Charlotte de Witte, Marco Carola, Adam Beyer i više od 100 izvođača od 3. do 5. avgusta u Vrnjačkoj Banji

Spremite se za najjače izdanje Tuborg Lovefesta do sada!

– Ovogodišnje izdanje Tuborg Lovefesta sasvim sigurno biće najjače koje je festival imao za čak 16 godina postojanja. Od 3. do 5. avgusta na čak pet muzičkih bina u Vrnjačku Banju stižu legende svetske elektronske scene i najpopularnija imena na planeti među kojima su Marco Carola, Charlotte de Witte, Adam Beyer, 999999999, Seth Troxler, Enrico Sangiuliano, Pan-Pot, William Djoko, Fjaak, Chris Liebing, Dennis Cruz i više od 100 izvođača, a promotivna cena ulaznica biće aktuelna do isteka zaliha ograničenog kontigenta karata.

foto: Promo

Legendarna jutra i spektakularno zatvaranje na Fire Stage-u

Na najveću binu Tuborg Lovefesta ove godine stiže Charlotte de Witte, devojka koja je prošle godine osvojila prvo mesto liste prestižnog svetskog magazina DJ Mag. Charlotte je ovih dana poznata po remixu “Age Of Love”, koji je snimila sa njenim partnerom Enricom Sangiulianom, koji takođe dolazi na šesnaesto izdanje Lovefesta. Ona je i prvi ženski tehno izvođač koji je zatvorio glavnu binu na Tomorrowlandu, a ovog leta imaće priliku da to uradi i na Fire Stage-u. Na Lovefest se vraćaju i najveći miljenici publike Marco Carola, Pan-Pot, Seth Troxler, Chris Liebing i William Djoko, a po prvi put u Vrnjačku Banju dolaze Adam Beyer, 999999999, Dennis Cruz i Mathame.

foto: Promo

Louie Vega, Fjaak i Glenn Underground hedlajneri Ultra Energy bine

Na Ultra Energy Stage-u i ove godine nas očekuju zvučna imena, rezidenti brojnih svetskih klubova i predstavnici najkvalitetnijeg elektro zvuka, među kojima su čuveni Louie Vega, koji posle skoro četiri decenije karijere, prvi put dolazi u Srbiju. Tu je i čuveni berlinski dvojac Fjaak, kao i legende underground scene Hunee, Kleo, Fred P, Ovogodišnje izdanje festivala imaće i veoma posebnu završnicu, jer će ove godine poslednje festivalsko jutro zatvoriti Glenn Underground.

foto: Promo

Osim velikih svetskih imena na Lovefest stižu i Marko Milosavljević i Dejan Milićević, koji na H2O bini spremaju back to back set za pamćenje. Tu su i Coeus, Tijana T, Nikola Vemić, Nevena Jeremić, Little Lu, Luton i drugi. Na najmanju binu na svetu, Stage 99 stižu Gina Jeanz, Manda Moor, Sirus Hood, Eelke Kleijn, Laolu, Oysha & Mark Funk, Runy, Cavin Viviano, Vahicabi, Baggi, Nexie, Nebs Jack, Gostoja, Joma Maja, Dakissa & Dakman.

Do 60% uštede za one koji ulaznicu kupe tokom juna

Ulaznice za novo izdanje Lovefesta dostupne su u prodaji na sajtu lovefest.rs, kao i u svim poslovnicama Tickets.rs i Gigstixa. Kompleti za sva tri dana, kao i pojedinačne dnevne karte narednih dana biće dostupne po specijalnim cenama.

foto: Promo

Ovogodišnji slogan festivala Circle of love

“Circle of love” ili “Krug ljubavi” slogan je Tuborg Lovefesta za ovu godinu. Kako su organizatori naveli živimo vreme u kojem nam je više nego ikada potreban siguran krug ljubavi, kao i da smo okruženi ljudima koje možemo da nazovemo prijateljima. To je upravo i misija Lovefesta, mesta na kome ne samo da dolazite sa prijateljima, već i stičete nove, a ove godine sve one koji stižu okruženi ekipom, čekaju posebne pogodnosti. Od ove godine Tuborg je generalni sponzor Lovefesta, pa tako se očekuju u i brojna iznenađenja i neograničena zabava na novom nivou u okviru specijalnih Tuborg zona.

Da podsetimo, Lovefest je nedavno proglašen za 35. najbolji festival na svetu, a u proteklih deceniju i po festival je posetilo više od 800.000 ljudi iz zemlje i sveta, kao i preko 4.000 izvođača među kojima su najveća svetska imena, kao i najslušanije zvezde iz regiona i zemlje.

