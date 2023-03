Exitova Dance Arena osvojila prestonicu, 5000 fanova plesalo uz Hot Since 82

Exitova festivalska sezona zvanično je lansirana ove subote spektakularnim EXIT Dance Arena Belgrade Takeover događajem u prepunom Glavnom hangaru Luke Beograd. Više od 5.000 ljudi, među kojima i mnoga poznata lica, rasplesao je Hot Since 82, koji je u prestonicu, pored najsofisticiranijeg tech house zvuka, doneo festivalsku energiju i zvuk kolosalne mts Dance Arene, Exitovog hrama elektronske muzike i jednog od najvećih plesnih podijuma na svetu. Događaj koji je Beograd čekao bio je savršena uvertira za jedno od najjačih izdanja mts Dance Arene do sada! Od 6. do 9. jula na Petrovaradinsku tvrđavu pored Hot Since 82 stižu i Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Keinemusik, Michael Bibi, CamelPhat i mnogi drugi!

1 / 4 Foto: EXIT Photo tim

EXIT Dance Arena Belgrade Takeover w/ Hot Since 82

EXIT Dance Arena Belgrade Takeover događaj prevazišao je sva očekivanja publike i napravio fantastično zagrevanje za predstojeći EXIT festival. Ove subote Beogradom se širila euforija povodom žurke, za koju se tražila ulaznica više, a u Hangaru su se zabavljale i brojne poznate ličnosti, među kojima je i glumačka ekipa – Miloš Biković, Lena Bogdanović, Aleksandar Radojičić, Jelisaveta Orašanin Teodosić, Pavle Mensur, učesnici Survivora Jovana Tomić i Vladimir Govedarica, muzičar Marko Đurovski, košarkaš Nino Čelebić, poznati srpski influenseri Vladimir Gašić i Veselin Zvekić, Andrija Milivojević Wajwai, Vojislav Panjković, TV lice, model i pevačica Dana Barbara Gašić Gouveia, manekenka Dunja Radičević i mnogi drugi.

Zvezda večeri, Hot Since 82, koji važi za jednog od najboljih britanskih producenata i DJ-eva, svojom sofisticiranom muzičkom selekcijom, doneo je u beogradski Hangar zvuk jednog od najvećih plesnih podijuma na svetu i festivalsku energiju koja nas očekuje ovog jula na Petrovaradinskoj tvrđavi. Nizao je klupske hitove poput „Make Up“ i „Eye of the Storm“, kao i himne „Love Story“ i „Out Every Night“, dok je svoj maestralni set završio klasikom „Music Is The Answer“.

Veče je otvorio prošlogodišnji pobednik Let’s Mix It takmičenja Dakman, a nakon njega muzički projekat IDQ izveli su svoj hybrid DJ set, tokom kojeg su premijerno predstavili neobjavljene trake sa dugoočekivanog albuma „Borderline“, dok je odličnu uvertiru za najvreliji set večeri napravio je jedan od vodećih regionalnih DJ-eva Kristijan Molnar, koji je i ovog puta publici predstavio širok spektar sveže i raznovrsne muzike. Nakon Molnara i Hot Since 82, noć za pamćenje zatvorio je u ranim jutarnjim satima beogradski producent i DJ sa internacionalnom karijerom Mene, koji već sada ima rezidenture u tri kluba na Ibici.

Beograd je u subotu osetio nezaustavljivu energiju kolosalne Dance Arene, koja će se u punoj snazi manifestovati na Petrovaradinskoj tvrđavi od 6. do 9. jula u EXIT Univerzumu! Prvo veče donosi jedinstveni all-female koncept koji predvode najmoćnije žene svetske elektronske muzičke scene – Nina Kraviz, Amelie Lens i Indira Paganotto, sa regionalnim zvezdama Tijanom T i MIJU. Druge večeri, 7. Jula nastupiće neprikosnoveni broj #1 producent i DJ, dugoočekivani Eric Prydz, ali i CamelPhat, Human Rias, Space Motion, Coeus, Cosmic G i Kristijan Molnar.

Treće i najvrelije veče predvodi upravo Hot Since 82, zatim Michael Bibi, Vintage Culture, Layla Benitez, Gioli & Assie live i Mene. Poslednjeg dana festivala, 9. jula stižu Agents of Time live, Ben Bohmer live, Mind Against, Marko Nastić i Goran Starčević, dok će za epsku završnicu biti zadužen najtraženiji producentski i DJ kolektiv Keinemusik.

Festivalske ulaznice, za sva četiri dana Exita dostupne su po promotivnoj ceni od 6.990 dinara, uz uštedu od 60 odsto, dok promotivna cena jednodnevnih ulaznica iznosi 2.990 dinara, uz popust od 50 odsto. Ulaznice su dostupne na Gigs Tix prodajnim mestima širom Srbije i online, kao i na festivalskom sajtu.

