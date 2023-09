EKSKLUZIVNE PONUDE TRAVELLAND-A: HURGADA OD 499€, KIPAR OD 599€, DUBAI OD 749€

Nije vam potrebno Miholjsko leto da bi ste bili na moru u Septembru i Oktobru.Na ovim destinacijama sunčano je tokom cele godine. Iskoristite specijalne ponude aranžmana za Hurgadu, Dubai i Kipar.

Sa agencijom “Travelland” ljubitelji leta idu tamo gde je ono uvek prisutno. Destinacija koja je inače izuzetno tražena u ovom periodu je sunčana Hurgada. Cene ali inclusive usluge koju obično nude hotelski rizorti u Hurgadi, ne treba da vas brinu. Agencija “Travelland” je pripremila više nego atraktivne ponude avionskih paket aranžmana na 7 noći. Sa avio kompanijom Air Serbia, najniža cena aranžaman na 8 dana/7 noći je 499 evra i odnosi se na polaske 24.09. i 01.10. Ostali raaspoloživi datumi avio polazaka za Hurgadu su: 08.10; 15.10; 22.10. Budući da je široka ponuda hotelskog smeštaja, olakšavamo vam izbor i predlažemo hotele na osnovu odličnog odnosa cena-kvalitet i recenzija putnika:

Elysees Dream Beach 4* / Al – Najniža cena za 7 noći je 499 evra Sunny Days Resort & Aqua Park 4* / AL - Najniža cena za 7 noći je 580 evra Royal Lagoons 5* / AL - Najniža cena za 7 noći je 585 evra Sea Gull 4*/ AL – Najniža cena za 7 noći je 625 evra Mercure hotel 4* / AL - Najniža cena za 7 noći je 670 evra Swiss Inn Ressort 5*/ AL - Najniža cena za 7 noći je 689 evra Caribbean World Resort Soma Bay 5* / AL – Najniža cena za 7 noći je 729 evra Hilton Plaza 5* / AL - Najniža cena za 7 noći je 795 evra

Jaz Casa Del Mar Beach lux 5* / UAL - Najniža cena za 7 noći je 950 evra

Kad je luksuz u pitanju, a pritom veoma dostupan onda DUBAI nema konkurenciju. Specijalnu ponudu za sve rezervacije do 18.9. ima hotel NH Collection Dun+ai The Palm 4+*. U pitanju je polupansionska usluga po ceni noćenja sa doručkom, a na raspolaganju je paket od 5, 6, 7 i 9 noćenja. Ovaj novootvoren hotel se nalazi na odličnoj lokaciji, na početku ostrva The Palm. Od aerodroma je udaljen oko 30km, a Nakheel Mall tržni centar se nalazi preko puta hotela. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su besplatni za goste u privatnom klubu hotela na Palm West Beach plaži, jednoj od najnovijih i najpopularnijih plaža, dugačkoj oko 1.5km. Najniža cena paket aranžmana je 969 evra. Ekskluzivnu cenu od 839 evra ima samo agencija “Travelland” za hotel Media One Hotel 4*. Hotelski shuttle bus besplatno vozi goste do privatnog Peaches & Cream Beach Club-a, koji se nalazi na početku Palme. Ulaz u beach club je besplatan za goste hotela. Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5* u Dubaiju ima još nižu cenu tokom septembra - od 749 evra po osobi. Polasci za Dubai su svakodnevni, a u snalaženju na destinaciji imate pomoć od strane vodiča na srpskom jeziku.

KIPAR - najsunčaniji dragulj Mediterana! Sa velikim zadovoljstvom agencija “Travelland” baš tamo vodi svoje putnike direktnim letom kompanije Air Serbia i Wizz Air, i to po specijalnim cena paket aranžmana na 7 noćenja. Kipar važi za najtoplije ostrvo Mediterana sa oko 340 sunčanih dana godišnje, što ga čini najsunčanijom zemljom u ovom delu sveta. Ono što je posebno kod aranžmana je izbor hotela koji je agencija napravila. Po potražnji se izdvajaju neki od hotela iz ponude: Adams Beach 5*, PP koji se nalazi na čuvenoj peščanoj Nissi plaži, NissiBlue Beach Resort 5*, PP, Faros Hotel 4* … Najniža cena ranažmana u septembru i oktobru je 599 evra po osobi.

Kako slogan agencije poručuje: “Vaše je samo da uživate”, a organizaciju putovanja prepustite profesionalcima u turizmu.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

