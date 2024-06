INSAJDERSKI VODIČ ZA MORPHEUS 8: Šta očekivati od tretmana?

U svetu estetske i antiage medicine koji se neprestano razvija, širok spektar tretmana obećava da će vratiti sat unazad i da će starenje biti sporedna stvar.

Usred mnoštva opcija, revolucionarni tretman je napravio pometnju - Morpheus 8.

Zateže kožu, poboljšavanje njenu strukturu i kvalitet, uklanja lokalizovane, manje masne naslage u donjoj trećini lica kao i podbradak.

Kombinujući proverenu radiotalasnu energiju i mikroiglice, Morpheus 8 podmlađuje kožu na nivou bez presedana.

Ovaj insajderski vodič će vam pružiti dubinsko razumevanje šta možete očekivati od tretmana i zašto je postao nezaobilazan tretman među onima koji teže ka tome da lepotu svog lica i tela podignu na viši nivo.

Šta je Morpheus 8?

Ono što treba da znate jeste da je Morpheus 8 minimalno invazivna procedura koja kombinuje prednosti mikroiglica sa radiofrekventnom tehnologijom za stimulisanje proizvodnje kolagena u dubljim slojevima kože. Kolagen, koji vremenom gubimo, kako zbog starenja, tako i zbog načina života, igra vitalnu ulogu u kvalitetu i izgledu kože.

Morpheus 8 sa svojim jedinstvenim procesom ne samo da zateže i podmlađuje kožu, već i neutrališe masnoću na kritičnim regijama, nudeći mlađi i prefinjeniji izgled lica.

Svestranost Morpheusa 8 omogućava da se koristi na različitim delovima tela, uključujući lice, vrat, stomak i butine, što ga čini sveobuhvatnom opcijom tretmana za one koji traže nehirurški pristup poboljšanju lepote. I, za sve one koji tragaju za lakšim načinom – jer dobro znamo koliko su operacije kompleksne, od same pripreme, pa do oporavka.

Ipak, Morpheus 8 nije zamena za hiruršku intervenciju, već je jedan od najistaknutijih nehirurških tretmana.

Evo zbog čega:

Uređaj se sastoji od 24 mikroiglice i radiotalasne platforme. Ova kombinacija moćno prodire duboko u kožu ali i u potkožno, masno tkivo. Dubina prodiranja ispod kože se podešava prilikom svakog tretmana, kako bi se omogućio prilagođen i personalizovan pristup pacijentima i njihovim specifičnim potrebama.

To znači da će svaki tretman biti usmeren na tretiranje nesavršenosti u cilju da one budu u potpunosti otklonjene, ili do te mere umanjene, da se vidi značajno poboljšanje i razlika.

Morpheus 8 se najčešće koristi za regulisanje podvaljka, za neujednačen ten na kom su prisutni ožiljci ili flekice. Idealan je za višak kože na stomaku, i za neutralisanje vrećica na kolenima. Deluje i na strije, na sitne bore, na opuštenu kožu.

Iako ima različite sfere delovanja, postao je omiljen zbog svoje efikasnosti i rezultata.

Morpheus 8 - Omiljeni tretman Kim Kardashian

Kim Kardashian ne krije da je pobornik estetske medicine, ali bira samo najbolje i najdelotvornije tretmane. Morpheus 8 je jedan od njenih omiljenih tretmana, i ona ga je često koristila za zatezanje stomaka.

Frakcioni tretman nije samo zainteresovao zvezde poput Kim, nego i žene koje su godinama čekale da se pojavi tretman koji je efikasan, bezbedan i daje brze rezultate.

Prvenstveno, služi za konturisanje i toniziranje lica i tela. Pruža zategnutiji izgled, i još nešto, pogodan je za sve tipove kože, ali i za sve tonove kože.

Prednosti Morpheus 8 tretmana

Morpheus 8 je idealan za umerene znake starenja. Uticaće na masne naslage, gde se najviše koristi za podbradak, kao i na nepravilnosti na koži. Deluje na ten i strukturu kože, što mnogi drugi anti-age tretmani nisu u stanju da ponude u ovoj meri.

Još jedna prednost koja se ističe jeste što Morpheus 8 ne zahteva dug period oporavka, za uz sesiju tretmana (3 je preporučljivo), dobijaju se neverovatni rezultati.

Za šta se sve koristi Morpheus 8?

Morpheus 8 se koristi za lice i telo, i uspešno tretira regije čela, okoloočnog područja, usana, obraze i vilicu. Koristi se za definisanje podbratka, kao i za regiju vrata.

Ova savremena anti-age procedura vrlo je delotvorna i za regiju tela, i Morpheus 8 tretmanom se najčešće tretira opuštena koža stomaka, regije oko kolena, kao i nadlaktice.

