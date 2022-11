Deset razloga zbog kojih se ne propušta No Sleep festival!

No Sleep festival će 11. i 12. novembra još jednom razbuditi Beograd tokom vikenda ispunjenog različitim sadržajima – od vrhunske produkcije i zvezdanog lajnapa, koji predvode Amelie Lens, Reinier Zonneveld, Indira Paganotto, Partiboi69 i desetine drugih izvođača, raznovrsnog muzičkog programa na lokacijama širom Beograda, do zvaničnih afterparty-ja i tradicionalne No Sleep konferencije. U susret vikendu koji će Beograd načiniti prestonicom najkvalitetnijeg elektronskog zvuka, donosimo deset razloga zbog kojih se ovo izdanje No Sleep festivala ne propušta.

Vodeće techno zvezde današnjice – Amelie Lens i Reinier Zonneveld

Na No Sleep stižu jedna od najtraženijih imena globalne elektronske muzičke scene – belgijska tehno superzvezda Amelie Lens i apsolutni rekorder po rasprodatim nastupima Reinier Zonneveld. Prošlogodišnjim nastupom na Amsterdam Dance Eventu, Zonneveld je popunio prostor kapaciteta 13.000 posetilaca i upisao se u istoriju sa najvećim solo nastupom u zatvorenom prostoru kada je u pitanju tehno, a na „mesto zločina“ vratio se i ove godine, i to u društvu Carla Coxa, čiji je bio specijalni gost. Amelie Lens uživa reputaciju miljenice domaće klupske publike i jedne od najtraženijih predstavnica EXIT porodice. Nakon što je pokorila neke od najvećih svetskih festivala svojim eklektičnim DJ setovima, u kojima donosi tehno budućnosti kombinovan sa oldskul elementima, 12. novembra stiže na No Sleep festival, u Glavni hangar Luke Beograd.

Debitantski nastupi Indire Paganotto i Partiboi69-a u Beogradu

Glavni hangar Luke Beograd po prvi put će prodrmati psy-trance-techno ratnica Indira Paganotto i omiljeni viralni fenomen elektronske muzičke scene Partiboi69. Indira je briljirala na ovogodišnjem EXIT festivalu, a sada je vreme da osvoji beogradsku publiku spojem trance i techna, koji donosi 12. novembra. Partiboi69 je omiljeni rejver iz mase, jedna od najinteresantnijih pojava za DJ pultom, samoproklamovani „spiritualni vođa“, „ikona“ i „prorok“ i, sve u svemu, mnogo više od producenta i DJ-a . Hvatajući beleške od detroitskog Assaulta i pionira ghetto tech žanra Godfathera, ovaj šoumen 11. novembra po prvi put u Srbiju donosi svoj audio-vizuelni performans.

Predvodnici evropskog andergraunda – Koboyo i Regal

Produkcijski i DJ velemajstor Regal, koji stoji iza izdanja za lejblove kao što su Figure, Bpitch i Exhale, ali i za sopstvenu, internacionalno prepoznatu etiketu Involve, u petak, 11. novembra isporučiće kombinaciju različitih žanrova elektronske muzike, sa primesama trance i acid zvuka. Premijerno u subotu stiže Koboyo, sa oldskul, berlinskim i Detroit tehno duhom, čiji je talenat prepoznala upravo Amelie Lens, sa kojom je nedavno imao zajednički set u klubu DC-10.

Vrhunska produkcija

U petak, 4. novembra, beogradski klaberi imali su priliku da prisustvuju spektakularnom šou Borisa Brejche u Glavnom hangaru, a svako ko je posetio ovu nezapamćenu žurku, uverio se u kvalitet vrhunske produkcije rezervisane samo za najveće svetske događaje elektronske muzike. Ta ista produkcija, koja se ogleda u besprekornom zvuku i vizuelnim efektima, dočekaće sve klabere i u Glavnom hangaru na novom izdanju No Sleep festivala ovog vikenda, 11. i 12. novembra.

Nosioci domaćeg i regionalnog elektronskog zvuka

Regionalnu scenu predstavljaće Mostarac Andrej Jelić, jedan od utemeljivača bosansko-hercegovačke klupske scene, poznat po višečasovnim afterima, ali i Roof Aw projektu, u okviru kojeg je organizovao žurke na unikatnim lokacijama. Pridružuje mu se splitski DJ Jock, internacionalno prihvaćeno ime sa naših prostora, sa izdanjima potpisanim za vodeće svetske izdavačke kuće poput Inteca Carla Coxa, te sarajevski Edib B. Ispred domaće scene istupiće omiljeni Dejan Milićević, Novosađanka Katalina, te dobro poznata beogradska imena Antrax i Doo.

