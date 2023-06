NEKOLIKO DESTINA HILJADA LJUDI NA OTVARANJU BELEGRADE BEER FESTA!

Belgrade Beer Fest zvanično je sinoć otvorio svoje kapije, a uprkos obilnim kišama koje su odložile početak festavala za dva dana, Beograđani su se masovno odazvali omiljenoj gradskoj manifestaciji, u organizaciji Skymusic-a.

„Trese lupa udara“ numera je kojom je zvanično počelo jubilarno, 20. izdanje Beer festa, a pored Đure i fenomenalne Bombaj štampe, koji su u sat vremena svirke publiku proveli kroz vremeplov svojih hitova, posetioci su imali priliku da uživaju u nastupima najvećih domaćih i svetskih muzičkih zvezda.

foto: Promo

Velikani domaće i regionalne rok scene, Partibrejkers, pripredili su autentičan rok doživljaj koji je podigao atmosferu na neslućene visine i konačno eksplodirao pred sam kraj njihovog nastupa – čuvenom numerom „Kreni prema meni“. Ništa manje energično nije bilo ni na Van Gogh-u, budući da je već sa prvim taktovima vanvremenskog hita „Neko te ima“ poslednji veliki bend sa ovih prostora, kako se često naziva, publiku doveo do ekstaze! Vang Gogh je, kako se i očekivalo, još jednom žestokom svirkom pokazao zbog čega su jedan od najomiljenijih bendova na ovim prostorima.

foto: Promo

Kulminacija večeri usledila je sa nastupom britanskog acid-jazz benda Incognito, koji su po ko zna koji put dokazali da su jedan od najkvalitetnijih bendova koji svetska muzička scena ima da ponudi. Koncert su započeli numerom „Parisenne Girl”, a tokom sat i po vremena svirke nizali su se hitovi “When The Sun Comes Down”, “A Shade of Blue”. Prepuno Ušće posebno su oduševili velikim hitom – baladom “Still a Friend of Mine” da bi koncert završili oko jedan sat posle ponoći.

Završnica prvog dana Belgrade Beer Fest-a pripala je žestokom Repetitoru, sastavu koji je doneo sirovu i žestoku energiju i promenio tok istorije domaće rok muzike. koji su na glavnoj bini Beer Fest-a „pržili“ gotovo sat i po.

foto: Promo

Nista manje dinamično nije bilo ni na Riff stage-u, gde su prve festivalske večeri nastupali neki od najperspektivnijih domaćih altermativnih bendova – Beli bagremi, Sanitarijum (Bunt pobednik 2022), Recover, Snakes, Sharks and Planes, Rainmaker Keni nije mrtav, Nafta i Andrejin krst (Servia creates music). Electro stage by Sakura obeležili su moćni elektro vajbovi i nastupi poznatih gradskih faca sa ove scene - DJ Damnjan, Second Story, DJ Ana Petrov i DJ Angela Kochinatz.

foto: Promo

Ni ostale zone nisu zaostajale budući da je Luna park i bio prepuni ljudi koji su imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi zabavnog festivalskog programa te da posete ringišpile i najveći rolerkoster na ovim prostorima. Craft Beer Land i Beer Market ovogodišnjeg Belgrade Beer Fest-a okupile su desetine hiljada ljubitelje piva na mestu na kom se kreira magija zanatskih ukusa.

Danas je su na programu Main stage-a natupi bendova Zoster, Ane Rucner i orkestra Elvisa Bajramovića, Tonija Cetinskog, Ane Popović i benda The Brand New Heavies. Na Riff Stage-u nastupaju Laplander (Serbia creates music), 5 minuta slave – Bunt, Epilog, Straight Mickey and the Boyz, Monah (Bunt pobednik 2023), Nenad Pagonis i Bagremov med – Bunt, dok je će na Electro stage-u by Sakura svoj set imati Cola, Milosh Pannic, LORD, DJ Una Nikolić i DJ Anyushka.

foto: Promo

Kapije festivala otvaraju se od 18 časova, a zvanično se zatvaraju u 3 časa nakon ponoći.

Ulaz na festival biće slobodan svakog dana između 18 i 19 časova, dok je ulaz za osobe ispod 15 godina slobodan svakog festivalskog dana, uz pratnju punoletne osobe.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest dostupne su putem sajta belgradebeerfest.com, sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat) i na blagajni Štark Arene, a kupovina ulaznica omogućena je i na licu mesta.

Više informacija na belgradebeerfest.com.

