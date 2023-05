ePlaneta.com - novi koncept prodaje

Juče je u Beogradu otvorena ePlaneta.com prodavnica, jedinstvena i drugačija, sa novim konceptom prodaje. Ovo mesto je svojevrsni flagship store, u kom je predstavljen samo odabrani asortiman proizvoda internet prodavnice ePlaneta.com, koji čini više od 50.000 artikala iz preko 1.000 kategorija najrazličitije robe. Tu se mogu pronaći televizori, bela tehnika, razni alati, telefoni, sve za dom i baštu, kompjuteri, igračke i još mnogo toga. Ukoliko se neki od proizvoda ne nalazi na prodajnom mestu, tu su prodajni displeji, čime celokupan asortiman postaje dostupan veoma lakom pretragom, uz mogućnost da poručeni artikli stignu na kućnu adresu kupca. Potrošačima su na raspolaganju savetnici koji u svakom trenutku stručnim predlozima pružaju pomoć pri odabiru traženog proizvoda, bez obzira na to da li je u pitanju frižider ili mašina za veš, bitno je da kupci na kraju izgovore zadovoljno – to je to! Iz ePlanete dobili smo potvrdu da je za kupovinu artikala koji se nalaze u prodavnici omogućeno plaćanje na rate, putem administrativne zabrane. Takođe, mnogi dodatni benefiti očekuju sve kupce koji postanu članovi Planeta Kluba.

foto: iDook media

Zbog svega ovoga, ni ne čude prvi komentari kupaca na račun prijatnog ambijenta, stručnih saveta koje su dobili od prodavaca i vremena koje su im posvetili, što sve zajedno doprinosi odličnom korisničkom iskustvu. Inače, ePlaneta.com je novi biznis koncept u okviru Planeta Sport kompanije. Ova savremena prodavnica nalazi se na Obrenovačkom drumu br. 3 a kupce očekuje svakog dana u nedelji, od 9 do 21 čas.

Promo tekst