Najjača trap postava

Mladi i sveži, domaći i regionalni izvođači, koji uveliko broje milionske preglede na striming platformama i pune klubove širom regiona postali su neizostavni deo No leep festivala, te je prvo veče u klubu Drugstore rezervisano za rep, trep, dril i r’n’b koji donose Grše, Banfica, Kali, La Crl x Louis x Libede x Sele, Thicc Boi i Sara. Mlada trep ekipa ujedno potvrđuje raznovrsnost programa No Sleep festivala, uz ranije pomenuta velika imena elektronske scene.

Zvanični Afterparties u klubu Drugstore

Nezaobilazan deo No Sleep festivala tradicionalno su afteri u kultnom beogradskom klubu Drugstore. Zvezda prvog jutra je Ida Engberg, švedska tehno i deep house producentkinja i DJ-ica sa više od dve decenije staža na sceni, a pridružuju joj se nemačko-iranski DJ Human Rias i beogradski DJ Antrax, poznat po svojim maratonskim minimal, house i tehno setovima. Nedeljni after pripada Italijanki Matisi, Andreju Jeliću, jednom od utemeljivača bosansko-hercegovačke klupske scene, i Dejanu Milićeviću, miljeniku domaće i regionalne publike.

Kiki Solvej i Katalina – mlade nade elektronske muzičke scene

No Sleep festivalu pridružuju se dva sjajna nova ženska imena u svetu elektronske muzike. Program prve večeri pojačava Kiki Solvej iz Nemačke, gde je krajem prošle godine zauzela obećavajuću startnu poziciju na Zonneveldovoj etiketi Filth on Acid. Debitovala je odličnim setom od dve numere, „Deutsches Rave Mädchen“ i „Heute Nacht“, u kojima predstavlja snažan tehno zvuk, industrijske teksture i laserske sintisajzere ispraćene njenim vokalima. Domaću podršku istog dana u Glavnom Hangaru pružiće Katalina, mlada DJ-ica i rezidentkinja No Sleep festivala i Exitove No Sleep Novi Sad bine. Ona donosi house i tehno zvuk, energične ritmove, cross-genre setove i uvek pozitivnu energiju.

Desetine izvođača na više lokacija širom Beograda

Pored epicentra novembarskog izdanja No Sleep festivala u Glavnom hangaru Luke Beograd, u kom će glavne zvezde biti Amelie Lens, Reinier Zonneveld, Indira Paganotto, Partiboi69 i drugi, bogat muzički program odvijaće se u klubu Drugstore, koji je rezervisan za WB Community žurku, trep veče i zvanične aftere. U beogradske Silose stižu ukrajinska minimal heroina Olga Korol, art direktor milanskog kluba Tunnel DJ Bugsy, strazburški DJ Pascal Walter, Šveđanka Maria Nordgren i Ukrajinka Masha, dok će se tokom neprospavanog vikenda „probuditi“ i kultni klubovi 20/44, Ben Akiba, Yugovinyl i DIM.

No Sleep konferencija donosi najaktuelnije teme muzičke industrije

Tradicionalna No Sleep konferencija i u okviru ovog izdanja festivala okupiće relevantne predstavnike muzičke, festivalske i event industrije 11. i 12. novembra u prostoru Marsh Open Space (Cetinjska 15). Među panelistima će biti Indira Paganotto, DJ Jock, Dejan Milićević, Dragan Ambrozić i niz muzičkih agenata i menadžera, koji će kroz specijalizovane radionice i edukativni konferencijski sadržaj doneti najaktuelnije teme iz sveta muzičke industrije. Konferencija oba dana počinje u 15 časova, a ulaz je slobodan i otvoren za sve zainteresovane. Posetioci će imati priliku da saznaju sve o pokretanju sopstvenog lejbla, kreiranju muzičkog portfolija, budućnosti muzičke industrije, ali i da unaprede svoje produkcijske veštine uz DJ Jocka. Kompletan program i satnica nalaze se ovde.

