NAJTRAŽENIJI IZVOĐAČ AMSTERDAM DANCE EVENTA POJAČAVA NO SLEEP: Reinier Zonneveld prvi put u Beogradu! Stižu i Partiboi69 i Regal!

Trenutno najtraženija techno zvezda nove generacije Reinier Zonneveld, poznat po nestvarnim live setovima i rasprodatim nastupima širom sveta, stiže na svoj prvi beogradski nastup u petak, 11. novembra u okviru No Sleep Festivala! Tokom prošlogodišnjeg Amsterdam Dance Event-a oborio je rekord za Awakenings, najveći techno solo događaj u istoriji sa 13.000 rasprodatih ulaznica za manje od tri sata, čime je prestigao velikane elektronske muzike kao što su Paul Kalkbrenner, Maceo Plex i Tale Of Us, ali i druga najveća svetska imena kao što su Adele, U2, Metallica i Lady Gaga, koji su ranije nastupali u istoj dvorani! Njegov meteorski uspeh nije promakao kralju elektronske muzike Carl Coxu, pa će tako ove godine zajedno predvoditi, takođe rasprodatu, Awakenings žurku na najvećoj svetskoj smotri elektronske muzike u Amsterdamu.

Na svoj prvi i ekskluzivni nastup u Srbiji u petak 11. novembra stiže i jedinstveni Partiboi69, koji je zaludeo svet svojim fantastičnim miksevima i oformio posebnu zajednicu unutar elektronske muzike! Posle čak šest godina u Beograd se vraća i techno velemajstor iz Madrida – Regal! Sa njima stižu holandska disk džokejka Kiki Solvej i novosadsko otkriće nove generacije Katalina, čime je zaokružen program Glavnog hangara Luke Beograd prve večeri festivala. Oni se pridružuju postavi No Sleep-a na kojoj su već superzvezde Amelie Lens i Indira Paganotto, te pariski techno artist Koboyo. Uskoro stiže još imena koja će 11. i 12. novembra nastupati tokom 48 besanih sati na brojnim lokacijama širom Beograda, a pojedinačne ulaznice za No Sleep kreću u prodaju od petka, 14. oktobra u podne, po najboljim, startnim cenama od 1.290 dinara, za koje se očekuje da će biti rasprodate za samo nekoliko sati!

foto: Promo

No Sleep Festival 2022 | First Night at Main Hangar Reveal

Reinier Zonneveld je poput uragana osvojio planetu nesvakidašnjim muzičkim umećem i nastupima uživo, na kojima svira neke od najluđih techno traka koje poslednjih godina gotovo da redefinišu ceo žanr i njegov pun potencijal! Od maratonskih osmosatnih setova do nastupa na svim vodećim festivalima sveta, uključujući i premijerni set na Exitovoj Dance Areni, Reinier je postao apsolutni headliner glavnih elektronskih događaja kao što su Awakenings ili Time Warp, a pokrenuo je i sopstveni LiveNOW Festival u Amsterdamu, na kojem je isporučio maestralan nastup od čak 11 sati! Osnivač je izdavačke kuće Filth On Acid, koja je danas jedna od najprodavanijih i najpodržavanijih na elektronskoj muzičkoj sceni i vodeća etiketa na Beatportu. Pored bangera kao što su „Move Your Body To The Beat“ i „Things We Might Have Said“, najnovije izdanje u Reinierovoj diskografiji je traka „Fist On Acid“ sa Angerfistom, a najavljeno je i mnoštvo nove muzike u predstojećem periodu. Znajući Reiniera i njegov običaj da kroz svoje setove provlači ekskluzivne neobjavljene materijale, No Sleep Festival biće savršena prilika za pretpremijeru onoga što tek dolazi!

Status omiljenog „rejvera iz mase“ poslednjih godina drži australijski šoumen Partiboi69, koji je na potpuno beskompromisan način povezao vrhunsku muziku i humor! Kroz svoje live nastupe i lejblove Mutual Pleasure Records i Stingboi Productions spaja kompjuterski animirane grafike i umetnost green screen-a sa ghetto house, Miami bass, electro i Detroit techno zvukom, a ovom kombinacijom oko sebe je okupio jednu od najvećih online zajednica na elektronskoj muzičkoj sceni. Nastupajući sa svojim sada već kultnim zakrivljenim naočarama za sunce, brzo se pretvorio u jednu od najinteresantnijih pojava za DJ pultom, a najverodostojniji primeri muzičkog sveta ovog rejv ekscentrika prepoznaju se u trakama „Freaky Dreamz“, „Magnificent“ i „Freaking You Out“. Partiboi69 je poslednjih godina praktično izgradio kult ličnosti, a kao obavezna audio-vizuelna lektira uoči njegovog debitantskog nastupa u Srbiji na No Sleep Festivalu ističe se čuveni Live Ghetto House/Ghetto Tech Mix iz 2018. godine.

foto: Promo

Na No Sleep iz Madrida stiže produkcijski i DJ velemajstor Regal, koji se nakon niza izdanja za lejblove kao što su Figure, Bpitch i Exhale, ali i za sopstvenu, internacionalno prepoznatu etiketu Involve, poslednjih godina etabilirao kao jedan od najtraženijih techno talenata elektronske muzičke scene. Remiksovao je Ninu Kraviz, Ellen Allien, Emmanuela Topa i sarađivao sa vodećim izvođačima, kao što su Len Faki (EP „The End“), Alien Rain (EP „Acid Affair“) i Amelie Lens, a svoje ime je u globalnu techno scenu urezao i kroz dva velika Boiler Room seta i nastupe na festivalima Berghain, Awakenings, DGTL i Exhale. Poznat po sposobnosti da se kreće između različitih podžanrova, na No Sleep festival u petak, 11. novembra donosi eklektični stil, koji vuče korene iz različitih kutaka elektronske muzike, sa primesama trance i acid zvuka.

Program prvog festivalskog dana pojačaće i Kiki Solvej, koja stiže iz Nemačke, gde je krajem prošle godine zauzela obećavajuću startnu poziciju na Zonneveldovoj etiketi Filth on Acid. Debitovala je odličnim setom od dve numere, „Deutsches Rave Mädchen“ i „Heute Nacht“, u kojima predstavlja snažan techno zvuk, industrijske teksture i laserske sintisajzere ispraćene njenim vokalima. Domaću podršku 11. novembra u Glavnom Hangaru pružiće Katalina, mlada DJ-ica i rezidentkinja No Sleep Festivala i Exitove No Sleep Novi Sad bine, koja donosi house i techno zvuk, energične ritmove, cross-genre setove i uvek pozitivnu energiju. Pobednica je prvog Let’s Mix It DJ takmičenja, a pored Exita, nastupala je u brojnim novosadskim i beogradskim klubovima.

U prodaji su regularne festivalske ulaznice po ceni od 2.290, uz uštedu od 40 odsto, i VIP GOLD festivalske ulaznice po ceni od 3.990. U petak, 14. oktobra u podne počinje prodaja regularnih pojedinačnih ulaznica, po poklon ceni od 1.290 dinara, sa uštedom od 50 odsto, dok će cena pojedinačnih VIP GOLD ulaznica iznositi 2.490 dinara. Ulaznice su dostupne preko festivalskog sajta i prodajne mreže Gigs Tix, online i na prodajnim mestima.

Promo