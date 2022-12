The Prodigy, Skrillex, Keinemusik i Viagra Boys predvode prva 23 izvođača za EXIT 2023!

Jedna od najtraženijih turneja 2023. godine stiže na Petrovaradinsku tvrđavu! Kultni britanski sastav i najuticajniji elektro-pank bend svih vremena The Prodigy vraća se nakon višegodišnje pauze kao hedlajner vodećih evropskih festivala, a među njima će se naći i EXIT! Imajući u vidu duboku povezanost i bogatu istoriju sa domaćom publikom, očekuje se da će upravo EXIT, za koji su izjavili da im je omiljeni festival, biti vrhunac njihove povratničke turneje!

Program novog EXIT 2023 izdanja predvode i revolucionar elektronske scene, nosilac čak osam Grammy nagrada Skrillex, rock senzacija Viagra Boys, kolektiv Keinemusik, koji su među najtraženijim elektronskim izvođačima današnjice, kao i duo CamelPhat, Hot Since 82, LF System, Vintage Culture i Indira Paganotto. Nastupe na festivalu potvrdili su i The Toasters, Suzi Moon, Cockney Rejects, Human Rias, Mortal Kombat, Zoe Kida i mnogi drugi. Ukupno 23 imena spremna su da zauzmu svoja mesta u EXIT Univerzumu, dolaskom na pet omiljenih Exitovih bina – Glavnu, mts Dance Arenu, Visa Fusion, Explosive i Pachamamu, od 6. do 9. jula 2023.

First 23 Acts Launched Into EXIT Universe 2023!

„Mnogi su mislili, uključujući i sam bend, da će The Prodigy stati nakon tragedije, ali mi smo znali da neće biti tako. Povratnički koncerti u Londonu su pokazali da je vatra u njima jača nego ikada, a ponovni susret ovog kultnog sastava i njihove omiljene, Exitove publike, biće sigurno najemotivniji do sada. U julu ćemo svedočiti istinskom muzičko-istorijskom trenutku, koji će dostići vrhunac specijalnom laserskom projekcijom Keitha Flinta“, izjavio je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

The Prodigy je decenijama okidač planetarnog ludila za elektronskim zvukom. Pesme „Firestarter“, „Breathe“ (premijerno izvedena u Beogradu), „Smack My Bitch Up“, „Voodoo People“, „No Good (Start The Dance)“, „Out Of Space“, „Everybody In The Place“ nisu deo samo muzičke istorije, već i odrastanja generacija širom sveta, već 30 godina. Koliko su obožavani na našim prostorima pokazuje obaranje rekorda posećenosti Glavne bine svaki put kada nastupaju, što se očekuje i sledećeg jula! Njihov koncert iz 1995. godine u beogradskoj hali Pionir ostavio je neizbrisiv trag u našem društvu nakon ratova i sankcija, povezujući ponovo mlade sa svetom i pružajući im osećaj slobode, bunta i revolucije kroz muziku. Ova povezanost je produbljena na EXIT festivalu, od prvog nastupa 2007, preko izdanja 2009. godine, do 2013. i 2016.

Koliko su članovi benda The Prodigy zavoleli ovdašnju publiku, pokazao je osnivač Liam Howlett: „EXIT je naš omiljeni festival! U Srbiji smo nastupali kada im je bilo najteže, imamo posebno mesto u njihovim srcima i obožavamo ljude tamo“.

The Prodigy: EXIT je naš omiljeni festival!

Veliki povratak na Petrovaradinsku tvrđavu imaće i Skrillex, američki producent i DJ koji sa Exita nosi najluđe uspomene! Nakon prvog nastupa na Glavnoj bini 2014. godine, koji je upamćen kao jedan od najmoćnijih u istoriji Exita, bio je toliko oduševljen atmosferom da je odlučio da otkaže druge nastupe i ostane do kraja festivala! Ovaj muzički inovator ima čak osam Grammy nagrada, čime drži rekord na elektronskoj muzičkoj sceni. Izdanjima „My Name Is Skrillex“, „Scary Monsters and Nice Spirites“, „Recess“ i saradnjama sa vodećim svetskim zvezdama, kao što su Jennifer Lopez, Justin Bieber i Diplo, Ellie Goulding i J Balvin, redefinisao je čitav muzički pravac, a na Petrovaradinsku tvrđavu se vraća u punoj snazi i sa najmanje dva albuma u najavi!

