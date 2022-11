Koncert Petra Graša: Pevač oduševio publiku u punoj Štark Areni!

Najveća regionalna pop zvezda i „majstor za balade“, Petar Grašo, sinoć je nastupio u Beogradu, pred punom Štark Arenom.

Koncert godine, jedinstveni spektakl, trijumf raskoši u muzičkom i produkcijskom smislu – ovako bi se ukratko mogao opisati dugoočekivani beogradski koncert popularnog splićanina pred hiljadama obožavalaca i poklonika njegove muzike u Štark Areni.

foto: Skymusic

Jedan od najvećih hrvatskih kantautora i miljenik domaće publike koncert je otvorio baladom „Je l’ ti reka’ ko“, uz gromoglasan aplauz i ovacije publike, što je bio uvod za dvoipočasovno „putovanje“ kroz gotovo 27 godina dugu karijeru popularnog pevača.

foto: Skymusic

Arenom su se prolamali hitovi poput „Ko nam brani“, „Ljubav jedne žene“, „Lakše mi je s njom“, a prvi tonovi numera „Ako te pitaju“ i „Utorak“ doveli su do atmosferu usijanja, kada je cela Arena, zajedno sa Grašom, uglas pevala dobro poznate stihove jednih od najlepših balada ikada. Čitav ugođaj dodatno je upotpunjen najsavremenijom audio i video produkcijom, za koju je bio zadužen Skymusic. Preko 500m2 LED ekrana, više od 300 rasvetnih tela, moderan sistem kamera i moćni audio sistem Meyer Sound LEO omogućili su da savršen zvuk i slika sinoć dođu do svakog posetioca u Areni.

Pevač je tokom čitavog koncerta, a i po njegovom završetku bio vidno raspoložen, ne krijući zadovoljstvo zbog savršene noći u srpskoj prestonici: „Videti tu količinu ljubavi i ta sretna lica u publici koja sa mnom pevaju od početka do kraja koncerta, to je osećaj koji sam želeo, to je osećaj koji sam priželjkivao i to je nešto što sam dobio. Zato ovaj koncert svakako spada u jedan od mojih najlepših koncerata“ – istakao je Grašo nakon nastupa.

On je, kako je i prethodno najavio, deo koncerta posvetio svom velikom prijatelju Oliveru Dragojeviću, i u njegovu čast otpevao nekoliko njegovih pesama, a gost mu je bio dugogodišnji saradnik i odnedavno tast, Tonči Huljić.

Senzacionalnim koncertom u Beogradu, praćen spektakularnom produkcijom, nakon prepunih arena u čitavom regionu, Grašo je krunisao uspešnu koncertnu godinu na najbolji mogući način.