Morpheus 8 stimuliše proizvodnju kolagena

Tretman direktno utiče na stimulisanje kolagena, i obnavlja i revitalizuje kožu, i ona postaje podmlađenija, sjajnija, jedrija i zdravija. Kada se koristi za regiju lica, utiče na proširene pore, što je vidljivo ubrzo nakon tretmana. Sledi zatezanje i podizanje kože, što daje odličan efekat na celokupan izgled lica.

Proces tretmana

Priprema: Ciljna oblast će biti očišćena i tada se može primeniti lokalni anestetik (u obliku kreme) da bi se smanjila nelagodnost i izbegao bol.

Morpheus 8 sesija: Koristeći specijalizovani uređaj, sitne iglice prodiru u kožu, isporučujući radiotalasnu energiju za stimulaciju proizvodnje kolagena. Postupak obično traje oko 30 minuta, u zavisnosti od područja koje se tretira.

Nega i oporavak posle tretmana

Neposredna nega: Blago crvenilo, otok i osećaj sličan opekotinama od sunca su uobičajeni, ali obično nestaju u roku od nekoliko dana.

Nega kože: Pratite savete svog doktora o proizvodima i rutinama za negu kože da biste poboljšali proces oporavka. Ukoliko je tretman rađen na licu, izbegavajte korišćenje krema i šminke, dok crvenilo i otok ne prođu.

Oporavak: Morpheus 8 zahteva minimalno vreme oporavka, omogućavajući većini ljudi da nastave sa svakodnevnim aktivnostima u roku od dan ili dva. Ipak, u naredne dve nedelje, čuvajte se od sunca. Koristite kremu sa visokim SPF-om kada idete napolje.

Rezultati

Vidljiva poboljšanja: Iako su neki rezultati trenutni, prednosti remodeliranja kolagena i zatezanja kože postaju očiglednije tokom narednih nedelja i meseci. Maksimalni efekat biće vidljiv nakon tri meseca.

Održavanje rezultata: U zavisnosti od stanja vaše kože i željenih ishoda, mogu se preporučiti dodatne sesije ili naknadni tretmani kako bi se održali ili poboljšali rezultati.

Kako da znate da ste pravi kandidat za Morpheus 8?

Idealni kandidati za Morpheus 8 su osobe koje imaju opuštenu kožu i višak kože na licu ili telu. To su pacijenti koji nisu kandidati za operaciju, već imaju mogućnost da uz pomoć neinvazivnih tretmana reše problem i zategnu kožu.

Morheus 8 i kombinacije sa drugim tretmanima

Morpheus 8 se odlično kombinuje sa drugim tretmanima, kao što su hijaluronski fileri. Ipak važno je napomenuti da je idealno prvo uraditi Morpheus, pa tek onda hijaluronske filere. Ukoliki ste ipak prvo uradili tretman hijaluronskim filerima potrebno je sačekati 2 meseca da se hijaluron potpuno integriše u tkivo. Nakon 2 meseca možete bez brige raditi tretmane Morphusom.

Kada se radi o kombinaciji Morpheus 8 tretmana s drugim tretmanima tela, poput tretmana celulita ili laserske epilacije, oni se mogu nesmetano raditi, potrebno je samo da prođe 2 nedelje nakon tretmana Morpheusom.

Attiva – radiotalasi budućnosti

Kako sve više prihvatamo manje invazivne tehnike u estetskoj medicini, Attiva se ističe kao rešenje u budućnosti, za podmlađivanje kože. Uz obećanje prirodnih rezultata, sigurnosti i pogodnosti, nije ni čudo što se sve više pojedinaca odlučuje za Attivu, da im pomogne da održe mladalački izgled bez odlaska pod nož.

Attiva zahvaljujući tankoj sondi koja ulazi ispod kože isporučuje radiotalasnu energiju i u samu kožu, ali i u potkožno tkivo i dovodi do zatezanja kože i potkožnog tkiva , pa je idealan izbor za pacijente sa većim viškom kože koji nisu spremni za hirusku intervenciju.

Attiva i Morfeus 8 – savršen spoj

Morfeus 8 poboljšava kvalitet i strukturu kože, ali i efikasno uklanja masne naslage koje su lokalizovane u određenim područjima. Kada se kombinuje sa Attiva laserom, dobija se savršena kombinacija za kožu koja koja je zategnuta i ispod koje su smanjene ili potpuno eliminisane masne naslage i zategnutu kožu.

U zaključku, svetski popularan tretman koji je dostupan i u našim ordinacijama definitivno zaslužuje pažnju jer na siguran i jednostavan način utiče na duboku regeneraciju kože, briše nesavršenosti sa kože i pruža vrhunski anti-age efekat.

Ostaje vam samo da sve rečeno primenite na svom licu i telu!

