ROKENROL BOMBA: Zabranjeno pušenje rokenrol raznelo Zappa bazu

Legendarni bend oduševio je beogradsku publiku žestokom trosatnom svirkom za pamćenje.

Iako donekle neraspoložena zbog poraza „orlova“ na svetskom prvenstvu u fudbalu, publika u klubu „Zappa baza“ brzo je zaboravila na sve brige i prepustila se rokenrol čaroliji Zabranjenog pušenja.

Od prvih taktova pesme „Pos‘o, kuća, birtija“ kojom je koncert otvoren, do poslednjeg refrena „Fildžana viška“ horski su se pevalo, plesalo i pljeskalo u ritmu, a najveće oduševljenje izavali su nezaboravnih hitovi „Pišonja i Žuga“, „Jugo 45“, „Na straži iznad Prizrena“, „Ibro dirka“, „Šeki is on the road again…“

Bend je izveo i nekoliko pesama sa novog, dvostrukog albuma „Karamba!“, koje će, sudeći po reakcijama publike, uskoro postati deo redovnog koncertnog repertoara.

Sejo Sekson i Zabranjeno pušenje priuštili su svojim fanovima upravo ono što su i obećali – žestoku rokenrol svirku kojom su pokazali zašto su jedna od najpopularnijih i najdugovečnijih bendova u regionu. Uigranoj postavi benda pridružili su se i energična pevačica Endži Zebec i maestralni Tomislav Goluban na usnoj harmonici, što je starim pesmama dalo novi, bogatiji zvuk.

Posle više od tri sata i dva bisa, bend se oprostio od publike, koja će zasigurno dugo pamtiti ovaj koncert.

- Nije nas bilo četiri godine, ali mislim da se čekanje isplatilo. Prezadovoljan sam atmosferom i publikom, a posebno me raduje što su i nove pesme „pustile korenje“ i što naši fanovi odlično reaguju na njih. Večeras smo u Novom Sadu, u SKCN Fabrika, pa eto prilike za sve koji nisu mogli da dođu u „Zappa bazu“ – poručuje frontmen benda Sejo Sekson.

