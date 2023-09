TRANSFORMACIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA KLJUČNA TEMA HR.WEEKENDA

Prvi HR.Weekend oduševio sve posetioce

Uz pregršt poučnih predavanja, sjajnog druženja i zabave, i mnoštvo noviteta u svetu ljudskih potencijala završio se prvi HR.Weekend koji je nastao kao odgovor na sve veću potrebu i promene u okviru HR industrije. Događaj je bio namenjen svim profesionalcima, menadžerima ljudskih potencijala i poslodavcima, kao i svim zainteresovanima za razvoj i primenu inovativnih strategija u upravljanju ljudskim resursima.

foto: Promo

„HR.Weekend je nastao kao plod težnje da napravimo festival posvećen sve traženijoj struci - HR-u, na kojem će svaki učesnik biti zadovoljan, festival gde će svako moći dapronađe nešto za sebe i festival čije će teme biti orijentisane na moderna i progresivna HR rešenja. Program smo dugo kreirali, a komentari na prvo izdanje su i više nego pozitivni. Uspeli smo u našim težnjama, što nam samo daje vetar u leđa za iduće izdanje,“ rekao je po završetku festivala Daniel Ackermann suorganizator HR.Weekenda..

„Iz godine u godinu rastemo, tačnije evoluiramo. Od ove godine po prvi smo put održali i HR.Weekend, koji je samo jedan od primera konstantnog osluškivanja potreba tržišta i prolagođavanja programa Weekend Media Festivala aktuelnim temama i trendovima, što je tradicija koja se nastavlja iz godine u godinu. HR.Weekend se pokazao kao odlična platforma za generisanje novih ideja, sklapanje prijateljstava, networking, ali i zabavu.“ rekao je Tomo Ricov, suorganizator HR.Weekenda.

Prvo izdanje HR.Weekenda obeležila su zanimljiva predavanja ali i paneli koji su pokrili teme od recruitmenta i selekcije, preko razgovora o underperformerima o kojima se inače retko priča, do zanimljive debate između kliničke i organizacijske psihologije na temu mračne trijade u kompanijama.

Oduševio je i neuronaučnik i profesor dr. Nikolaos Dimitriadis, koji je zanimljivim predavanjem It's not you, it's your brain objasnio kako neuronauka vidi promene i kako naš mozak njima upravlja. „Možemo li predvideti ljudsko ponašanje? Za to nam pomažu tzv. self reporting, promatranje i biometrika, odnosno neurometrika. Dakle, možemo ljude pitati nešto, možemo ih promatrati i možemo ih istraživati. No ljudi ipak vole govoriti i zapravo često govore ono što njihov mozak “uopće ne misli”, jer mi nismo ti koji biramo ono što činimo niti biramo razloge iz kojih to činimo“, izjavio je dr. Dimitriadis.

1 / 8 Foto: Promo

Veliku pažnju privuklo je i predavanje Šta znači burnout i kako se razlikuje po različitim generacijama?, na kojem je prof.dr.sc. Nataša Jokić Begić učesnike povela na putovanje kroz generacijske razlike u načinu na koji one brinu o samima sebi i pokazala šta je bilo bitno pređašnjim generacijama, a šta današnjim. „Različite generacije različito izražavaju svoje emocije na radnom mestu. Dok su starije generacije često suzdržane, mlađe generacije su otvorenije prema izražavanju svojih osećanja, kao i njihovom uticaju na produktivnost na poslu“, istakla je Jokić-Begić.

HR.Weekend doneo je i dozu nauke, pa su o promenama unutar HR industrije govorili su Lucija Veličan, HR konsultantkinja IT industrije Talentarium Austrija, Slobodan Jović, psiholog i CEO Selekcija.hr, Blagica Petrovac, viši direktor ljudskih potencijala Plive i Maša Prebeg, direktorka sektora ljudskih resursa Konzuma uz moderatorsku palicu Nikole Milosavljevića, managing partnera HR Fabrike na panelu Ch-ch-changes – od selekcije prema recruitmentu. „Recruiter i osoba koja se bavi selekcijom po meni ne mogu biti jedno. Psiholog ima određena znanja, mudrost, prati neverbalnu komunikaciju, ima testove i bolji je kod procene ljudi i samim tim kod selekcije. S druge strane, za poziciju recruitera bolji su ekonomisti, sociolozi ili prodavci koji imaju neka druga znanja, bolji su za prodaju i nagovaranje te na kraju privlačenje kadra. Tu je osnovna razlika ova dva pojma.” pojasnio je Jović temeljne razlike ova dva sve traženija zanimanja.

Mesto više tražilo se i na predavanju “Kakvu organizaciju ljudi neće napustiti - šta kaže nauka”, Mitje Ružojčića i Zvonimira Galića s Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

A za sve one koji su razmišljali o karijeri unutar HR sektora, stručnjak Michael Custers, direktor marketinga SD Worx, predavanjem It's great time to be in HR pružio je dublji uvid u industriju ljudskih resursa i učesnicima dokazao kako HR itekako ima potencijal i svetlu budućnost. „Sve što dotakne HR sektor postaje fluidno. Juče je sve bilo dugoročno, sigurno i predvidljivo, a danas je sve dinamično, fluidno, mobilno i promenjivo“, izjavio je Custers objašnjavajući rapidni razvoj ove industrije, ali i navodeći razloge zašto bi trebalo verovati da je sada idealno vreme za rad i razvoj unutar HR sektora. Objasnio ih je kroz tri ključna pitanja: hoće li moj HR posao propasti, hoće li AI preuzeti moj posao i hoće li se Evropa razdvojiti? „Jedno je sigurno, sada je idealno vreme za rad i razvoj unutar HR sektora, naročito ako možete da iskoristite prednosti veštačke inteligencije i tehnologije uopšte uz uspešno savladavanje i manevrisanje regulatorne kompleksnosti u savremenom svetu“ zaključio je.

Prvi HR.Weekend obeležile su brojne aktuelne i vrlo važne teme današnjeg poslovnog sveta, koje se tiču i stručnjaka ljudskih resursa i poslodavaca, ali i celokupnog stručnog kadra koji se našao u izazovnom svetu potrage za poslom. Ovim temama dati su odgovori na brojna pitanja savremenog načina zapošljavanja, a tokom nezaobilaznog networkinga sigurno su razmenjeni i pokoji saveti kako lakše pristupiti današnjim trendovima tog procesa.

Više detalja i priča s HR.Weekenda možete pogledati ovde, a kako je prošao prvi HR.Weekend možete saznati putem službenih kanala Facebook, Instagram i Linkedin profila Festivala.

Promo