Stokholmska rock senzacija, sastav Viagra Boys, koji čine profesionalni jazz muzičari i hardcore veterani predvođeni autentičnim frontmenom Sebastianom Murphy-jem, premijerno stižu u Srbiju, na Exitovu Glavnu binu! Sastavni elementi njihove muzike su parodija i satira, što su predstavili već na svom prvom EP-ju „Consistency of Energy“, nakon čega su usledili debitantski album „Street Worms“, prošlogodišnje LP izdanje „Welfare Jazz“, te hvaljeni “Cave World”, objavljen prošlog jula. Stiže i škotski producentski/DJ duo LF System, hitmejkeri prepoznatljivi po osveženom soul zvuku, koji su singlom „Afraid to Feel“ osvojili UK Singles Chart i zavredili platinu.

Keinemusik, CamelPhat, Hot Since 82, Vintage Culture i Indira Paganotto stižu na mts Dance Arenu!

Producentsku i DJ ekipu Keinemusik čine &ME, Rampa i Adam Port, koji su svoj projekat doveli do nivoa vodeće svetske house atrakcije. To su potvrdili ovogodišnjim nastupom na Burning Man festivalu, a sada prvi put stižu u Srbiju! Na EXIT premijerno i u piku popularnosti dolaze momci iz dua CamelPhat, koji iza sebe imaju rasprodate nastupe u Wembley i Hydra Areni, sopstveno veče na Creamfields festivalu u impresivnoj Steal Yard areni, kao i nominaciju za Grammy! U karijeri dugoj skoro 20 godina važna poglavlja su globalni hit „Cola“, saradnja sa ARTBAT-om na pesmi „For A Feeling“ i najnoviji singl „The Sign“, stvoren u saradnji sa Tale Of Us, koji je došao do prvog mesta na Beatport-ovoj listi. Sve najlepše što ljubitelji elektronike mogu da požele od house, deep house i tech house žanrova donosi Hot Since 82. Verna publika Arene vrlo dobro zna kakvu je atmosferu on spreman da napravi, te da kritičari s razlogom njegovu muziku opisuju kao „najsofisticiraniju u Velikoj Britaniji“.

Vintage Culture je veliki proboj na svetsku elektronsku scenu napravio obradama kultnih pesama „Another Brick in the Wall“ i „Blue Monday“, a u međuvremenu su mnoga njegova izdanja postala platinasta i došla do vrhova Billboard, Spotify i Beatport top lista. Nedavno je predstavio novi singl „Commotion“, u saradnji sa legendom Maxi Jazz-om. Mnogima se i dalje sležu utisci od maestralnog završetka No Sleep festivala i zatvaranja Exitove No Sleep Novi Sad bine, koje je obeležila Indira Paganotto u svom psytechno stilu. Samo što je objavila novi EP „Lions Of God“, sa kog su sve pesme dostigle vrh Beatport-ove liste. Programu se pridružuje i Human Rias, koji je od prošlog izdanja EXIT festivala ostao upamćen kao jedini izvođač koji je otvorio i zatvorio mts Dance Arenu!

Omiljeni Visa Fusion Stage ugostiće kultni američki ska sastav The Toasters, koji nakon četiri decenije staža „ne stiskaju kočnicu, već dodaju gas“. Iza sebe imaju više od 7.000 nastupa uživo, dok ih je Mojo Magazine uvrstio među najuticajnije ska bendove svih vremena. Na lineup-u im se pridružuju beogradski Mortal Kombat, sa tvrdim zvukom i provokativnim tekstovima, kao i harizmatična kantautorka Zoe Kida. Na Pachamama binu stiže domaći Sarasvati Druna Bend.

Na žestoki Explosive stage stižu švedski hardcore punk bend Wolfbrigade, večna punk-rock diva Suzi Moon, te britanske legende Cockney Rejects, kalifornijski melodic hardcore sastav Ignite, klivlendski thrash metalci Midnight, zatim Mirror i The Bar Stool Preachers, rumunski atmosferični folk black metal sastav Sur Austru, kao i kultni američki thrash metal bend Sacred Reich.

Festivalske ulaznice za EXIT 2023 dostupne su po promotivnim cenama od 6.990 dinara i uz uštedu od 60 odsto, a mogu se kupiti putem festivalskog sajta, na Gigs Tix prodajnim mestima i online. U četvrtak, 15. decembra, kreće i najsunčanija Novogodišnja akcija u kojoj se, uz kupljenu ulaznicu za EXIT festival 2023, na poklon dobija ulaznica za jedan od Exitovih morskih festivala.

