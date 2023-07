Najmoćnije žene elektronske scene osvajaju Exitov hram elektronske muzike!

Iako još postoje brojne predrasude sa kojima se žene svakodnevno bore, čini se da ipak vladaju globalnom elektronskom muzičkom scenom, pa nimalo ne čudi što ove godine četvrtak, 6. jul, na mts Dance Areni pripada upravo i isključivo njima! U Exitov hram elektronske muzike stižu Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Vylana, Tijana T, Miju i Lanna!

Bilo koji uvid u elektronsku muziku u poslednjoj deceniji neizostavno podrazumeva priču o Nini Kraviz i njenoj globalnoj dominaciji, kao i vratima koja je otvorila za buduće koleginice. Jedan od razloga za njen uspeh je lakoća postojanja koju emituje dok je na sceni, onako kako često samo žene umeju, dok potpuno bezbrižno kontroliše desetine hiljada ljudi, koji igraju onako kako im jednim prstom diktira. Nina Kraviz je morala prvo sebi da osigura zubarsku karijeru, pre nego se prepustila muzičkoj. Morala je sebi da napravi milion prilika, da bi ih tek nekoliko iskoristila. Odavno je probila vrh, ali i razbila stakleni plafon. Kao njen veliki poznavalac, redefiniše elektronsku muziku i zauzima mesto jedne od najuticajnijih producentkinja i DJ-ica svih vremena. Nina voli energiju mts Dance Arene i u intervjuu za EXIT Instagram to prvo napominje, dok u samo tri reči vrlo efikasno opisuje saradnju sa drugom zvezdom prve festivalske večeri, Indirom Paganotto – „Psy, fun and booty“!

Indira je u intervjuu za EXIT saradnju sa Ninom na novoj traci „White Horse“ opisala rečima „energetic, intuitive, powerful“, a ova Španjolka će svojim solo setom u kom kombinuje techno, psihodeliju, flamenko i gou osvojiti mts Dance Arenu i od nje napraviti pravu koridu. Za veoma kratko vreme postala je jedna od najtraženijih umetnica elektronske scene, a nedavno je osnovala i svoju etiketu Artcore na kojoj je izbacila EP „Guns & Horses“.

foto: Exit Promo

Amelie Lens je odrasla na zvucima alternativnog roka i dens muzike, čiji se uticaji danas mogu prepoznati kako u njenoj produkciji, tako i u selekciji traka koju isporučuje na najvećim svetskim binama. Svojim debitantskim EP izdanjem „Exhale“ privukla je ogromnu pažnju, nakon čega su usledili „Let It Go“ i „Weight Of The Land“. Ovu godinu otpočela je sa dva jaka singla, „Feel It“ i „Radiance“, koje ćemo sigurno čuti ovog četvrtka na mts Dance A

foto: Exit Promo

Tijana T odabrala je didžejing za svoju profesiju, dok joj je uloga ambasadorke nametnuta. Radeći kao novinarka i PR menadžerka slušala je, pitala, razgovarala, čitala, pisala o izvođačima i pesmama, pa i postala muzička enciklopedija. Najčarobniji su njeni setovi kada iznenadi nekom „vintidž“ pesmom koju najmanje očekujete, a koja u datom trenutku savršeno ima smisla. Njeno insertovanje Bjork je za knjige, a u njenom Boiler Room setu zabeležen je i Radiohead! U okviru perpetualne turneje proputovala je planetu uzduž i popreko – dok je „preko“, priča o lepotama Beograda, a njemu kada god je moguće dovodi koleginice i kolege da puštaju muziku.

Vylana u Exitov hram elektronske muzike donosi duh Ada Divine Awakening festivala, isceljujuće frekvencije i snažnu žensku energiju, dok Miju svoju borbu hrabro stavlja na vrh svoje biografije, deklarišući se kao feministkinja uz vredni rad po plesnim podijumima između Malte i Srbije i podsećanja na postulate rejv kulture, kroz melodične razgovore, ali i setove pune breakbeat, house, acid i electro zvuka.

Lanna je prvo ime Exitovog Music & Talent Office-a i predstavlja optimističnu budućnost elektronske scene. Na Exitu je prvi put nastupila kao trinaestogodišnjakinja, a ove godine otvorila je veče sa Paul Kalkbrennerom u okviru velikog EXIT Dance Arena Belgrade Takeover događaja i zatvorila Sea Star Festival upravo nakon Indire Paganotto.

foto: Exit Promo

Ne iz puke potrebe da se žene slave, već iz potrage za najkvalitetnijom plesnom muzikom današnjice, četvrtak, 6. jul, na mts Dance Areni rezervisan je za all-female koncept u svetlu jačanju žena i njihovog prisustva na muzičkoj sceni.

U to ime, treba da se pojavimo u masi pred Ninom Kraviz, Amelie Lens, Tijanom T, Vylanom, Lannom i Miju, ali i kada od 6. do 9. jula širom EXIT festivala budu nastupale Senidah, Sajsi MC, Mimi Mercedez, Kejt, Anetha, Katalina, Avalon Emerson, Vanja Bursać, Carlita, 8kays, Desiree, Awen, Charlie Tee, Cici, Layla Benitez, Youphoria, Jovana Takač… i mnoge druge!

Vojkan Bećir