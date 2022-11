Jelena Rozga izdala akustik album i “dala gas” pred početak regionalne turneje u okviru koje nastupa i u Beogradu

Beogradski koncert u organizaciji Skymusic-a zakazan je za 07. april u Štark Areni, a popularna pevačica pre nekoliko dana objavila je svoj novi akustični album „Minut srca mog“, koji obuhvata 19 Jeleninih najvećih hitova i najdražih pesama iz 27 godina duge karijere - u sasvim novom ruhu.

Da je album izašao u pravom trenutku, govori činjenica da je publika sa ovih prostora i najveće koncertne dvorane regiona tek očekuju.

foto: John Pavlish

„Moja karijera jeste poprilično duga, ali se trudim da se ne obazirem mnogo na ono što sam postigla, već uvek gledam šta je to što još mogu da uradim. Otud i ovaj akustični album. Predstoje mi koncerti širom regiona, arena u Zagrebu kojom otvaram regionalnu turneju „Minut srca mog“ rasprodata je čak mesec dana unapred. Znam da i u Beogradu vlada veliko interesovanje, iako je nastup zakazan za april. Imati takvu publiku, takve fanove, to je zaista nešto posebno. I zato se uvek trudim da u svemu dam svoj maskimum. Mislim da moji obožavaoci zaslužuju to, i ovaj album je moj poklon njima“ – rekla je Rozga.

foto: John Pavlish

Govoreći o pesmama koje su se našle na novom albumu, miljenica publike širom regiona, izjavila je: „To su sve pesme koje su pronašle mene. Mnogo je divnih pesama obeležilo moj život, a izabrati one koje će naći mesto na ovom albumu nisam ni znala, ni mogla sama, pa sam poslušala ono što mi u dvadeset i sedam godina karijere nikada nije dalo pogrešan savet, svoje srce“.

Neke od numera sa novog albuma beogradska publika imaće prilike da čuje na koncertu 07. aprila u Štark Areni, za koji je Jelena najavila svetski nivo audio i video produkcije za koju je zadužen Skymusic. Ulaznice za ovaj megaspektakl mogu se kupiti putem besplatne aplikacije eFinity i preko sajta efinity.rs, kao i na blagajni Štark Arene.

foto: John Pavlish

Album „Minut srca mog“ poslušajte na streaming platformama:

