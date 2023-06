Nakon spektakularnog nastupa u Londonu, članovi Wu-Tang Clan-a poručili: Srbijo, spremi se, vidimo se uskoro!

Najveća rap grupa svih vremena Wu-Tang Clan sinoć je nastupila ispred 20.000 fanova u najvećoj Londonskoj Areni O2 i tako završila prvi deo svoje legendarne turneje, koju nastavlja na ovogodišnjem EXIT festivalu. Nakon opakog i dinamičnog nastupa, Raekwon i Inspectah Deck poslali su poruku ekipi koja željno iščekuje njihov nastup na Tvrđavi: „9. jul, EXIT festival, Srbijo, spremi se, vidimo se uskoro!“

Bogovi repa u nedelju stižu na Gorki List Glavnu binu Exita kao predvodnici velike proslave 50 godina hip-hopa, kulture u čijem su stvaranju učestvovali, koji su redefinisali i čije će istorije zauvek biti sastavni deo. Na Tvrđavi ove godine Wu-Tang Clan će proslaviti i 30 godina od objavljivanja debi albuma „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“, kojim su započeli svoju tridesetogodišnju vladavinu scenom.

Wu-Tang Clan: Srbijo, spremi se, vidimo se uskoro!

Na sinoćnom koncertu u Londonu, članovi Wu-Tang Clan-a još jednom su pokazali zašto je njihov sastav u potpunosti sinoniman sa celokupnom hip-hop kulturom. Sa neverovatnom energijom i prepoznatljivim drčnim stavom, doneli su publici svoje najprljavije rime. „Protect Ya Neck”, „C.R.E.A.M.”, „Clan In Da Front”, „Reunited” i „Gravel Pit”, samo su neki od apsolutnih evergreen-ova koji su odjeknuli halom. Porciju svog nastupa posvetili su i hitovima drugih izvođača čije obrade godinama unazad sviraju na svojim nastupima. „Come Together” legendarne grupe The Beatles i „Bang Bang” neverovatne Nancy Sinatre u izvedbi nenadmašivih hip-hop majstora donele su fuziju rock and roll-a i blues-a u jak rep program.

Legendarni Wu-Tang Clan na Petrovaradinsku tvrđavu doneće neumoljivu energiju Njujorka, pesme koje su definisale ne samo žanr, već i čitav hip-hop pokret, politiku ulice i njene zakone, prljave rime, i duh gang-a u svojoj originalnoj formi. Njihovi nastupi su porodična stvar, okupljanja koja šalju poruke o jedinstvu ali i individualizmu, i nešto što ni u jednom slučaju ne sme da se propusti. Wu-Tang Clan je već simbol čitavog pokreta i kao takav zauvek je promenio scenu, na čijem samom vrhu stoji i danas.

Nedavno je još jednom potvrđeno da je upravo grupa Wu-Tang Clan apsolutno zasluženo nosilac titule najuticajnije hip-hop grupe svih vremena. Ovaj kolektiv je dobitnik nagrade po izboru kultne radio stanice i magazina HOT 97, jednog od vodećih kada je u pitanju promocija hip-hop zvuka. Pored toga, ugao dve ulice u Njujorku nazvan je po njima, dok su čak dva njihova albuma arhivirana u Kongresnoj biblioteci SAD. Pored muzičkih nagrada kojima je odlikovan njihov doprinos muzičkoj industriji, Wu-Tang Clan nosi priznanja koja odlikuju njihov doprinos čitavom jednom društvu i kulturi.

Uz njih u EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću i predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, Gremi rekorder Skrillex, kao i Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Rico Nasty, Viagra Boys, Epica, Dimitri Vegas & Like Mike, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Claptone, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning i mnogi drugi.

Festivalske ulaznice dostupne su po promotivnim cenama od 7.490 dinara i uz uštedu od 50 odsto u odnosu na finalnu cenu, dok se jednodnevne ulaznice za četvrtak, petak i subotu mogu kupiti po ceni od 3.390 dinara, a za nedelju po ceni od 2.990 dinara. Ulaznice su dostupne na sajtu festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

