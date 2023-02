Na EXIT dolazi najveća hip-hop grupa svih vremena Wu-Tang Clan!

Bogovi repa, kako još nazivaju legendarni Wu-Tang Clan predvodiće veliku proslavu 50 godina hip-hopa na EXIT festivalu! Univerzalno prihvaćeni kao najveća rep grupa svih vremena, učiniće Petrovaradinsku tvrđavu jednim od svetskih centara u kojima će biti obeleženo pola veka neverovatne kulture, čiji zvuk već decenijama dominira planetom. Kao novi veliki hedlajner festivala stiže bend koji je duboko promenio hip-hop igru, i to već debi izdanjem „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“, koji se smatra jednim od najuticajnih albuma ikada, i čijih će 30 godina takođe biti proslavljeno u Novom Sadu. Uz njih stiže i najjača regionalna hip-hop podrška izvođača iz više generacija, među kojima su Ajs Nigrutin & Smoke Mardeljano, Prti Bee Gee, Bolesna Braća, Mimi Mercedez, Tam, Macha Ravel, Fox & Surreal, Hiljson Mandela, Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku, Grše, Micka Lifa, Bore Balboa i niz drugih.

U EXIT Univerzum sleće i Phat Phillie sa svojom uticajnom regionalnom hip-hop zajednicom okupljenom oko organizacije Blackout već 30 godina, kao i Bassivity ekipa koja ove godine slavi 20 godina od prvog izdanja, a uz koje će Petrovaradinska tvrđava ponovo biti jedan od epicentara globalne festivalske scene. Rep i trep struja će se, od 6. do 9. jula, umiksati sa moćnim lajnapom, na kojem su predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, zatim Gremi rekorder Skrillex, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Keinemusik, Hot Since 82, Indira Paganotto, Chase & Status, CamelPhat, Claptone, Sofi Tukker, LF System, Burak Yeter, dok mnogi drugi izvođači stižu uskoro!

Wu-Tang Clan Leads the Celebration of 50 Years of Hip-HopEXIT Gang 2023

Osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević istakao je značaj Wu-Tang Clana i njihovog dolaska na Petrovaradinsku tvrđavu: „EXIT će biti jedno od glavnih mesta velike svetske proslave 50 godina hip-hopa, za čiju priliku smo osigurali zvezde zbog kojih će se ovog leta na Petrovaradinskoj tvrđavi okupiti fanovi iz svih krajeva sveta! Osam albuma prodatih u preko 40 miliona primeraka, ulica u rodnom Njujorku, rasprodati stadioni, arene i glavne bine najvećih svetskih festivala, potvrđuju fenomen Wu-Tanga, čiji svaki član je rep zvezda za sebe“.

Kad je u avgustu 1973. DJ Kool Herc organizovao kvartovsku žurku i po prvi put produžio bit koristeći dva gramofona i miksetu, nije ni slutio da je udario temelje kulturi čija će slika, zvuk i uticaj pola veka kasnije u potpunosti dominirati planetom. Ovaj događaj zapamćen je kao prva hip-hop žurka, a tačno 50 godina kasnije dominantni zvuk koji je tada nastao useliće se u svaku poru Petrovaradinske tvrđave.

Wu-Tang Clan obeležio je prvu deceniju svog postojanja kao najluđa, najuticajnija, najavangardnija i najbolja grupa prethodne decenije, napisao je magazin NME 2005. godine, a taj opis je do danas ostao status quo. Istovremeno, čuveni Rolling Stone ih naziva „najboljom rep grupom ikada“, NME dodaje da su „zauvek promenili hip-hop“, a Billboard definiše njihov značaj jednostavnim „Wu-Tang je večan“.

Wu-Tang se od svog prvog albuma do danas na sceni pozicionirao kao standard hip-hopa i nacrt po kom se kroje muzičke karijere, od prvih nastupa u Teksasu kada su plaćeni falsifikovanom novčanicom od 100 dolara, do rasprodatih najvećih stadiona u Njujorku, Londonu, Berlinu, Parizu i drugim svetskim metropolama.

