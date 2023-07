Fashion Company veliko letnje sniženje: 20 najprodavanijih komada do 4500 din

Fashion Company, modna destinacija sa najimpresivnijom selekcijom svetskih brendova, od kultnih imena kao što su Diesel, Replay, Levi’s, Boss, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Patrizia Pepe i Guess do inspirativnih brendova mlađe generacije, obradovala je ljubitelje dobrog stila najvećim sezonskim sniženjem do sada. Popusti do 50% na kolekciju proleće/leto odlična su prilika da upotpunite vašu garderobu klasicima za toplu sezonu ali i da pronađete prve jesenje favorite.

Kako bismo vam olakšali izbor, donosimo vam izbor ključnih komada koji će odgovarati svim vašim dnevnim i večernjim aktivnostima.

Celokupnu ponudu na sniženju istražite u Fashion Company prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kao i na Fashion&Friends webshopu i mobilnoj aplikaciji.

Calvin Klein sportski top, Superdry donji deo trenerke, Guess haljina, HUGO kapa, Patrizia Pepe majica, Levi’s mini suknja, Trussardi majica, Tommy Hilfiger japanke, Bata patike, Guess neseser

HUGO majica, HUGO kačket, Tommy Hilfiger majica, North Sails šorts za kupanje, Diesel majica, Replay kaiš, Levi’s trenerka, Calvin Klein japanke, Lyle&Scott ranac, Levi’s patike

