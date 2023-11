Ne nasedajte na jeftine ponude za Novu Godinu koje vas mogu koštati skupo!

Približava nam se još jedan doček Nove godine, vreme velike zabave ali i naporne organizacije. Izbor gde proslaviti novu godinu, da li to bio restoran, hotel, ili neko putovanje može biti dosta izazovno jer zavisi od mnogo faktora poput budžeta, atmosfere, dostupnosti mesta, samog kvaliteta ponude, muzičkog benda, i naravno lokacije mogu dosta uticati na sam odabir a i na vaše iskustvo tog posebnog dana.

Ukoliko ste u među onima koji još uvek nisu odlučili gde će za doček, onda je ovaj tekst namenjen vama. Mi ćemo se ovim tekstom fokusirati na ugostiteljske objekte, a evo nekoliko koraka na koje treba paziti i voditi računa prilikom odabira,a koje vam mogu pomoći u donošenju odluke.

1. Vreme

Imajte na umu da je najvažnije rezervisati mesta na vreme, za šta god da se odlučite! Vreme je jedno od glavnih faktora u samoj organzaciji za doček ,ne počinjite pripreme u poslednjem trenutku, važno je da isplanirate unapred kako biste izbegli probleme i povećali šanse za pronalaženje povoljnijih opcija, jer popularne lokacije često se brzo popune . Rano planiranje vam omogućava dovoljno vremena za izbor boljih opcija i mogućnost rezervisanja najboljih mesta za sedenje u objektu. Obratite pažnju kada budete zvali da se raspitate u o samom događaju, skoro svaki prodavac će vam reći da je restoran skoro pun i da ima još samo malo slobodnog mesta, time će vas požurivati da što pre stavite rezervaciju jer će vam reći da je “ velika navala i ogromno interesovanje”. Tada biste ste u najskorijem roku (danas ili sutra) trebalo da odlučite da li želite ili ne da dočekate novu godinu u njihovom restoranu.

2. Cena

Cena jeste bitna svakom, jer je jedna od ključnih faktora koja utiče na izbor dočeka Nove godine, jer većina ljudi želi doživeti nezaboravnu proslavu prilagođenu njihovom budžetu. Kada jasno definišete koliko novca ćete izdvojiti, možete krenuti na dalje planiranje, prosečna cena u restoranima u Beogradu je oko 70e, odnosno od nekih 40e pa do 200e, u zavisnosti od toga koliko je luksuzno ili popularno mesto gde slavite kao i ponuda koja varira u zavisnosti od muzičkog izvođača, menija, ali i mesta sedenja. Gosti žele pravednu vrednost za svoj novac, uključujući hranu, piće, zabavu i eventualne dodatne aktivnosti koje su uključene u cenu, transparentnost u vezi sa cenama doprinosi izgradnji poverenja između organizatora i gostiju.

3. Organizator

Vrlo je bitno obratiti pažnju i na to da li organizator ima dugogodišnju tradiciju u organizaciji ovakvih vrsta proslava i sličnih, jer oni koji nemaju iskustvo a novi su, pokušavaju da ostvare brzu zaradu, praviće greške kao što su dupliranje mesta za sedenje, loša i neorganizovana usluga, nepotpun obećan meni. Ključ uspeha leži u izboru pravog organizatora, proveren organizator može značajno uticati na odabir i celokupnu atmosferu i kvalitet proslave, pružajući gostima iskustvo vredno pamćenja. Jedan od ključnih aspekata koje provereni organizatori donose jeste iskustvo, obično imaju bogato iskustvo u planiranju i vođenju sličnih događaja, što znači da su upoznati s izazovima i detaljima koji čine uspešnu proslavu. Njihova stručnost doprinosi efikasnijem rešavanju problema i anticipaciji potreba gostiju. Jedna važna stvar koju treba uzeti u obzir pri izboru organizatora, tj ugostiteljskog objekta jeste da li raspolažu sa parkingom. Tako da ukoliko volite proverene stvari i mesta, za vas izbor neće biti težak jer uvek možete kupiti kartu za doček Nove godine u onom restoranu, kafani, klubu ili nekom drugom ugostiteljskom objektu u kom ste se već dobro proveli i znate šta možete očekivati ponovo.

4. Ponuda Hrane i Pića

Jedan od ključnih elemenata koji često ostavlja snažan utisak na goste je ponuda hrane i pića. Kada je reč o hrani i piću, tu posebno budite oprezni jer nemaju svi restorani isti meni a i nisu svi “all inclusive”, što neke goste može zbuniti dosta pa se dobro raspitajte šta je sve uračunato u novogodišnju večeru. Kao što smo napomenuli ukoliko za Doček svira ili peva neko poznatiji, cene mogu biti dosta veće po osobi, recimo dobićete “all inclusive hranu” i samo jedno piće dobrodošlice, dok cenu pića plaćate po utrošku, stoga će vas sam Doček koštati dosta više nego planirano. Neki restorani nude “all inclusive” za manje para, a na dan dočeka to bude drugačiji scenarijo, pa dosta toga fali od hrane ili čak i ne bude na samom stolu što je zapravalo pisalo na samoj ponudi menija, zato birajte proverene restorane da toga ne bi došlo.

5. Program, muzika I rezervacije.

Celovečernji događaj zahteva i veoma dobro isplaniran program, te su adekvatan broj mesta i atmosfera u prostoru od presudnog značaja. Pažljivo odabrana muzika gotovo da je garancija dobre zabave, jer kada je reč o muzici, ponuda je zaista raznovrsna te večeri. Stoga se gosti uglavnom okreću i idu prema tome ko nastupa od izvođača, pa u većini slučajeva to i bude okidač za odluku. Na vama je da pogledate ponudu na sajtovima organizatora, ili na različitim portalima koji oglašavaju Doček Nove godine i odaberete opciju koja najviše odgovara vašem muzičkom ukusu. Naravno, ono što ne treba da vas čudi a spomenuli smo već, što je muzički izvođač popularniji i cena dočeka je veća. No to ne znači da ćete se uz manje popularan bend ili izvođača loše provesti. Na vama je da odlučite i odaberete ono što je najbolje za vas, a onda i da sa sobom ponesete dobro raspoloženje. Prilikom rezervacija ukoliko idete preko agencija ili portala, proverite posrednike detaljno da ne bi došlo do grešaka i problema jer to se često dešava i ume da bude problem, najproverniji način je ići direktno preko samog organizatora tj ugostiteljskog objekta.

Nadamo se da će vam pružene informacije o organizaciji dočeka Nove godine biti korisne i da će vam pomoći u donošenju odluke o mestu proslave.

