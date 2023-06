1.Poznati o bogovima repa: Wu-Tang Clan na Exitu je praznik za sve fanove hip-hopa!

Najveći rep sastav svih vremena Wu-Tang Clan svojim snažnim, prkosnim i jedinstvenim zvukom već pune tri decenije dominira planetom. Kao hedlajner EXIT festivala koji predvodi veliku proslavu 50. rođendana hip-hopa, u nedelju, 9. jula, stiže bend koji je regenerisao hip-hop scenu i podigao čitavu kulturu iz andergraunda u mejnstrim.

Oduševljenje povodom njihovog nastupa na Exitu podelili su mnogi ugledni muzičari, novinari, sportisti, glumci i javne ličnosti. Među njima su Mimi Mercedez, Fox, Bege Fank, Sajsi MC, Ikac, Ajs Nigrutin, Dragan Ambrozić, Micka Lifa, Rođeni, Kene Beri, Tam i mnogi drugi.

Poznati o Wu-Tang Clanu: "Njihov dolazak je praznik za fanove hip-hopa!"

Uticaj Wu-Tang Clana je sveobuhvatan i nije zaobišao ni poznate ličnosti kao što su Jay Z, Nas, Snoop Dogg, The Notorious B.I.G., Kanye West, Mariah Carey, Eminem, Alicia Keys, Kendrick Lamar, Rick Ross, kao ni pionire domaće i regionalne hip-hop scene koji su ovaj zvuk doneli u komšiluk. Njihov uticaj je toliki da su muzička ikona Rihanna i njen partner A$AP Rocky svom prvom detetu dali ime RZA, po predvodniku legendarne hip-hop grupe. Poklonici benda nisu samo brojni muzičari na koje je Wu-Tang Clan ostvario direktan uticaj, već i mnoge poznate ličnosti i predstavnici popularne kulture, kao što su Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Mike Tyson, Shaquille O’Neal, Zoe Kravitz i mnogi drugi.

Svoje oduševljenje najglasnije je iskazala reperka Mimi Mercedez. „Najsrećnija sam ikad! To je moja omiljena grupa svih vremena, grupa koja me je najviše inspirisala da počnem da se bavim repom i da volim rep muziku. Jedva čekam!“, poručila je.

Predstavnik regionalne rep scene Fox naglasio je da veruje da Wu-Tang Clan slušaju sve generacije, jer se od nečega mora početi. „Ne postoji uticajniji hip-hop bend, takav se na kugli zemaljskoj nije pojavio. Wu-Tang je večni klasik”, istakao je.

„Oni su deo istorije, i dalje su tu, utabali su put za sve druge koji žele da se bave repom”, nadovezao se reper Kene Beri.

Ogroman značaj Wu-Tang Clan-a za hip-hop istakao je DJ i hroničar hip-hop kulture Bege Fank. „Wu-Tang su pre svega poslednji veliki bend iz Njujorka, kolevke hip-hopa, poslednji bend koji je imao svoj zvuk i koji je svoj zvuk raširio po celom svetu”. Dodao je da su oni opšte prihvaćeni kao bend koji je redefinisao žanr. „Ponovo su izmislili pravi hip-hop, načinili ga još prljavijim, još masnijim, još sa više basa, sa više semplova nekih ludačkih”. Sa osmehom je naglasio koliko jedva čeka njihov nastup na Exitu jer je, kako je rekao, „to praznik za sve ljubitelje hip-hopa”.

Uz bogove repa odrastale su i odrastaju čitave generacije. Wu-Tang Clan je svojim uticajem obeležio i detinjstvo reperke Sajsi MC koja je svoju ljubav prema bendu objasnila jednostavnim: „Ja imam njihovu muziku na kaseti i to govori sve”. Hitove koje nižu već 30 godina najbolje je opisao personalni trener Nemanja Milović naglasivši: „Te sve pesme su besmrtne, evergreen”.

Uticaj Wu-Tang Clan-a evidentan je u svim aspektima jedne potkulture. Uticali su na zvuk, na žanr, na sleng, na modu, na uličnu umetnost, na celokupan životni stil, učinili su hip-hop sinonimnim sa sobom. Tokom tridesetogodišnje karijere grupa Wu-Tang Clan izdala je osam albuma, prodala preko 40 miliona primeraka, i tako stvorila muzički opus koji je jedinstvena lektira za sve fanove repa. Od svog prvog albuma do danas, pozicionirali su se na sceni kao standard hip-hopa i nacrt po kom se kroje muzičke karijere.

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, rep bogovi Wu-Tang Clan, Gremi rekorder Skrillex, kao i broj jedan svetske elektronske scene Eric Prydz, zatim Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy i mnogi drugi.

Festivalske ulaznice dostupne su po promotivnim cenama od 7.490 dinara i uz uštedu od 50 odsto u odnosu na finalnu cenu, dok se jednodnevne ulaznice za četvrtak, petak i subotu mogu kupiti po ceni od 3.390 dinara, a za nedelju po ceni od 2990 dinara. Ulaznice su dostupne na sajtu festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

