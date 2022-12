SERGEJ TRIFUNOVIĆ JE DOBITNIK ELLE STYLE AWARD PRIZNANJA ZA GLUMU: ''Čovek mora da bude u kontaktu sa detetom u sebi''

''Čovek stalno mora da bude u kontaktu sa detetom u sebi, sa onim istim, najranijim detetom kog se seća.''

U utorak 29. novembra održan je najveći modni događaj u regionu Elle Style Awards powered by Honor za 2022. godinu.

Kao i do sada, i ove godine dodelili smo Elle Style Awards nagrade iz najrazličitih oblasti: glume, muzike, modnog dizajna, umetnosti, sporta, aktivizma, književnosti, i mnogih drugih (u ukupno 15 kategorija), i to u društvu našeg glavnog sponzora kompanije Honor, kao i ostalih sponzora - Porsche, Comma, Portonovi, Lancome, ABP, The Body Shop i Carlsberg.

Dobitnik ovogodišnjeg Elle Style Award priznanja za glumu je Sergej Trifunović, a šta je imao da nam kaže nakon same dodele, pogledajte u videu:

Promo tekst