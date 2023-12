MISTERIJA NA AERODROMU: Brajan Adams već stigao u Beograd sa zagonetnim društvom! Da li je to možda Beyoncé?

Brajan Adams je u gradu, ali očekivani doček na aerodromu je izostao, jer je, prema dobro obaveštenim izvorima, velika rok zvezda u Beograd stigao privatnim letom, i to u vrlo zagonetnom društvu - ženske osobe koja je izazvala brojne spekulacije među obožavaocima.

Fanovi su bili spremni da dočekaju kanadskog rok stara na aerodromu, ali iznenađujuća vest o njegovom tajnom dolasku podgrejala je uzbuđenje. Ono što je posebno intrigantno je to što je Adams stigao u pratnji ženske osobe, a među obožavaocima su odmah počele da kruže glasine - da je u pitanju Beyoncé!

Ovo nije prvi put da se spekuliše o mogućem zajedničkom nastupu, posebno nakon prethodnih vesti o njihovom mogućem duetu na pesmi "It's Only Love." Hoće li Brajan i Beyoncé doneti ovu muzičku poslasticu beogradskoj publici ostaje otvoreno pitanje do sutra, a ulaznice za ovaj spektakl dostupne su putem sajta efinity.rs, eFinity aplikacije, kao i na blagajnama Štark Arene i Doma omladine Beograda i TC Rajićeva (I sprat).

Promo