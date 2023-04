Rico Nasty se pridružuje Wu-Tang Clanu za veliku proslavu 50 godina hip-hopa na Exitu

Punk rap primadona Rico Nasty pridružuje se najvećoj rap grupi svih vremena – Wu-Tang Clan, za veliku proslavu 50. godišnjice hip-hop kulture na ovogodišnjem EXIT festivalu. Petrovaradinska tvrđava spremna je da od 6. do 9. jula odjekuje uz žestoku EXIT Gang posadu, kojoj se priključuje 30 novih izvođača, kao što su Sajsi MC, Sunshine, Bigru & Paja Kratak, FTP, Cunami Flo, kao i već objavljena ekipa koju sačinjavaju stara garda hip-hopa – Ajs Nigrutin & Smoke Mardeljano, Prti Bee Gee i Fox & Surreal, izvrsna regionalna podrška Phat Phillie, Bolesna Braća, Z++ i 30 zona, zatim glasni ženski vokali Mimi Mercedez, Tam, Macha Ravel i mnogi drugi.

EXIT Gang 2023 | 50 Years of Hip-Hop Celebration

Na Exitovu Gorki List Glavnu binu stiže žestoka hip-hop i trap diva Rico Nasty spremna da pokori scenu. Rico je savršena kombinacija apsolutnih hedlajnera ovogodišnjeg Exitovog programa, bendova The Prodigy i Wu-Tang Clan, koja kroz svoju žanrovski šarenu muziku prenosi nostalgičan zvuk novim generacijama. Mešajući punk i hip-hop donosi potpuno novu, uzbudljivu i tvrdu priču kojom obećava da će postati sledeća ogromna zvezda u muzičkoj industriji. Prvi put je šokirala scenu 2018. godine singlom „Smack A Bitch”, koji je odmah postao viralan, i od tog momenta aktivno dominira alternativnom scenom. Nasuprot izvođačima koji su svoj zvuk pronašli u mejnstrim kulturi, Rico Nasty izabrala je drugačiji put te je njena muzika podložnija kritikama. Njen kompletan muzički stil i vizuelni identitet svode se na umetnost nezainteresovanosti za negativne komentare i kritike, što je ujedno najiskreniji pristup žanru kom je posvećena i unutar kog aktivno kida.

Njeno najsvežije izdanje, album „Las Ruinas”, inspirisan je predstavnicom nadrealizma Fridom Kalo i njenim istoimenim umetničkim delom na kom je naslikana težina početaka i ponovnog građenja sebe. Za razliku od svega što je očekivano od Rico, ovaj opus ozbiljno zalazi u ranjivost i dalje dokazuje njen neverovatan diverzitet. Pitchfork je ovaj album nazvao preplavljujućim u svakom smislu, a njenu sposobnost da pomeša nebrojeno mnogo zvukova, a da se oni ne rasplinu u nered impresivnom. Rico je istovremeno sirova, besna, žestoka i neverovatno emotivna i krhka, te je i njena muzika savršen manifest bolova odrastanja i sučeljavanja sa svetom. Rico Nasty na EXIT donosi bengere kao što su „Trust Issues”, „Relative”, „Gotsta Get Paid”, i mnoge druge kojima će u potpunosti razdrmati publiku i doprineti proslavi žanra i potkulture koja nudi neverovatnu širinu i utočište za muzičke umetnike koji imaju mnogo toga da kažu i nije ih briga ko sluša.

Uz kultni hip-hop sastav Wu-Tang Clan koji predvodi proslavu 50 godina hip-hop kulture na Tvrđavi, i Rico Nasty, stiže i regionalno i lokalno pojačanje, pionirka domaće rap scene koja već deceniju obrađuje ženske teme kroz odvažne rime Sajsi MC, kultni beogradski andergraund rapcore sastav Sunshine, strastveni borci za hip-hop kulturu i predstavnici novog talasa Bigru & Paja Kratak, kao i Cunami Flo, FTP, Gerum, AV47, Bejbi Motorola & Thea, Bekfleš, Faberge x Kza, Jymenik x Mlada Beba, RNB Confusion Soundsystem w. DJ Turk & Zembo Latifa, Rođeni, Viking Krew , Zee, Matej Foltz x Young Dadi, Big Drip, Fam, Fich, Keyri, Kultura, Purpose i Sarchy.

Gang ekipu zastupaće i ranije objavljeni predstavnici stare garde Phat Phillie, Bolesna Braća, Ajs Nigrutin & Smoke Mardeljano, Prti Bee Gee, Njezz i Bege Fank. Izuzetnu žensku podršku daće Mimi Mercedez, Tam, Micka Lifa i Macha Ravel, a mušku Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku, Kene Beri & Spejs Noksi, Hiljson Mandela, Bore Balboa, Fox & Surreal, Kendi, Ognjen, Grše, Ružno Pače, Yung Bude, Podočnjaci, Dino Blunt, TTM, 2xŠihta, i Thicc Boi.

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, zatim rap bogovi Wu-Tang Clan, Gremi rekorder Skrillex, kao i Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Epica, Layla Benitez, Gioli & Assia live, Marko Nastić, Tijana T, Space Motion, Coeus, Kristijan Molnar, Human Rias, Mene, Ben UFO, Avalon Emerson, Carlita, Desiree, Shimza, Cici, Patrick Mason, Partiboi69, Koboyo, Raven, X-Coast, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters i mnogi drugi.

Aktuelne cene ulaznica za EXIT 2023 važiće još do petka, 28. aprila ili do isteka zaliha, usled ogromnog interesovanja. Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 6.990 dinara, što je ušteda od 60 odsto, dok trenutna cena jednodnevnih ulaznica iznosi 2.990 dinara. Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima Gigs Tix-a i online.

Promo