferenciju, ali moramo biti iskreni i nadodati da je to dobrim dijelom i zato što Weekend organizira najluđe partyje u regiji. Koga smo sve slušali na pozornicama stare Tvornice duhana u neposrednoj blizini prekrasne rovinjske rive na 15. Weekend Media Festivalu, pročitajte u nastavku.

foto: Emica Elveđi

Provod koji nadilazi granice Hrvatske

Na Weekend.15 došlo je više od pet tisuća posjetitelja, što iz Hrvatske, što iz zemalja regije, što iz cijelog svijeta. Pored panela i predavanja, zaljubljenici u trendove mogli su se opušteno družiti, sklapati nova poznanstva pa čak i poslove, ali i partyjati uz zvučna imena hrvatske i regionalne glazbene scene. Tako je jubilarni Weekend otvorila spektakularna izvedba legendarnog Darka Rundeka uz briljantni Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije čije umijeće nije mogla omesti ni glasna i razdragana publika.

Nakon Rundeka i Jazz orkestra HRT-a koji postoji već više od 70 godina, publiku je rasplesao popularni Matija Cvek uz The Funkensteinse. Uz njegove publici najdraže hitove poput Ptica i Trebaš li me koji u originalu izvodi s Eni Jurišić, otpjevao je i neke evergreene hrvatske glazbene scene poput hitova Dine Dvornika i neprežaljenog Olivera Dragojevića.

Trenutno najveća regionalna zvijezda Konstrakta & Zemlja Gruva, na opće su oduševljenje posjetitelja, pred prepunom Tvornicom duhana izveli i otpjevali svoje najveće hitove. Na pozornici koja je doslovno prštala njihovom zaraznom energijom, svima su otkrili tajnu zdrave kose Megan Markle.

Beatovi za svakoga

Vojko V. je u srce Istre donio dašak svog prepoznatljivog splitskog humora te je publiku doslovno bacio u trans uz neke od svojih najpoznatijih hitova. U svom je stilu pjevao, plesao i zabavljao sve okupljene, a izazvavši sretnike u prvom redu da se popnu na pozornicu i dobro se zabave uz dvoboj u sklekovima – priredio je spektakl za pamćenje.

Uz Ne može i Zovi Čovika, publika nije ostala imuna ni na nastup Marije Mirković koja je nekada pozornicu dijelila s Frajlama, a sada uživa u solo vodama uz Band!. Velikani DJ scene poput DJ Stanka Bondže, DJ Leggera i DJ Ree na partyju from HYUNDAI with love, rovinjskoj su publici predstavili svu širinu svog talenta i užarili atmosferu. Jukeboxmusic takeover Bocca Sofistifunk, Filip Jelaš i popularni novosadski Gift bend zaokružili su party priču s Weekenda i zabavljali publiku do dugo u noć.

1 / 14 Foto: Promo

Sve čari jubilarnog Weekenda

Organizatori su se uistinu potrudili da proslava rođendana jubilarnog Weekenda uz vrhunske koncerte i nastupe, nadmaši sva očekivanja, ali kako to obično i bude na Weekendu, partyji nisu bili jedina poslastica. Premijerno je prikazana prva epizoda najnovije HRT-ove serije Metropolitanci, a nakon premijere networking se nastavio na nezaobilaznom cocktail partyju.

Da se na Weekendu moglo i dobro pojesti, pobrinula se NovaTV koja je posjetiteljima osigurala gurmanski BBQ uz zarazne plesne hitove – jer nema boljeg načina za uživanje u toplom rujanskom suncu nego uz dobar roštilj i još bolje društvo. Pored toga, na Weekendu je premijerno prikazana i trenutno najpopularnija i najutjecajnija izložba Tolerance Poster Show koju je do sada vidjelo preko 400 tisuća ljudi u više od 40 država diljem svijeta.

Slogan #SAMODOĐI itekako je ispunio očekivanja sve zahtjevnije publike koja prati medijske, ali i trendove iz brojnih drugih industrija, dok je provod ljestvicu podignuo na novu razinu. Opuštena atmosfera, smijeh, dobra zabava, glazba i ples uz nebrojene prilike za networking, povezivanje i razmjenu mišljenja i dojmova, tako su dodatno podcrtali iskustvo najočekivanijeg Weekenda u godini. Više priča s najboljeg Weekenda pročitajte na https://weekend.hr/price-s-weekenda/.

