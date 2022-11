SPEKTAKL U SREMSKOJ MITROVICI: Počeo koncert Stefana Milenkovića i dr Neleta Karajlića (FOTO)

U Sremskoj Mitrovici je počeo koncert Stefana Milenkovića i dr Neleta Karajlića, a mi vam prvi donosimo fotografije sa ovog spektakla.

Rock El Clasico je koncept koji su osmislila ova dva umetnika, a spaja klasične zvuke virtuoza na violini sa pankom i rokom sarajevskog šmeka. Ovo je prvi vojvođanski koncert sastava Rock El Clasico, nakon beogradske Noći muzike i nastupa na World Expo u Dubaiju.

foto: Promo

“Ljubav prema muzici je probudila u nama to nešto istraživačko, da probamo da napravimo kako bi to izgledalo kada bi on, svetski violinista svetske klase i ja, recimo uspešni lokalni pevač, ušli u jedan novi koncept. Ljudi u Sremskoj Mitrovici su prepoznali da bi takav jedan program bio sjajan za njih”, rekao je Nele povodom koncerta, a Stefan je dodao da će ljubitelji klasike osetiti i ostati zaintrigirani prirodnom simbiozom sa prepoznatljivim zvukom “Zabranjenog pušenja”.

1 / 7 Foto: Promo

Koncert se održava uoči Dana grada Sremska Mitrovica, a pokrovitelj je kompanija “Metalfer” koja posluje u ovom gradu. Povodom Dana grada, Sremska Mitrovica je pripremila program Novembarski dani, koji će spojiti kulturu, umetnost i sport na jednom mestu i svakodnevno ponuditi besplatne programe građanima.

Promo