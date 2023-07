AUSTRALIJSKI MUZIČAR I VIZIONAR DUB FX stiže u Beograd 23. septembra

Australijski muzičar, vizionar, ulični performer i društveni aktivista Dub FX stiže 23. septembra u Beograd, gde će u Barutani promovisati svoj novi, dugo očekivani album ,,Infinite Reflection”, u okviru svoje 15. evropske turneje. Novi Exitov događaj organizovan u saradnji sa Barutanom doneće fanovima njegov specifičan zvuk i kako je sam umetnik naglasio novu dimenziju koncertnog nastupa. Prvi kontingent ulaznica biće u prodaji od ponedeljka, 24. jula u podne, na prodajnim mestima i online stranicama Gigs Tixa, po promotivnoj ceni od 1.200 dinara.

foto: EXIT promo

Novi Dub FX-ov album pod nazivom ,,Infinite Reflection” donosi emotivan zvuk, bitove koji teraju na ples i pozitivne poruke, i biće objavljen u avgustu, dok prvi singl ,,Cracks In The Mirror” izlazi već 28. jula. Svoju novu koncertnu turneju pod nazivom ,,Infinite Reflection Tour” koja obuhvata nastupe na popularnim evropskim lokacijama, Dub FX započeće 21. septembra, a svega dva dana nakon jakog starta stiže i u Beograd. Fanovima je za tu priliku pored nove muzike obećao magično iskustvo i jedinstveni miks energičnih i impresivnih nastupa koji će sve prisutne odvesti u drugu dimenziju.

“Festivali su super, ali kratki… u klubovima zahvaljujući tome što imam više vremena, mogu produžiti setlistu i stvarno odvesti ljude na putovanje! Jedva čekam!“ izjavio je Dub FX povodom nadolazeće turneje.

Festival sa kojim Dub FX već godinama ima veoma posebnu konekciju, jeste upravo EXIT budući da je ovaj vizionar na Exitu nastupao 2014. i 2019. godine. Dub FX je 2014. na Petrovaradinskoj tvrđavi predstavio tada potpuno nov koncept svog nastupa u okviru X-Bass programa Glavne festivalske bine, kada je perkusije, trube i još akustičnih instrumenta idealno uklopio uz beatbox. Sa njim je nastupao i muzičar po imenu Endi V koji je svirao saksofon, klavijaturu i pevao prateće vokale, dok je istovremeno, sve to snimao uživo i propuštao kroz lup mašinu mešajući sve sa Dub FX-ovim vokalima. Na Glavnu binu EXIT festivala svoj specifični zvuk Dub FX je doneo je 2019, iste godine kada je čuveni UKF proslavio deset godina rada, a EXIT pokrenuo novu binu X-bass Pit posvećenu isključivo bassu.

foto: EXIT promo

Dub FX je posebnu vezu ostvario i sa stanovnicima i posetiocima Novog Sada i postao apsolutni miljenik domaće publike, kada je dan pred nastup na EXIT festivalu 2014. godine napravio svojevrsno ,,zagrevanje” u centru ovog grada gde je imao svoj street show.

U proteklih skoro dvadeset godina karijere, Dub FX je stekao je ozbiljnu reputaciju u andergraund krugovima. Za njega se može reći da je oličenje nezavisne muzike, budući da je potpuno samostalno uspeo da proda preko sto hiljada izdanja, dok njegova muzika na platformama broji višemilionska slušanja. Svoju samostalnu muzičku karijeru započeo je putovanjem po Evropi sa jednostavnim planom – živeti u kombiju, putovati i nastupati na ulicama širom sveta. Ovaj umetnik se od nastupa na ulici uzdigao do najvećih festivalskih bina širom sveta i najpoznatijih koncertnih prostora.

U svojim live nastupima Dub FX kombinuje beatbox i visoko kvalitetnu produkciju, dok se paralelno igra sa žanrovima mešajući reggae, dub, hip hop, drum and bass, a u sve to savršeno uklapa lirički snažne tekstove u kojima se zalaže za jedinstvo, pozitivnost i društvenu osvešćenost. Njegovu karijeru obeležili su brojni albumi, među kojima su poslednja dva iz 2020 – ,,Roots” i ,,Branches”, kao i popularne pesme ,,Flow”, ,,No Rest For The Wicked”, ,,So Are You”, ,,Wandering Love” i brojne druge.

Veoma ograničen kontigent ulaznica za beogradski nastup Dub FX-a biće u prodaji od ponedeljka, 24. jula u podne, na prodajnim mestima i online stranicama Gigs Tixa, po promotivnoj ceni od 1.200 dinara.

EXIT Promo