Autroska moda na 5. danu BFWa i Tribute to Vivienne Westwood

Na 5. večeri 51. Fashion Weeka, nastavili smo sa programom autorske mode u kojem su svoje nove kolekcije prikazali Nataša Šarić, Đorđe Baščarević i Tijana Mladenović.

Nataša Šarić predstavila je kolekciju NA-ŠA košulja, koja je proistekla iz svih elemenata koje koristi u njenom dizajnu i kreiranju a koje čine njen dugogodišnji autorski izraz. U procesu kreiranja, ona testira granice konvencionalnih pravila, razigravajući ih, stapajući sa drugim elementima, kombinujući klasične, prirodne materile sa hyte materijalima, dodajući kreacijama novu dimenziju - otvarajući na taj način mogućnost transformacije od klasičnom modnog predmeta u umetnički objekat. Košulju kao odevni predmet tretira sa puno skulpturalnih formi i detalja i kao u svakom likovnom delu, traži da detalj podržava celinu a celina detalj.

foto: Promo/Đorđe Tomić

Nova kolekcija Đorđa Baščarevića skup je autorovih trenutnih razmišljanja i raspoloženja, kao i vizija za naredni period. Inspirisana underground kulturom i elektronskom muzikom, još jedna je u nizu autorovih kolekcija koje kroz umetnički pristup razrađuju temu “Soft masculinity”, odnosno redefiniše kodekse muškog oblačenja. Kolekcijom dominiraju ravne forme, funkcionalnost i odsustvo naglašavanja siluete, kao i elementi ženske mode. Oblik odeće je manipulisan obmotavanjem konopaca i traka, na taj način naglašavajući trodimenzionalnost i volumen što kreacijama daje dramatičan izgled.

foto: Promo/Đorđe Tomić

Kolekcijom TANGRAM, Tijana Mladenović predstavlja kolekciju koja je nastala kao odgovor na preteranu potrošnju kao problema današnjice. Dizajnirana da ponudi više od odeće koja je tu samo da zaštiti naše telo - kolekcija od 5 bazičnih celina nudi komade koji se mogu transformisati i nositi na više načina. Svaki komad nosiocu nudi osećaj novog i uzbudljivog duži vremenski period i ne dozvoljava mu da ga se olako reši. Konmadi su podesive veličine i unisesks, te nam dozvoljavaju da ih delimo sa prijateljima i članovima porodice, što je još jedan način da se produži vek upotrebe TANGRAM kolekcije.Predstavljanje kolekcije pomogli su igrači i glumci: Vojin Pajić,Daria Janjić,Djordje Jovičić,Jana Jovićević,Tamara Stanisavljev uz pomoć rediteljke Marije Spasić

foto: Promo/Đorđe Tomić

Tribute to Vivienne Westwood bio je način da ovdašnji modni dizajneri odaju počast ikoni britanske mode, inovatorki i jednoj od začetnica pank estetike - Vivienne Westwood. Aleksandra Lalić, Ana Ljubinković, Budislava Keković, Daniela Glišić, Dejana Momčilović, Igor Todorović, Ivana Najdanović, Jasmina Vujović - GET UP, Lilly Tailor, Marko Feher, Milica Vukadinović, Nevena Ivanović - NEOdesign, Peđa Nerić, Sestre Stevančević, Sonja Jocić, Svetlana Jaćović i Valentina Obradović interpretirali su uticaj koji je Vivienne Westwood imala na njih kao dizajnere i poštovaoce mode. Na pisti smo mogli vidi razne elemente koji su karalterisali njen stil - poigravanje sa rodnim elementima, buntovništvo, avangardu, skulpturalnost ali i romantizam i inovativnost i tartan koji je toliko karakteriše. Muzička podloga dodatno je dočaralavala anglomaniju i pank eru po kojoj će je mnogi pamtiti. Kultura sećanja koju BFW gaji mogla se videti i na ovoj reviji, dajući priliku da se modni velikani i inovatori ne zaborave i kreirajući priliku mladim generacijama da se upoznaju sa onima koji su na toliko načina doprineli svetu u kojem živimo.

foto: Promo/Đorđe Tomić

Vivienne Westwood je jedna od najuticajnijih modnih dizajnerki 20. i 21. veka. Rođena u Engleskoj 1941. godine, Vestvud je stekla slavu 1970-ih kao dizajner pank mode, koju je odlikovala provokativna i buntovna estetika. Od tada je nastavila da pomera granice mode, često koristeći svoj dizajn kao sredstvo društvenog i političkog komentara.

foto: Promo/Đorđe Tomić

U svom dizajnu često je koristila elemente kao što su lanci, nitne i zihernadle, kao i pocepane tkanine i nekonvencionalne siluete. Njeni dizajni su imali za cilj da šokiraju i izazovu status kvo, i da podstaknu ljude da drugačije razmišljaju o modi.

Njen uticaj ogledao se i u brisanju granica između muške i ženske odeće.

Bila je glasni zagovornik smanjenja uticaja modne industrije na životnu sredinu i koristila je svoju platformu za promovisanje etičkih i održivih proizvodnih praksi. Njeni napori su pomogli da se podigne svest o negativnom uticaju brze mode na životnu sredinu i prava radnika.

Osim njenog doprinosa modi, Vestvud je takođe bila važna kulturna ličnost. Koristila je svoju platformu da se zalaže za različite društvene ciljeve, uključujući antinuklearni pokret i prava LGBTI+ osoba. Njen aktivizam je pomogao da se skrene pažnja na ova pitanja i inspiriše druge da preduzmu akciju.

foto: Promo/Đorđe Tomić

