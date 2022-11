KOIKOI i Konstrakta sa Zemljom gruva predstavljaju Srbiju na holandskom festivalu Eurosonic Nordeslag

Muzička senzacija Konstrakta sa bendom Zemlja gruva, te jedan od najuticajnijih indi rok sastava nove generacije KOIKOI, biće predstavnici domaće scene na najuglednijoj muzičkoj smotri u Evropi, holandskom festivalu Eurosonic Nordeslag, koji će biti održan od 18. do 21. januara 2023. u Groningenu. Naša predstavnica na Eurosong takmičenju Konstrakta i Zemlja gruva nastupiće 19. januara na centralnom trgu u Groningenu, dok će se bend KOIKOI istog dana u okviru festivalskog programa predstaviti publici, ali i agentima, bukerima i najvažnijim akterima evropske festivalske industrije.

foto: Promo

Eurosonic Nordeslag je muzička platforma koja se u formi festivala i konferencije održava svakog januara u holandskom gradu Groningenu, okupljajući preko 4000 profesionalaca iz festivalske industrije kojima predstavlja evropske bendove i izvođače koji su u prethodnoj godini ostavili trag u muzičkoj industriji. Ove godine Srbiju predstavljaju dva benda čiji su nastupi predloženi i podržani od strane Radio Beograda 1 i nacionalne platforme Srbija stvara. Oni će svojim nastupima 19. januara dobiti priliku da u narednoj godini budu bukirani za najveće festivale širom Evrope.

Nakon međunarodno zapaženog nastupa koji su Konstrakta i Zemlja gruva imali u okviru Eurosonga, ceo svet brujao je o njihovom, do tada neviđenom, umetničko - scenskom performansu, a numera In Corpore Sano danas broji više od 40 miliona pregleda na svetskim striming servisima. Konstrakta je svoje predstavljanje imala i na međunarodnoj sceni i to kroz niz intervjua sa inostranim medijima kao to su Njujork Tajms, Independent, Gardijan, Metro, Sun i mnogi drugi.

„Posebno mi je drago što ćemo baš uz KOIKOI imati priliku da u Groningenu na neki način predstavimo deo srpske muzičke scene i nadam se da ćemo uspeti da bar malo zainteresujemo širu publiku za ono što naši muzičari rade. Ako ne računamo Eurosong, do sada smo nastupali samo u regionu, tamo gde publika uglavnom razume naš jezik. U tom smislu, nastup na Eurosonicu je za nas izazov“ izjavila je Ana Đurić.

KOIKOI je jedan od najtalentovanijih indi rok bendova koji se za jako kratko vreme lansirao na sam vrh regionalne scene. Oni su ove godine nominovani i za prestižnu MME nagradu (Music Moves Europe Awards). Dobitnici ovog evropskog priznanja, koje se svake godine dodeljuje talentovanim izvođačima koji predstavljaju budućnost muzičke industrije, prethodnih godina bili su, danas mega popularne svetske zvezde, Rosalia, Dua Lipa i Stromae i mnogi drugi. Ove godine KOIKOI za titulu „nove nade evropske muzičke scene“ u konkurenciji sa još četrnaest izvođača iz cele Evrope, a ujedno su prvi bend iz Srbije ikada nominovan za ovo priznanje. Pored nagrada koje dodeljuje žiri, KOIKOI je u konkurenciji i za nagradu publike, te pozivamo sve ljubitelje benda da već danas glasaju za beogradski sastav putem linka mmeawards.eu .

foto: Promo

„Oduševljeni smo što se pridružujemo Konstrakti u osvajanju evropske muzičke scene! Znamo da je ovo velika prilika, ali i odgovornost da napravimo koncert za pamćenje u legendarnom klubu Vera, odakle su evropske turneje započeli naši muzički uzori kao što su Sonic Youth, Nirvana i Joy Divison. Naš razvoj je obeležila beskrajna podrška scene, publike i umetničke zajednice u regionu, i ovo je kruna našeg dvogodišnjeg rada“ izjavili su iz KOIKOI.

Nacionalna platforma „Srbija stvara“, koja pruža podršku nastupima oba benda, prethodno je, pružila podršku i domaćim bendovima Maika i Buč Kesidi za nastupe na festivalu Eurosonic, a na nedavno završenoj svetskoj izložbi Dubai Expo organizovala je i podržala nastupe čak 30 domaćih izvođača, koji su se predstavili publici iz celog sveta.

Nastupe izvođača iz Srbije podržavaju i Euroradio i Evropska radiodifuzna unija, najveća asocijacije državnih emitera koja će snimke oba koncerta nakon festivala distribuirati svim svojim članovima.

Nacionalna platforma „Srbija stvara/ Serbia creates“ je krovno, međuresorno telo zaduženo za međunarodnu promociju Srbije kroz izvozni potencijal iz oblasti kreativnih industrija, inovacija i ekonomije zasnovane na znanju. Srbija stvara deluje kao nacionalni brend moderne Srbije koji afirmiše savremene vrednosti – kreativnost, inovativnost, znanje i talent.

Promo