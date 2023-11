Svetski, a naš: AMAZON NOVI PARTNER TELEKOMA!

Telekom Srbija nastavlja da gradi partnerstva sa najvećim svetskim kompanijama i brendovima, a najnovija je ekskluzivna saradnja sa Amazonom na izuzetno ambicioznoj koprodukciji jedne igrane serije, koja bi trebalo da postane svetski hit!

Direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija Aleksandra Martinović izjavila je danas da je počeo rad na seriji “Scar” (Ožiljak), gde srpska kompanija sarađuje sa Amazon Prime Video, u vlasništvu drugog najbogatijeg čoveka na svetu Džefa Bezosa, kao i sa TV Espanja (TVE), jednom od glavnih televizijskih stanica u Španiji.

- Autori i scenaristi serije “Scar” su ljudi koji su napravili jednu od najpopularnijih serija Netfliksa “La casa de papel”, dakle angažovani su stručnjaci koji će i nama u Telekomu pomoći da gradimo neka nova znanja i iskustva. Ono što je nama bilo jako bitno u pregovorima sa Amazonom i TVE jeste da srpski glumci budu uključeni u projekat, tako da će čak četiri glumca iz naše zemlje imati neke od najvažnijih uloga. Takođe, neke scene biće snimane u Beogradu, a i neki od dijaloga biće na srpskom jeziku. Trudimo se da, kroz jake partnere koje imamo na evropskom i svetskom nivou, pružimo šansu i našim glumcima, tehničkom osoblju i uopšte kreativnoj industriji iz naše zemlje da pokažu svoja znanja i veštine. Ovaj projekat predstavlja jednu specifičnu šansu za dodatno otvaranje Srbije prema svetu i sveta prema Srbiji - naglasila je Aleksandra Martinović u gostovanju na TV Prva.

Serije iz produkcije srpskog Telekoma uveliko su prisutne u ponudi najpopularnijih svetskih striming servisa.

- Na planu distribucije naših serija već smo imali saradnju sa Amazon Prime, “Zlatni dečko” im je prodat za nemačko govorno područje, zatim “Državni službenik” je emitovan na Dizni Plus, a od januara čak tri naše serije biće prisutne na HBO Maks platformi. Ovo su rezultati ulaganja i rada u proteklih pet godina, kada je Telekom Srbija imao vrlo jasnu strategiju, misiju i viziju gde produkcija treba da ide. Serije iz produkcije Telekoma trenutno se gledaju na pet kontinenata u preko 30 zemalja. Krčimo put internacionalizaciji i naše produkcije i celokupne kreativne industrije Srbije - naglasila je Martinović.

Kako je istakla, Telekom i država Srbija imaju veliku šansu da urade ono što je u prošlosti zanemarivano - srpska filmska i serijska industrija su probuđeni iz neke vrste “filmske kome”, nikada se više nije radilo nego danas, Telekom je producirao preko 100 naslova, sarađivao sa preko 30 producentskih kuća, angažovano je na stotine glumaca, srpska kinematografija je u potpunosti revitalizovana.

Olakšice koje je obezbedila Vlada Republike Srbije za produkciju igranih sadržaja bile su od izuzetnog značaja.

- Tu treba istaći i da je došlo do povraćaja sredstava u iznosu od 25-30 odsto, u zavisnosti od budžeta, što je veoma važno i za inostrane producente. Bili smo nedavno u Kanu, na najvećem festivalu proizvodnje i distribucije igranih sadržaja, i ono što se tamo posebno promovisalo jesu upravo te olakšice koje sada nude mnoge zemlje, od Austrije do Saudijske Arabije. Bila sam vrlo ponosna na činjenicu da je to u Srbiji odavno urađeno i to je razlog zašto se predstavnici Amazona, Diznija, Netfliksa uveliko nalaze u Beogradu i žele da rade sa našim ljudima, a mi to jasnom strategijom, planiranjem i vrednim radom na najbolji način koristimo - objasnila je Aleksandra Martinović.

Iz najnovije produkcije Telekoma Srbija izdvaja se, između ostalog, film “Pokidan” o životu folk zvezde Ace Lukasa, a premijera je delovala spektakularno.

- Specifičnost projekta “Pokidan” jeste da smo prvi put spojili premijeru filma sa koncertom, naravno Ace Lukasa, imali smo takve promocije u Beogradu, Banjaluci i Sarajevu i broj gledalaca je bio zaista impozantan. Telekom Srbija insistira na raznolikosti žanrova jer time želimo da zadovoljimo ukus naše publike, koja je zaista mnogobrojna - izjavila je Aleksandra Martinović.

Na najgledanijem kablovskom kanalu Superstar publika trenutno može da gleda nove Telekomove serije “12 reči” i “Tunel”, krajem godine se očekuje premijera serije “Azbuka mog života”, a onda u januaru u bioskope stiže budući veliki hit - film “Nedelja” o životu folk legende Džeja Ramadanovskog, za koji se očekuje da će prevazići uspeh “Tome”.

Žarko Laušević i Telekom Srbija Ekipa filma “Heroji Halijarda” se nalazi trenutno u Talinu u Estoniji, gde učestvuje na evropskom festivalu. - Žarko Laušević se poslednji put javno pojavio na premijeri “Heroja Halijarda”, a njegove dve poslednje uloge bile su u dva projekta koja je Telekom Srbija producirao, “Heroji Halijarda” i “Ruski konzul”, film koji ćemo gledati sredinom januara. To ističem jer sve ono što Telekom radi ima, s jedne strane, svoju komercijalnu i biznis vrednost, ali i vrednost očuvanja kulturne baštine i kreiranja kulturne istorije Srbije. Danas nam je to od suštinske važnosti, za razliku od nekih ranijih vremena. Drago mi je da su najugledniji srpski glumci i producenti to prepoznali - izjavila je direktorka Direkcije za multimediju TS Aleksandra Martinović.

