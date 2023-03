EXIT i Paul Kalkbrenner donose spektakl u beogradsku Arenu za veliko otvaranje TMRW konferencije!

Vodeći svetski producent, DJ i live izvođač Paul Kalkbrenner stiže u beogradsku Arenu, u organizaciji EXIT festivala i TMRW konferencije, u petak, 12. maja! Ova megazvezda elektronske muzike, pored punih stadiona i najvećih dvorana Evrope, ima upisan i nastup pred više od pola miliona ljudi u Berlinu, što garantuje da će spektakl u Štark Areni biti najtraženija žurka ove godine u Beogradu, u rangu najvećih rock koncerata!

Ovaj drugi po redu EXIT Dance Arena Belgrade Takeover, ujedno će otvoriti novo izdanje Tomorrow konferencije, koja se nakon Dubaija vraća u Beograd, ovaj put u najvećoj dvorani Jugoistočne Evrope. EXIT ovim nastavlja i da priprema fanove za jedno od najjačih izdanja mts Dance Arene na ovogodišnjem EXIT festivalu, nakon uspešne žurke prošlog vikenda, na kojoj je 5.000 fanova plesalo uz Hot Since 82.

Prodaja ulaznica za nastup Paul Kalkbrennera u Štark Areni počinje u ponedeljak, 3. aprila, u podne! U ponudi će se naći regularne, VIP i VIP+ On-stage ulaznice, po ceni od 1.690, 2.690 i 3.990 dinara, i očekuje se da će prvi, veoma ograničeni kontingent, biti rasprodat za samo nekoliko sati! EXIT fanovi koji su svoju festivalsku ulaznicu za Petrovaradinsku tvrđavu obezbedili do 31. marta, imaće priliku da regularnu ulaznicu za spektakl u Štark Areni kupe sa 500 dinara popusta.

Paul Kalkbrenner spada u globalno obožavane izvođače elektronske muzike, a ovu ljubav posebno uzvraća posetiocima Exita. Taj specijalan odnos potvrđen je i 2021. godine, kada je na mts Dance Areni premijerno pustio pesmu „Si Soy Fuego“, a spot za nju je snimao upravo u Novom Sadu i na Exitu, gde je nastupio prvi put posle 18 meseci pauze tokom pandemije. Da se i fanovi rado vraćaju Kalkbrennerovom nastupu, vidi se po tome što je taj snimak najgledaniji Exitov video na YouTube, sa gotovo pet miliona pregleda.

Pesme Paula Kalkbrennera prevazilaze muzičke žanrove i ubrajaju se u klasike za sva vremena. „Aaron“, „Feed Your Head“ (remix „White Rabbit“), „No Goodbye“, „Sky And Sand“ ili „Si Soy Fuego“ pokazale su njegovu sposobnost da istopi razlike u muzičkim ukusima i tako na nastupe privuče više desetina hiljada ljudi. Setove redovno „začini“ svojim remek-delima, koja već sada imaju reputaciju evergreen elektronskih pesama. „Sky And Sand“ ima posebnu vrednost kao platinasta numera koja je bila u vrhovima top lista.

„Berlin Calling“, film iz 2008. godine u kojem je glumio, kao i istoimeni album, predstavljaju bibliju elektronske muzike i kulture, istovremeno otvarajući važna pitanja o načinu života DJ-eva. Autentičan u stvaralaštvu i ponašanju, u rodnoj Nemačkoj postao je istaknuta ličnost kulturnog života, što je demonstrirano i time što je bio pozvan da nastupi na obeležavanju 25. godišnjice pada Berlinskog zida, za više od pola miliona ljudi! Zato je za muzičara ovog kalibra domaća Štark Arena prirodno okruženje, kao što je ranije bilo i za Chemical Brothers, Underworld, Fatboy Slima i Kraftwerk. Ovaj show je ujedno i posebna prilika za prisustvovanje audio-vizuelno nadmoćnom događaju, koji se u Srbiji događa retko.

Prodaja ulaznica za nastup Paula Kalkbrennera u Štark Areni počinje 3. aprila u podne i očekuje se da će prvi kontingent biti rasporat za nekoliko sati! Ulaznice će moći da se kupe na Exitovom sajtu, Gigs Tix prodajnim mestima i online.

Regularne ulaznice biće dostupne po ceni od 1.690 dinara, VIP za 2.690 i On-stage VIP za 3.990 dinara. EXIT fanovi koji su svoju festivalsku ulaznicu za Petrovaradinsku tvrđavu obezbedili do 31. marta, moći će online da kupe regularne ulaznice za ovu žurku po poklon ceni od 1.190 dinara, do isteka zaliha.

Nakon spektakularnog debija ovog februara u Dubaiju pred više od 12.000 učesnika, jedan od najvećih tehnoloških događaja u Evropi i šire, a srpski brend – Tomorrow konferencija – zakazuje događaj za preko 10.000 ljubitelja blokčejna, gejminga, metaversa i veštačke inteligencije, od 12. do 14. maja 2023. godine u Štark Areni. Ulaznice za drugo beogradsko izdanje Tomorrow konferencije već su u prodaji, po najpovoljnijim cenama i dostupne su na tmrwconf.net.

