Prodaja jednodnevnih EXIT ulaznica počela ranije nego ikad, interesovanje rekordno!

Danas u podne, ranije nego ikad, počela je prodaja jednodnevnih ulaznica za EXIT festival! Poznato je kojim će danima, od 6. do 9. jula, nastupati apsolutni hedlajneri The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Alesso, Michael Bibi, Keinemusik i brojni drugi izvođači, a ogromno uzbuđenje pred njihov dolazak pokazuje to što je prvi kontingent jednodnevnih ulaznica razgrabljen za manje od sat vremena! Interesovanje za EXIT festival je rekordno, te je u prodaju pušten novi kontingent ulaznica, po promotivnoj ceni od 2.990 dinara, uz značajnu uštedu od 50%, i dostupne su na Gigs Tix prodajnim mestima, online i na festivalskom sajtu.

Ogromno interesovanje za jednodnevne ulaznice tradicionalno je potvrdio i red koji su najbrži i najverniji fanovi napravili ispred Gigs Tix prodajnog mesta u novosadskom Pariskom magazinu, gde su ulaznice kupili po poklon ceni od 2.690 dinara. Ove najpovoljnije ulaznice bile su dostupne i na festivalskom sajtu. Novi, ograničen kontingent jednodnevnih EXIT ulaznica po promotivnoj ceni od 2.990 dinara dostupan je na Gigs Tix prodajnim mestima širom Srbije i online, kao i na festivalskom sajtu. Festivalske ulaznice, za sva četiri dana, dostupne su takođe po promotivnoj ceni od 6.990 dinara.

Nestrpljenje pred novo izdanje Exita ne čudi, jer prvog dana, u četvrtak, 6. jula, na Glavnu binu stižu: najveći electro-punk bend svih vremena, sastav The Prodigy, ikone drum’n’bass zvuka Chase & Status i gitarska senzacija Viagra Boys, dok će Exitov hram elektronske muzike, mts Dance Arena, predstaviti jedinstveni all-female koncept, gde će nastupiti vodeće svetske producentkinje i DJ-ice Amelie Lens, Nina Kraviz i Indira Paganotto.

U petak, 7. jula Petrovaradinska tvrđava ugostiće višestrukog nosioca Grammy nagrade Skrillexa, velikana elektronske muzike Erica Prydza, kao i sastav Epica, dvojce Camelphat i LF System, hitmejkera Buraka Yetera i mnoge druge. Treće večeri, u subotu, 8. jula na Glavnoj bini će nastupiti Alesso, Claptone, Sofi Tukker i Vintage Culture, a na mts Dance Arenu stižu Hot Since 82 i Michael Bibi.

Poslednje veče festivala, u nedelju, 9. jula, krunisaće bogovi hip-hopa Wu-Tang Clan, na Glavnoj bini takođe će nastupiti Dimitri Vegas & Like Mike, na Dance Areni Afents of Time live, Ben Bohmer live i Mind Against, dok će se za epsku završnicu i zatvaranje festivala pobrinuti trenutno najtraženiji elektronski kolektiv današnjice Keinemusik. Detalji o festivalskom programu dostupni su na Exitovom sajtu.

