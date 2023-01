ALEK BOLDVIN, KRISTIJAN SLEJTER I DŽOŠUA DŽEKSON U NOVOJ HIT SERIJI „DR SMRT“ NA KANALU FOX

Nova triler drama “Dr Smrt”, koju kanal FOX premijerno prikazuje od 16. januara, ponedeljkom u 22.00, za glavnog junaka ima ambicioznog, ali nedovoljno stručnog neurohirurga. Posle nekoliko slučajeva smrti i paralize pacijenata, koji su nastupili za vreme rutinskih operacija, dr Smrt postaje predmet istrage dvojice kolega. Reč je o ekranizaciji istoimenog podkasta baziranog na istinitoj priči o Kristoferu Danču (Džošua Džekson), mladom i samouverenom neurohirurgu koji je bio zaposlen u nekoliko bolnica u Dalasu. Naizgled briljantni doktor pravio je velike propuste tokom operacija, što je ostavilo ozbiljne posledice na njegove pacijente. Mnogi su ostali invalidi, a neki se, nažalost, nikada nisu probudili iz anstezije. Dvojica hirurga, Rendal Kirbi (Kristijan Slejter) i Robert Henderson (Alek Boldvin), i teksaška javna tužiteljka Mišel Šugart (Anasofija Rob) odlučili su da mu stanu na put i reformišu zdravstveni sistem koji je dozvolio takvom čoveku da položi Hipokratovu zakletvu i obuče beli mantil. Posle odličnih kritika i dobrog prijema kod publike, serija “Dr Smrt” dobila je “zeleno svetlo” za snimanje druge sezone, čija se premijera očekuje sledeće godine.

foto: Promo

Kristofer Danč danas je na odsluženju doživotne kazne za svesno i namerno ranjavanje ili ubistvo 38 pacijenata, a njegova karijera bi bez mnogo sumnje bila pravi izazov čak i za kralja psiholoških horora Alfreda Hičkoka. Glumac Kristijan Slejter, uz Aleksa Boldvina i Džošuu Džeksona samo je jedan od holivudskih velikana koji predvode glumačku postavu ovog neverovatnog trilera.

- Da bi gledaoci lakše razumeli ono što je Danč uradio, moraju pre svega shvatiti njegov put od profesionalnog fudbalera do jednog od najistaknutijih američkih neurohirurga – poručuje Kristijan Slejter, dodajući da je reč o izuzetno inteligentnom čoveku kog je kroz karijeru vodila surova ambicija.

- Kada je postigao maksimum kao fudbaler, odlučio je da okrene novi list, i da se posveti medicini. Bio je jedan od najmlađih i najperspektivnijh stažista neurohirurgije. O tome koliko je bio posvećen studijama govori u prilog to da je već tokom stažiranja imao više od stotinu operacija, dok prosečan neurohirurg tokom karijere obavi nekih hiljadu. Međutim, uz preporuke najboljih mentora, Dančovu biografiju činili su i skandali koji su već tada na neki način upozoravali na ono što sledi – otkriva holivudska zvezda. Naime, zbog toga što je u više navrata uhvaćen kako operacije izvodi pod dejstvom kokaina i drugih droga, kako kaže glumac, Danč je nekoliko puta bio suspendovan.

- Tada je već imao i više od pola miliona dolara dugova. U tom trenutku on se seli za Dalas, gde zahvaljujući biografiji kucanoj na dvanaest strana i mnogobrojnim doktorskim radovima koje je objavio, bez problema dobija poziciju i status jednog od najprestižnijih neurohirurga sa godišnjom platom od 600.000 dolara. Bio je to trenutak kada je zver puštena iz kaveza, a Doktor Smrt stupio na scenu – zaključuje Slejter.

Ulogu Kristofera Danča u seriji je dočarao glumac Džošua Džekson.

- U jednom trenutku čak se i pojavila mogućnost da razgovaram sa njim, ali sam odbio. Nisam želeo. Ne znam da li bih našao ikakvu vrednost u mišljenju lažova o njemu samom. Danč je stvorio fikciju u kojoj živi. Kako je ta fikcija koju je gajio o sebi postajala teža za održavanje, on je sve više bio fokusiran na nju i sve je više verovao u taj lažni svet. Tako da nisam siguran da bih čak u razgovoru sa njim stekao bilo kakav uvid u to ko je on osim onoga što sam već znao

Promo