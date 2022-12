Put do zdravlja kroz terme Slovenije

Da li ste i vi zimi stalno slinavi, kijate ili kašljete? Kada dođe hladniji deo godine treba da povedemo računa o svom zdravlju i jačamo imuni sistem. U slovenačkim prirodnim lečilištima za vas će se pobrinuti velnes i selfnes programima, kretanjem na svežem vazduhu kao i zdravom, domaćom hranom.

foto: Promo

Vruće i zimi: uđite u svet sauna Slovenije

Najlakši način da telo oslobodite toksičnih štetnih materija jeste da posetite saunu. Slovenija nudi veliki broj različitih sauna – od turskih i finskih do infracrvenih sauna, koje se nalaze na svakom koraku. A postoje i malo neobičnije saune koje ne možete naći baš svuda: one uključuju različite prirodne elemente i materijale kao što su so, bilje, lekovito blato, kristali, čak i boje! Da, i svetlost i boje imaju svoju moć na putu ka zdravlju, zato u nekim slovenačkim saunama koriste hromoterapiju odn. terapiju bojama. So blagotvorno deluje na respiratorni sistem i kožu, a obloge od lekovitog blata i saune su odlična kombinacija za lep, zdrav izgled i opšte blagostanje. Možete da probate i kaldarijum odn. rimsko kupatilo, gde je temperatura znatno niža nego u drugim saunama, a namenjeno je druženju, razgovoru i pripremi za sledeću saunu. Otkrijte tajne zdravlja i blagostanja u jedinstvenom svetu slovenačkih sauna!

foto: Promo

Ugađanje ukusima

Slovenačka gastronomija je poznata po tome što koriste domaće, lokalno proizvedene namirnice. A njih vole da uključe i u velnes programe. Da, dobro ste čuli! U slovenačkim velnes centrima moći ćete na svojoj koži da osetite snagu sastojaka koji se obično nalaze u vašim tanjirima. Na raspolaganju su voće, začinsko bilje, kafa, čokolada i druge ukusne namirnice. Ukoliko ste čokoholičar, u Sloveniji možete da uživate u čokoladi bez griže savesti. Prepustite se čokoladnoj masaži koja će blagotvorno uticati na vašu cirkulaciju, opustiti vas, a vašu kožu učiniti mekom i blistavom. Verovatno ste već čuli da je Slovenija zemlja vina – osim toga što pravi odlično vino, zbog njegovih pozitivnih efekata ono se koristi i u velnes programima. Slično je i sa pivom. Donja Savinjska dolina u Sloveniji je zemlja hmelja i piva – zato su ovoj delatnosti posvetili pažnju i u Thermani Laško, gde vas čeka pivski velnes. A pošto Slovenija ima bogatu tradiciju pčelarstva, ne čudi što je i med deo tretmana za opšte blagostanje organizma. Posetite medenu masažu i medenu saunu i doživite ovaj eliksir lepote i mladosti, u koji se klela još egipatska kraljica Kleopatra!

foto: Promo

Ojačajte imuni sistem pomoću lekovite termalne vode

Slovenija je zemlja lekovitih voda. Koji god deo ove zelene zemlje da posetite, u blizini ćete uvek naći izvor vode. Inače, Slovenija je pravo na vodu za piće dodala čak i u ustav! Njihovi mitovi i legende govore da neki izvori imaju čak posebnu moć. Moć lekovitih voda i mineralnih izvora je i dokazana. Najviše ih ima u termalnoj panonskoj Sloveniji, ali i drugde, na primer u alpskoj Sloveniji i uz obalu. Na primer, u Rogaškoj Slatini postoji jedna od najposebnijih voda na svetu: Donat. Sadrži najviše magnezijuma od svih voda na svetu, a pomaže kod ublažavanja i prevencije čitavog niza bolesti. U Moravskim Toplicama možete na sopstvenoj koži da osetite toplinu lekovite energije crne termomineralne vode, koja sa dubine od 1100 metara izvire na površinu sa temperaturom od 72 °C. Blagotvorno deluje na kožu, smiruje i ublažava bol. U Termama Lendava nalazi se pravi eliksir mladosti: parafinska termomineralna voda karakteristične zelene boje. Kupanje u njoj pomaže kod problema sa kretanjem, štitnom žlezdom, respiratornim sistemom i kožom. U velnesu Špik u Gozd Martuljku možete da uživate i u glečerskoj vodi, koja se crpe iz više od hiljadu godinu starih podzemnih ledničkih jezera. Izuzetno je čista, bogatog sastava i neutralne pH vrednosti, zbog čega blagotvorno deluje na organizam.

