Danas počinje EXIT! The Prodigy, Nina Kraviz, Amelie Lens i Indira Paganotto predvode prvi dan festivala!

EXIT festival počinje danas i trajaće do nedelje, 9. jula! U godini kada dostiže razmere EXIT Univerzuma, ostaće zapamćen kao prvi festival koji će biti otvoren iz svemira, uz čak tri ceremonije otvaranja i jednim od najjačih programskih izdanja! Festivalske kapije otvaraju se u 19 časova, za fanove koji dolaze iz preko 120 zemalja širom sveta!

Prvi dan festivala obeležiće nastupi predvodnika najtraženije turneje na svetu, sastava The Prodigy i gitarske senzacije Viagra Boys na Gorki List Glavnoj bini, kao i DJ setovi najmoćnijih žena elektronske muzičke scene današnjice – Nine Kraviz, Amelie Lens i Indire Paganotto na mts Dance Areni. Uz njih, festivalsku publiku će do usijanja dovesti drum’n’bass ikone Chase & Status, Gardna i Charlie Tee.

foto: EXIT photo team

Ovogodišnje izdanje Exita imaće čak tri velike ceremonije otvaranja. Prva počinje drevnom kakao ceremonijom praćenom nastupom Sarasvati Druna benda već od 19.30 časova na Pachamama powered by Rosa bini. Druga ceremonija biće obeležena magičnim performansom alhemičarke zvuka i vizionarke Vylane Marcus u 21 čas na mts Dance Areni. Uvertiru u najveću od tri ceremonije napraviće filantrop, motivacioni govornik i osnivač globalnog brenda Onnit, Aubrey Marcus od 22.30 časova na Gorki List Glavnoj bini, a sve to biće krunisano prvim ikad otvaranjem festivala iz svemira i slanjem moćne poruke svetu!

Gorki List Glavnu Binu otvaraju u 20 časova Šajzerbiterlemon, dok će Viagra Boys svirati od 21 čas. Nakon toga sledi glavna ceremonija otvaranja, s početkom u 22:45. Kultni electro-punk sastav The Prodigy svoj će nastup početi u 23:30, od 01:05 festivalske fanove dočekaće Chase & Status, zatim Gardna od 02:40, dok će program prve večeri na ovoj bini zatvoriti Charlie Tee, čiji nastup počinje u 03:45.

foto: EXIT photo team

Kolosalna mts Dance Arena, uveliko poznata kao hram elektronske muzike, prve večeri festivala ugostiće premoćan all-female koncept, koji će nakon otvaranja u 21 čas sa Vylanom Marcus preuzeti Miju već od 22:30. Nova zvezda u usponu kada je u pitanju elektronska muzika, Lanna, izaći će na binu u 23:30, a potom slede Tijana T u 00:30 i techno heroine Amelie Lens u 02:00 i Nina Kraviz u 04:00. Prvu festivalsku noć na mts Dance Areni zatvoriće Indira Paganotto, čiji set počinje u 06:00.

Visa Fusion binu prve festivalske večeri obeležiće nastupi Rudeboya kog će pratiti Urban Dance Squad ft. DJ DNA, ruskog neo-dark sastava Ploho, slovenačke rap i r’n’b ekipe Freekind, češkog synthwave-rave sastava Badfocus i beogradskog benda TBK, a slotovi na kultnoj bini prvog dana festivala rezervisani su i za koncerte bendova Pero Defformero i Mortal Kombat.

foto: EXIT photo team

Glavne zvezde NSNS Refreshed by Heineken Silver bine biće Ben UFO i Avalon Emerson, kao i Krystal Klear, koji zatvara prvo veče na ovom stejdžu. Domaću scenu predstavljaće DJ Brka & Runy i Rade Badjin.

Glasnom Explosive binom prašiće Wolfbrigade, Ignite, Night Fever, Hak Attak, Dead Dog Summer, Polywhy, Urban Instinkt i 3AM. Hedlajneri Gang Beatsa večeras su Bore Balboa, Grše, i 30Zona, a njima će se pridružiti i Faberže x Kza, FTP, Gerum, 2soma, AV47, uz Keyri i Kultura DJ setove.

Pachamama powered by Rosa predstavlja svojevrsnu festivalsku oazu mira. Ona evocira duh zajedništva, ispunjena je zanimljivim i interaktivnim sadržajima koji slave prirodu, harmoniju, mindfulness, sklad i ljubav. Vylana Marcus, Laura Escude, DJ Tebra, It’s a Global Thing ft. Black City Boys, Hearts Liberated, Deep Steady, Sarasvati Druna Bend, Dub Duba, Klo Klo, Natasha Devi i mnoga druga vodeća imena spiritualnog zvuka na ovu binu doneće jedinstvenu energiju, a ovogodišnji EXIT počeće upravo sa bine koja je duhovni izvor čitavog festivala, uz kakao ceremoniju i Sarasvati Druna bend.

Uz navedene bine, od 19:00, pa do ranih jutarnjih sati najrazličitije muzičke žanrove donose omiljene Wadada Positive Vibrations Reggae, Urban Bug, Gaia Trance Stage, Latino Stage by IDEA, Radio AS FM Stage, Urban Bug i Together. X House by IQOS, a na festivalu će biti i više zona među kojima su Coca-Cola Coketails, Red Bull Energy, Gorki list VIP MAIN GOLD, Jack Daniel’s zona i brojne druge.

Kako bi se svim festivalskim fanovima olakšalo festivalsko iskustvo, tu je i zvanična aplikacija festivala, kreirana sa ciljem da svi posetioci imaju sve potrebne informacije na dohvat ruke, kao što su program, satnice i brojne druge stvari.

Kompleti ulaznica za sva četiri festivalska dana su rasprodati! U prodaji se nalaze jednodnevne ulaznice koje se mogu kupiti po ceni od 4.490 dinara za četvrtak, petak i subotu, te 3.390 dinara za nedelju. Ulaznice su dostupne na sajtu festivala, na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a, kao i ograničeni kontingent na festivalskim kapijama.

