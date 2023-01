Skrillex i Fred again.. uzburkali muzički svet novim singlom „Rumble“!

Revolucionar i Grammy rekorder elektronske scene Skrillex ušao je u novu 2023. godinu bombastično! Nakon što je pre par dana digao fanove na noge tajanstvenom najavom duplog albuma, sinoć je stigao prvi singl „Rumble“, koji je već i pre objavljivanja napravio apsolutnu pometnju na društvenim mrežama, a danas izlazi i drugi – „Way Back“! Na objavljenom izdanju pridružio mu se Fred again.., jedan od najtraženijih producenata i DJ-eva današnjice, kao i poznati britanski grajm MC Flowdan i američka pevačica Elley Duhé. Već sama najava napravila je erupciju u muzičkoj industriji, a uzbuđenje oko singla i uvertire za album, koji se već sad slobodno može nazvati najiščekivanijim u novoj godini, podelila su vodeća imena svetske muzičke scene. Među njima su David Guetta, Hardwell, Subtronics, Missy Elliot i Diplo, koji je u ranijem intervjuu za Billboard izrazio svoje divljenje Skrillexu sa kojim je sarađivao na projektu Jack Ü: „Skrillex, on je verovatno najbolji producent elektronske muzike kog sam upoznao u svom životu. On je sposoban da pretvori sve u bilo šta što želi, momak je majstor!“ – rekao je Diplo.

Skrillex, Fred again.. & Flowdan - Rumble

Nakon što je 1. januara Skrillex na svom Instagram nalogu nagovestio izdanje uz opis QFF/DGTC 2023 (QFF je zasad nepoznatog značenja, ali DGTC se odnosi na tvit iz 2022. “Don’t Get Too Close”, što bi moglo biti ime albuma) Fred again… je, u danima pre njegovog zvaničnog objaljivanja, najavio singl „Rumble“, koji su zajedno ko-producirali. Traka je mesecima unazad glavna u njihovim setovima i na nastupima uživo, a ova dva velikana elektronske muzičke scene, praćeni jednim od vodećih grajm MC-jeva, predstavili su zajedno i kratak isečak singla, koji je Skrillex ranije objavio i na svom YouTube kanalu.

Da ovaj elektronski producentski mag ne planira da se zaustavi svedoči činjenica da je uz singl „Rumble“ najavio i drugi, „Way Back“, koji izlazi danas, na kom su mu se pridružili američki reper Trippie Redd i engleska pevačica PinkPantheress, a niz obećavajućih, zvezdanih saradnji tek stiže na predstojećem, duplom albumu.

Poslednji album koji je Skrillex objavio, „Recess“ iz 2014. godine, redefinisao je svetsku muzičku scenu, dostigao četvrto mesto na Billboard 200 top listi i maestralnom producentu doneo jednu od čak osam Grammy nagrada, što je rekord kada je u pitanju elektronska muzika, a kojim je nadmašio neke od vodećih svetskih muzičkih zvezda, među kojima su Ed Sheeran i Maroon 5. To epohalno izdanje i reforma dabstep žanra doveli su ga 2014. i na EXIT, a njegov nastup i famozni ostanak na festivalu još nekoliko dana, zbog čega je otkazao nekoliko datuma na svojoj tadašnoj turneji, velikim slovima su upisani u istoriju festivala.

Sudeći po najavi duplog izdanja, objavljivanju novih singlova dan za danom, reakcijama fanova, ali i vodećih svetskih muzičkih imena, čini se da je Skrillex spreman da 2023. još jednom uperi sve reflektore na elektronsku muzičku scenu i osvoji vodeće svetske top liste i plesne podijume. U tom lukavom planu nastup na EXIT festivalu nesumnjivo će biti sam vrh evropske letnje festivalske sezone.

