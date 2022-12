KONSTRAKTA JE DOBITNICA ELLE STYLE AWARD PRIZNANJA ZA MUZIKU: ''Lepo je kad te ljudi čuju''

“Ako je to priznanje odraz toga da smo doprli do nekog širokog kruga ljudi, znači mi. Lepo je kad te čuju.”

“Ako je to priznanje odraz toga da smo doprli do nekog širokog kruga ljudi, znači mi. Lepo je kad te čuju.”

U utorak 29. novembra održan je najveći modni događaj u regionu Elle Style Awards powered by Honor za 2022. godinu.

Kao i do sada, i ove godine dodelili smo Elle Style Awards nagrade iz najrazličitih oblasti: glume, muzike, modnog dizajna, umetnosti, sporta, aktivizma, književnosti, i mnogih drugih (u ukupno 15 kategorija), i to u društvu našeg glavnog sponzora kompanije Honor, kao i ostalih sponzora - Porsche, Comma, Portonovi, Lancome, ABP, The Body Shop i Carlsberg.

Dobitnica ovogodišnjeg Elle Style Award priznanja za muziku je Konstrakta, a šta je imala da nam kaže nakon same dodele, pogledajte u videu:

Promo tekst