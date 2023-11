UČESTVUJ U DELUXE NAGRADNOJ IGRI U LIDLU I OSVOJI BMW

Lidl Srbija i ove godine poziva sve potrošače da učestvuju u Deluxe nagradnoj igri, koja će se sprovesti u periodu od 9. novembra do 11. decembra, i na taj način steknu priliku da osvoje brojne vredne nagrade poput vaučera za putovanje, Samsung Z Fold 5, PlayStation 5 konzole, Lidl vaučera, ali i glavne nagrade - automobila BMW 318i.

U susret novogodišnjim praznicima, Lidl Srbija je za svoje potrošače pripremio poseban Deluxe sezonski asortiman proizvoda, lako prepoznatljiv po elegantnom pakovanju i nesvakidašnjim ukusima. A da bi praznici bili još slađi, Lidl je obezbedio i Deluxe nagradnu igru, koja će se sprovoditi putem Lidl Plus aplikacije i na taj način doneti velike nagrade. Sve što je potrebno kako bi potrošač stekao pravo na učešće jeste da pri kupovini u bilo kojoj od 67 Lidl prodavnica u Srbiji, na računu ima minimum 450 dinara potrošenih na proizvode iz Deluxe asortimana.

„Pozivamo potrošače da nam se priključe novom izdanju Deluxe nagradne igre, i da svoje zimske trpeze upotpune nekim od pažljivo odabranih proizvoda koje smo ovoga puta spremili. Takođe, obezbedili smo 67 vrednih nagrada koje će našim potrošačima sasvim sigurno ispuniti novogodišnje želje“, izjavila je Jasmina Šrndić, rukovodilac Korporativnih komunikacija u Lidlu Srbija.

Pravo na učešće u nagradnoj igri stiče svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koje je korisnik Lidl Plus aplikacije. Skeniranjem svoje Lidl Plus aplikacije pri kupovini na kasi, potrošači za svakih 450 potrošenih dinara na asortiman Deluxe proizvoda dobijaju po jednu digitalnu markicu koja je vidljiva u odeljku nagradne igre (ukoliko je taj iznos na primer 900 dinara, dobiće dve markice). Odabirom opcije „Pošalji“, korisnik Lidl Plus aplikacije je i zvanično postao učesnik nagradne igre nakon što je slanje jedne ili više digitalnih markica registrovano od strane softvera.

Pored glavne nagrade, automobila BMW 318i, Lidl je obezbedio i tri vaučera za putovanje, pet Samsung Z Fold 5 mobilnih telefona, osam Playstation 5 konzola i 50 vaučera za kupovinu u Lidlu u vrednosti od 15.000 dinara.

Sezonski Lidl Deluxe asortiman proizvoda, prepoznatljiv po elegantnoj, crnoj ambalaži nudi raznovrsne i luksuzne proizvode vrhunskog kvaliteta, čiji odabir je vođen kriterijumom zadovoljavanja različitih kulinarskih i gastronomskih ukusa podudarnih sa porodičnom i prazničnom atmosferom zimskih meseci. Samo neki od proizvoda koji su među Deluxe rafovima su: file tune, kozice, losos u lisnatom testu, pikantni umaci, nudle i testenine sa začinima, razni sosevi i slatki zalogaji poput krem brule dezerta, čokoladnog, tiramisu dezerta i profiterola.

Više o Deluxe nagradnoj igri možete pročitati na sajtu kompanije: lidl.rs .

O Lidlu

Kompanija Lidl, kao deo nemačke Švarc grupe (Schwarz Gruppe), predstavlja jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Nemačkoj i Evropi. Posluje u 32 zemlje širom sveta, sa oko 12.200 prodavnica, kao i više od 220 logističkih centara i skladišta u 31 zemlji sveta.

Lidl je u Srbiji svoje prve prodavnice otvorio u oktobru 2018. godine i trenutno ima 67 prodavnica u 38 gradova širom zemlje. Imamo dugoročne planove sa ciljem da potrošačima širom Srbije ponudimo jedinstveno iskustvo kupovine i najbolji odnos cene i kvaliteta, po čemu smo prepoznati u svetu. Na osnovu sertifikovanja od strane Top Employers Institute za najboljeg poslodavca, Lidl je nosilac sertifikata „Top Employer Serbia“ i „Top Employer Europe” već treću godinu zaredom.

