Nezapamćeno interesovanje za spektakl Paula Kalkbrennera u beogradskoj Areni, stižu posetioci iz preko 20 zemalja!

Od Amerike do Emirata

Najava nastupa Paula Kalkbrennera 12. maja u beogradskoj Areni nadaleko je odjeknula – ulaznice za ovaj spektakl do sada su kupili fanovi iz preko 20 zemalja! Uzbuđenje pred show ove rock zvezde među elektronskim izvođačima samo je nastavilo da se povećava nakon što je na samom početku prodaje kupljeno više od 3.000 ulaznica u samo nekoliko sati. Do nove Dance Arena Belgrade Takeover žurke, koju organizuje EXIT za otvaranje TMRW konferencije, ostalo je manje od mesec dana, a čitavi kontingenti ulaznica nestaju velikom brzinom!

EXIT Dance Arena Belgrade Takeover w/ Paul Kalkbrenner @ TMRW Conference

Za ovaj događaj godine u najvećoj dvorani Jugoistočne Evrope prednjače kupci ulaznica iz Srbije i zemalja regiona – Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Severne Makedonije, a na listi budućih posetilaca su čak i fanovi iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Izraela, Turske, Nemačke, Austrije, Švajcarske, Holandije, Francuske, Albanije, Italije, Mađarske, Rumunije, Češke i Bugarske. Potvrđena su očekivanja da će drugi EXIT Dance Arena Belgrade Takeover događaj biti najtraženija žurka ove godine u Beogradu, kojom se ujedno otvara novo izdanje vodećeg tech okupljanja u Evropi – Tomorrow konferencije.

Nezapamćeno interesovanje za show Paula Kalkbrennera u skladu je sa njegovom reputacijom rock zvezde među producentima elektronske muzike, koji pred publiku donosi autorske pesme, bez kojih su njegovi nastupi nezamislivi. Aaron“, „Feed Your Head“ (remix „White Rabbit“), „No Goodbye“, „Sky And Sand“ ili „Si Soy Fuego“ prevazilaze muzičke žanrove i ubrajaju se u klasike za sva vremena. Uža specijalnost ovog vodećeg svetskog producenta, DJ-a i live izvođača je da rasprodaje stadione i dvorane, a u rodnoj Nemačkoj je tokom obeležavanju 25. godišnjice pada Berlinskog zida nastupio pred više od pola miliona ljudi!

Regularne ulaznice za nastup Paula Kalkbrennera u Štark Areni 12. maja dostupne su po ceni od 1.990 dinara, VIP za 4.690 dinara i VIP On-stage za 7.990 dinara. EXIT fanovima, koji su festivalsku ulaznicu za Petrovaradinsku tvrđavu kupili do 31. marta, regularne ulaznice su dostupne online uz popust, po promotivnoj ceni od 1.490 dinara. Ulaznice su dostupne na Exitovom sajtu, Gigs Tix prodajnim mestima i online.

Paul Kalkbrennerov show napraviće energičan uvod u predstojeće nastupe na Exitovoj mts Dance Areni, hramu elektronske muzike. Ujedno će otvoriti i novo izdanje TMRW konferencije, koju će od 12. do 14. maja 2023. godine u Štark Areni posetiti preko 10.000 ljubitelja blokčejna, gejminga, metaversa i veštačke inteligencije. Ulaznice za drugo beogradsko izdanje Tomorrow konferencije u prodaji su po najpovoljnijim cenama i dostupne su na tmrwconf.net.

