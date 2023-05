Exitovim panelom o mentalnom zdravlju mladih završena je TMRW konferencija

Rastući uticaji interneta na mlade, briga za mentalno zdravlje i sve veća zavisnost od digitalnih tehnologija bile su glavne teme Exitovog panela „Life is Live”, koji je zatvorio ovogodišnje izdanje TMRW konferencije. Ovaj panel doneo je i predloge strategija kroz koje bi se IT i muzička industrija zajedno sa društvenim zajednicama mogle udružiti u cilju rešavanja akutnih problema.

Na panelu su govorili muzičar i digitalni ekspert, poznat i kao jedan od članova legendarne rock grupe Pink Floyd Scott Page, savetnica ministra turizma i omladine za omladinsku politiku Snežana Klašnja, savetnica programa za razvoj adolescenata i mladih ispred UNICEF-a Bojana Jevtović, i osnivač i direktor EXIT festivalske grupacije Dušan Kovačević.

Panelisti su prodiskutovali i dali predikcije o budućnosti daljeg razvoja digitalnih tehnologija, o benefitima, ali i uticajima na društvo u celini, sa posebnim osvrtom na mlađu populaciju. Stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja, prava, razvoja i politike mladih, razgovarali su o posledicama koje zamena realnog života za virtuelni može imati po omladinu, i koji su to prvi koraci i primeri dobre prakse koji mogu pomoći u zaštiti od negativnih uticaja interneta.

Osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević istakao je da je digitalna zavisnost trenutno vodeći oblik zavisnosti veći od svih drugih oblika zavisnosti zajedno i ukazao na to da je prvi korak ka rešenju shvatanje koliko je ovaj problem zapravo velik. „U ovom trenutku, ono što je goruća tema je to što to ovi problemi još uvek nisu prepoznati od strane cele stručne zajednice. Tehnologija napreduje toliko brzo da psihološka udruženja i stručnjaci za mentalno zdravlje ne mogu da percipiraju koliko duboko i brzo se sve promene dešavaju. Problem je postojao i kada smo govorili samo o internetu, mobilnim telefonima i društvenim mrežama. A sada dolazi era Web-a 3, dolazi era Metaversa, dolazi era veštačke inteligencije. Dakle, sve će biti još brže i moramo početi da razgovaramo o ovome”, zaključio je Kovačević, i dodao „Potrebno je ubaciti razvoj emocionalne inteligencije u škole, i razgovorati sa decom o značaju saosećanja.”

Digitalni ekspert Scott Page naglasio je koliko je ova tema važna za dalji razvoj digitalnog sveta i skrenuo pažnju na odgovornost kompanija. „Ovo je najvažnija stvar o kojoj možemo da pričamo sada, nema ničeg važnijeg od ove teme, jer kada vidite šta se dešava, algoritmi nas potpuno zaluđuju. Motivi ljudi koji pokreću ove algoritme – to je ono o čemu moramo brinuti. Trebaju nam „svesni lideri”, svest je zaista ključ svega. I verujem da je pravi spasilac ovoga neko ko ide na „unutrašnje putovanje”, uči kako da izađe iz Matriksa kako bi mogao da vidi šta se dešava”, rekao je Page.

Predstavnica UNICEF-a Bojana Jevtović skrenula je pažnju na probleme bezbednosti na internetu, i selekcije sadržaja i istakla „Bezbednost je prioritet – bezbedno okruženje, posebno virtuelno okruženje, koje je krajnji prioritet na toliko mnogo nivoa, čak i deci o kojoj govorimo. Sadržaj treba da bude zaista primeren uzrastu dece, omladine i odraslih. Moramo pokušati da upravljamo reklamama kao i sadržajem kog je sve više, zato što ga ne možemo izbrisati. Ne možemo samo učiniti da ovo nije dostupno mladim ljudima, moramo pronaći način kako ćemo taj digitalni sadržaj regulisati“.

Savetnica ministra turizma i omladine za omladinsku politiku Snežana Klašnja ukazala je na to koliko je važna uloga roditelja u detektovanju i rešavanju ovog problema i naglasila da fokus mora biti na relanim životnim iskustvima, nasuprot virtuelnim. „Često možete videti omladinu kako stoje jedni pored drugih i komuniciraju preko telefona, čak i kad su zajedno. Konstantno su sa telefonima i to je problem. I kada su kod kuće, sa svojim prodicama, i mladi i njihovi roditelji veći deo svog slobodno vremena provode tako što su za kompjuterima, na internetu, na mobilnim telefonima i drugim digitalnim uređajima. Roditelji moraju razgovarati sa svojom decom i fokusirati se na to da u realnom životu, van digitalnog, provode vreme zajedno, kroz raznovrsne aktivnosti. To je takođe nešto o čemu se mora razmišljati”, istakla je Klašnja.

Diskusijom na ovu temu, koja je načeta na TMRW konferenciji, započet je niz aktivnosti kroz koje će se EXIT baviti mentalnim zdravljem mladih. Kao i do sada, promocija mentalnog zdravlja, kao i briga o psihološkoj dobrobiti mladih, jedna je od osnovnih ciljeva organizacije, te će kroz festivale, kreativnu industriju i društveni akivizam, EXIT nastaviti sa stvaranjem pozitivnih promena u društvu.

EXIT Promo