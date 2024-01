UNIKATNI KONCEPTI ZA PROSLAVE: Kako organizovati originalan događaj za svaku priliku?

Originalnost proslave ne leži isključivo u prostoru, jer da je tako, sve one proslave na poljanama bi bile originalne, ali prilično dosadne. Organizacija je ta koja čini da sve bude na nivou koji želite, a ekipa koja se okupi pravi večeri za pamćenje. Nije baš najlakše pronaći savršeno mesto za izlazak ili organizovanje većih veselja, ali uvek ima načina da i obične večeri i važne datume učinite još posebnijim nego što jesu, a da opet izbegnete ono šta je tradicionalno nametnuto da „mora“.

Od večerašnjeg izlaska, pa sve do organizacije svadbe, dajemo vam predloge kako da planirate događaje pred sobom!

Gde izaći večeras?

Pitanje koje ste možda već poslali u vajber grupi svog društva ili uz reels snimak nekog dobrog provoda. Gde izaći je uvek dilema, a najčešće se ispostavi da ćete opet odabrati mesto gde ste već bili prethodnog vikenda ili gde ste inače navikli da odlazite. Rešenje jednog neobaveznog izlaska u potrazi za dobrim provodom je u promenama. Kada se postavi to pitanje gde večeras izaći, onda je dobro postaviti i veto na biranje istih klubova, kafana, restorana. Nova mesta vam donose nove ljude, novu energiju, pa i novu ponudu. Sve to čini da se sam izalak od početka oseća svežijim, a to je jedna od garancija dobrog provoda. Pošto smo to rešili, hajde da vidimo na šta obratiti pažnju kada je proslava nadolazećeg ljubavnog dana u pitanju!

Kako odabrati restoran za Dan zaljubljenih?

Zaljubljeni, javite se! Vreme je da obavite svoje rezervacije, ako već planirate neki izlazak za ovaj dan, a ako vam to nije u planu, onda lagana, lepa večera kod kuće može da bude najlepši vid obeležavanja ovog datuma. No, da se vratimo na to koji restoran za Dan zaljubljenih jeste dobra opcija. Naš predlog je da izađete iz tradicionalnog okvira traženja restorana sa tihom muzikom, kristalnim čašama i zaljubljeničkom dekoracijom svuda oko vas.

Ljubav dolazi najčešće preko stomaka, pa prvo šta je potrebno restoran za Dan zaljubljenih da nudi jeste dobra klopa, različita jela, od nekog interesantnog fast food-a, pa do finijih porcija. Odaberite mesto čija je atmosfera uvek prijatna, mesto koje odiše zabavom i dobrim vajbom, ali i mesto koje će vam ponuditi malo žive muzike te večeri, jer lepo je i zaigrati bar neki ples na ovaj dan, da ne bežimo toliko od tradicije. Vreme je baš sada da se krene u potragu, jer inače restoran za Dan zaljubljenih teško možete kasnije rezervisati.

U znaku ljubavi: Gde organizovati svadbu?

Od Dana zaljubljenih nekako je logično da misli vode dalje, a dalje je uvek sala za svadbe, pa onda sve ono šta ide u bračnom životu. Sale za svadbu nije lako pronaći prema svim merilima, od broja gostiju koje primaju, preko ponude hrane i pića, pa sve do enterijera i samog izgleda. U ovom trenutku, ako je potrebno da nešto bude prema tradiciji, to je onda definitivno hrana, jer ona čini dobar deo zadovoljstva, kao i muzika.

Međutim, čini se da vreme velelpnih i belih sala prolazi, pa se sve više traži neki neobičan enterijer. Sale za svadbu bi trebalo da isprate stil i ukus mladenaca, a nešto što se uvek dobro uklopi jesu prostori sa prirodnim materijalima, rustičnijim izgledom, kao i sale za svadbu koje poseduju velike bašte sa mnogo prostora za pravljenje letnjih veselja, ali i savršenih fotografija. Izađite iz rutine. Očekivanja. Tradicije. Svaki izlazak iz onoga što je naviknuto ili nametnuto stvoriće idealne uslove da svaki događaj, od izlaska, preko poslovne proslave, pa sve do svadbe i krštenja postane unikatan i savršen za pamćenje!