Izdali su osam albuma, prodali preko 40 miliona primeraka, i tako stvorili opus kojim su redefinisali hip-hop kao žanr, usput ostvarivši izuzetan uticaj na legende kao što su Jay Z, Nas, Snoop Dogg, The Notorious B.I.G., Alicia Keys, Kanye West, ali i na novi talas zvezda kao što su Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Rick Ross i mnogi drugi.

Pored izvođača iz istog muzičkog stila na čiju su muziku i razvoj direktno uticali, poštovanje i naklonost Wu-Tang Clanu dali su i brojni velikani kao što su Bob Dylan, Eminem, Red Hot Chili Peppers, Quentin Tarantino, Mariah Carey, System of a Down, Jim Jarmusch i brojne druge svetske zvezde.

Skoro 30 godina nakon osnivanja, 2019. godine grad Njujork je odlikovao Wu-Tang Clan ulicom nazvanom po legendarnoj grupi na Park Hilu. Tako je njihova matica Stejten Ajlend dobila „Wu-Tang Clan District“, a bend beskrajno poštovanje zajednice iz koje su nikli. Istorijski i muzički značaj benda prikazan je i kroz dokumentarni serijal „Of Mics & Men“, zatim i kroz igranu seriju „Wu-Tang: An American Saga“, rađenoj po knjizi osnivača benda „The Tao of Wu“, čija će poslednja sezona biti objavljena 15. februara.

Od samog početka Wu-Tang čine potpune alfe, vođa i master vizionar RZA, zatim ratnici GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa i Cappadonna. Njihovi nastupi su još od prvog dana porodična stvar, nešto što ne sme da se propusti. Legendarni su upravo zbog snage, individualnosti i karaktera svakog pojedinog člana, čija je privrženost klanu toliko jaka da se međusobno doživljavaju kao porodica. Wu-Tang Clan zbog toga nije samo stvar muzičke istorije, već simbol čitavog pokreta, jer kako i sam RZA kaže, Wu-Tang je dizajniran da se spoji u celinu zbog zajedničkog cilja, a taj cilj je bio da zauvek promene scenu. Njihova veličina oslikava se u tome što su dominantnom zvuku ’90-ih dali večnost i, mada nisu pokrenuli žanr, oni su ga rekonstruisali i dali zadatak dolazećim generacijama da održe postavljeni standard.

Formirani 1992. u Njujorku, inspiraciju su vukli iz kung-fu filmova i superherojskih stripova, a zaslužni su za neke od krucijalnih hip-hop numera sa kojima su postavili jake temelje unutar žanra. Samo njihov debitantski album „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“, objavljen 1993. godine, sada trostruko platinasto izdanje uvršćeno u Kongresnu biblioteku SAD-a, donelo je singlove „C.R.E.A.M.“ (Cash Rules Everything Around Me) i „Protect Ya Neck“, verovatno najprepoznatljivije pesme rep kanona. Odmah posle, njihov drugi album „Wu-Tang Forever“ zauvek ih je zacementirao na sceni.

Uz legendarni Wu-Tang Clan stiže i najjača regionalna podrška. Predstavnici stare garde biće okupljeni u predstavljanju hip-hop zajednice Blackout, koja takođe obeležava 30 godina rada, a činiće ga osnivač Phat Phillie, zatim Bolesna Braća, Ajs Nigrutin & Smoke Mardeljano, Prti Bee Gee, Njezz i Bege Fank. Izuzetnu žensku podršku daće Mimi Mercedez, Tam, Micka Lifa i Macha Ravel, a mušku Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku, Kene Beri & Spejs Noksi, Hiljson Mandela, Bore Balboa, Fox & Surreal, Kendi, Ognjen, Grše, Ružno Pače, Yung Bude, Podočnjaci, Dino Blunt, TTM, 2xŠihta, i Thicc Boi.

Festivalske ulaznice za EXIT 2023 dostupne su po promotivnim cenama od 6.990 dinara i uz uštedu od 60 odsto, a mogu se kupiti putem festivalskog sajta, na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

