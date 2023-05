JEDNOSTAVNO NAJBOLJA: Kraljica roka ostavila neizbrisiv trag, evo ko je bila Tina Tarner!

Ana Mej Bulok, poznatija kao Tina Tarner, bila je jedna od najpopularnijih pevačica ikada.

Moćnog i baršunastog glasa osvojila je publiku širom planete.

foto: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia

Američka pevačica i glumica koja je imala švajcarsko državljanstvo od 2013. godine, čija karijera trajala više od 60 godina. Njen uspeh, popularnost i brojne nagrade donele su joj titulu Kraljice rokenrola.

Svoju karijeru Tina Tarner je započela kada je imala 19 godina, 1958. godine kao pevačica i prateći vokal u Kings of Rhythm zajedno sa Ajkom Tarnerom, sa prvim singlom tj. pesmom "Mala En" (Little Ann). Godine 1960. široj javnosti postaje poznata kao Tina Tarner kada je nastupala zajedno sa Ajkom Tarnerom s kojim je bila u braku od 1962. do njihovog burnog razvoda 1978. godine.

foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iza sebe ostavila je mnogo hitova, nagrada ali i nastupa po kojima će je publika pamtiti. Takođe, važila je za ženu sa najlepšim nogama na svetu.

Pevačica je umrla danas u 83. godini, saopštio je njen portparol.

Njen predstavnik je u izjavio rekao:

„Tina Tarner, ‘Kraljica rokenrola’ umrla je danas u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Kusnahtu kod Ciriha, u Švajcarskoj“.

