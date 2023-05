TINA TARNER IZA SEBE IMA PREKO 180 MILIONA PRIMERAKA PRODATIH ALBUMA ŠIROM SVETA! Karijera o kojoj svako može samo da sanja!

Tina Tarner, rođena kao Ana Mej Bulok 26. novembra 1939. godine u Natbušu, Tenesi bila je američka je pevačica i glumica koja je imala švajcarsko državljanstvo od 2013. godine, čija karijera traje već više od 60 godina.

Njen uspeh, popularnost i brojne nagrade donele su joj titulu Kraljice rokenrola. Svoju karijeru Tina Terner je započela kada je imala 19 godina, 1958. godine kao pevačica i prateći vokal u Kings of Rhythm zajedno sa Ajkom Tarnerom, sa prvim singlom tj. pesmom "Mala En" (Little Ann).

Godine 1960. široj javnosti postaje poznata kao Tina Tarner kada je nastupala zajedno sa Ajkom Tarnerom s kojim je bila u braku od 1962. do njihovog turbulentnog razvoda 1978. godine.

Najveći muzički hitovi u njenoj karijeri su "Simply the best" ili "The Best", "Proud Marry", " I don't Wanna Loose you", "1984", " What's Love Got to Do with it", " Private Dancer", "I Can't Stand the Rain", "Help", "River deep- Mountain High" singl koji je otpevala sa Ajkom Tarnerom, "We Don't Need Another Hero" i mnogi drugi hitovi. (engl. The Queen of Rock 'n' Roll).

Tarnerova se smatra jednom od najpopularnijih pevačica na svetu sa preko 180 miliona primeraka prodatih albuma širom sveta.

Tina Tarner, ‘Kraljica rokenrola’ umrla je danas u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Kusnahtu kod Ciriha, u Švajcarskoj.

