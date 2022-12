NAJBOLJE MODNE KOMBINACIJE NA ELLE STYLE AWARDSU 2022: Izdvajamo fashion momente koji postavljaju nove trendove

Preksinoć je održan najveći modni događaj u regionu Elle Style Awards powered by Honor za 2022. godinu, a pored važnih dobitnika priznanja, veče za pamćenje obeležile su i glamurozne modne kombinacije zvanica.

Kao i do sada, i ove godine dodelili smo nagrade iz najrazličitih oblasti: glume, muzike, modnog dizajna, umetnosti, sporta, aktivizma, književnosti, i mnogih drugih (u ukupno 15 kategorija), i to u društvu našeg glavnog sponzora kompanije Honor, kao i ostalih sponzora - Porsche, Comma, Portonovi, Lancome, ABP, The Body Shop i Calsberg.

Nepisani dress code bio je: crno, ali nije nedostajalo ni dramatičnih krojeva, boja i šljokica. Dame poput Marije Tarlać, Ive Chu, Kristine Bekvalac, Mine Milutinović i Ines Janković odlučile su se za večnu klasiku upotpunjenu chic detaljima; Konstrakta je ostala dosledna svom autentičnom stilu u kreaciji Aleksandre Lalić, dok su se fashion devojke poput Lee Davogić, Aleksandre Bojović i Barbare Tatalović odlučile za glam rock sa modernim zaokretom.

U galeriji pogledajte neke od najboljih modnih kombinacija na Elle Style Awardsu 2022.

1 / 59 Foto: Mrđa Lovers studio

