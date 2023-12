NAJVEĆI PRAZNIČNI FESTIVAL U REGIONU: Zimsku bajku samo za jedan dan posetilo 130,000 ljudi!

Zimska bajka u Beogradu na vodi postaje tradicionalno omiljeni praznični festival celog regiona! Čak 130,000 ljudi prošlo je kroz Savski park u Beogradu na vodi u subotu 16. decembra. Besplatan ulaz i prijatan zimski dan učinili su da se stotine hiljada građana prepusti prazničnoj magiji i uživa u bogatom programu za sve generacije.

foto: Aleksandar Dmitrović

Dugi redovi u svim zonama parka nisu umanjili ugođaj, šta više, podstakli su prazničnu atmosferu i osećaj zajedništva, pa su se mogli videti mališani kako strpljivo čekaju svoj red za besplatnu vožnju na Karuselu, kao i da se slikaju sa Deda Mrazom u najlepše dekoranisanom prazničnom parku.

foto: Aleksandar Dmitrović

Zimska bajka ove godine duplo je veća i bogatija od prošlogodišnje. Kliza se na površini od čak 860 kvadratnih metara, dok raskošna novogodišnja dekoracija broji čak 130,000 lampica. Pažljivo odabrane programske aktivacije, veliki izbor gastro ponude: najbolje domaće hrane, vina, čajeva, privlače ne samo domaće posetioce, već i turiste iz celog sveta. Na ulazu u Savski park čuju se razni jezici - od komšija iz regiona: Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Slovenije, do gostiju iz Turske, Rusije i zemalja Evropske Unije. Ovakvim tempom, procene su da će Zimku bajku do kraja manifestacije, do 8. januara posetiti više od 1,5 miliona ljudi, što je bio prošlogodišnji rekord. Informacije o svim programima Zimske bajke dostupne su na sajtu zimskabajka.rs

