DESET HITOVA KOJE JE DEBORAH DE LUCA OSVEŽILA ODLIČNIM TECHNO ZVUKOM

Deborah De Luca, globalna techno zvezda poreklom iz Napulja, uživa u tome da velike hitove iz različitih muzičkih pravaca presvuče u techno odelo.

Od „Killing Me Softly With His Song“, „Toxic“, „Baby One More Time“, preko „Ameno“, „Children“ i „Kernkraft 400“, do „Gangsta’s Paradise“ i „No Scrubs“, Deborah ove pesme pretvara u bangere za velike plesne podijume, kao što je beogradski Glavni hangar, u koji stiže 17. decembra.

foto: Promo/Exit

Izbor izvođača čije je pesme Deborah remiksovala jako je zanimljiv i šarenolik – tu su Britney Spears, Fugees, Coolio, Zombie Nation, TLC, Felix Da Housecat, Robert Miles. Pred vama je tačno deset remiksa popularnih pesama, sa Deborinim prepoznatljivim muzičkim pečatom.

DORI ME - Deborah De Luca (Rework 2022)

KILLING ME - Deborah De Luca ft Valeria Mancini

HEY BRITNEY - Deborah De Luca

YOU’RE TOXIC - Deborah De Luca

CHILDREN Deborah De Luca x Robert Miles

ZOMBIE NATION - Kernkraft 400 (Deborah De Luca EDIT)

GANGSTA’S PARADISE - Coolio (Deborah De Luca Remix)

ONE AND ONE - Robert Miles (Deborah De Luca Remix) YES SCRUBS - Deborah De Luca ft Valeria Mancini SILVER SCREEN - Felix Da Housecat (Deborah De Luca Remix)

Neke od ovih pesama biće deo Deborinog nastupa u Glavnom hangaru Luke Beograd, koji će se dogoditi za pola meseca, 17. decembra. Stiže i jaka domaća podrška koju čine Lea Dobričić, Filip Fisher i The +.

foto: Promo/Exit

Promo