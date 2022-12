VANVREMENSKA MODA: Batakovic Belgrade lansirao limitiranu kolekciju u saradnji sa Loro Piana

Mladi modni brend iz Srbije je još jednom pokazao da su granice regiona male kada je reč o talentu i volji da sefashion industriji ponudi novi kvalitet.

Batakovic Belgrade je jedini brend sa prostora istočne Evrope koji je dobio priliku da kreira ekskluzivnu kolekciju sa Loro Piana materijalima.

Limitirana kolekcija prikazana je u saradnji sa Buro 24/7 u Kući Kralja Petra u Beogradu. Moderni a večni komadi, sakoi naglašenih ramena, oversized kaputi i savršeno ukrojena odela i kombinezoni od kvalitetnih Loro Piana materijala, pobrali su simpatije odabranog kruga dama koje su imale priliku da premijerno vide modele.

Ovu prestižnu kolekciju predstavlja Nataša Vojnović, svetski poznato modno lice i istinski supermodel, koja je prvi put stala imenom i prezimenom iza jednog domaćeg brenda odnosno uradila kampanju za brend sa našihprostora.

Osnivač Batakovic Belgrade je takođe nekadašnji top model Iva Bataković koja je svoje dugodišnje bavljenje modom utkala u identitet svog brenda, od samog početka koristivši najbolje materijale i forme u želji da modernu ženu prezentuje na drugačiji način.

„Naša vizija je da kroz garderobu podržimo žene da osveste svoje kvalitete, na prvom mestu hrabrost, veru u sebe, osećaj da se oblače za sebe, a ne za druge. U saradnji sa Loro Piana materijalima, odlučili smo da naše modele učinimo još više vanvremenskim. To je kvalitet koji nijedan modni trend ne može da promeni, koji ostaje večan i aktuelan kroz vreme, koliko god da se trenutna moda menja. Glavna odlika Batakovic Belgrade brenda je sampouzdanje kojim želimo da zrače sve žene“, poručila je Iva Bataković.

Loro Piana je čuvena italijanska modna kompanija sa skoro stogodišnjom tradicijom, specijalizovana za proizvode od kašmira i najfinije, najređe tekstile i sirovine koje svet može da ponudi, uključujići jedinstveni kašmir beba koza u severnoj Kini i Mongoliji, najfiniju merino vunu iz Australije i Novog Zelanda i vlakna cvetova lotosa iz Mjanmara.

Batakovic Belgrade brend, čiji su modeli u isto vreme i classy i casual, je već pokupio simpatije na modnoj sceniovog dela Evorpe. Pažljivo biran internacionalni tim saradnika vodi računa o tome da brend ima sve atribute jednog svetskog top brenda. Između ostalih, u ekipi Batakovic Belgrade je i Rikardo Ruini, poznati art direktor koji je radio sa najpoznatijim svetskim brendovima poput Gucci, Fendi, Valentino...kao i Dušan Reljin, proslavljeni fotograf ispred čijeg su se objektiva našle zvezde svetskog modelinga na napoznatijim modnim naslovnicama na svetu.

„Saradnjom sa Loro Piana materijalima otvaramo novo poglavlje u našem razvoju i ujedno najavljujemo da će ovakvih kolaboracija biti još. I ne samo to – ovim želimo da poručimo da je Beograd postao deo globalne modne scene, te da i ovde mogu da se pronađu prestižni odevnipredmeti od vrhunskih materijala - made in Belgrade. Srećna sam što svoje modele viđam na ulicama, nadevojkama i ženama koje su se prepoznale u vrednostima brenda Bataković – a to su samopouzdanje i poštovanje i prema sebi i prema drugima. To je znak da se brend razvija dobrim putem.“, kaže Iva Bataković.

Svi zaljubljenici u modu biće u prilici da pogledaju modeleiz poslednje Batakovic Belgrade kolekcije sa Loro Piana materijalima na Batakovic Belgrade instagramu i sajtu ili uživo, a brend uskoro planira otvaranje novog show roomau Kralja Petra 11.

