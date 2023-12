PREMIJERA DRUGE SEZONE TV SERIJE “AZBUKA NAŠEG ŽIVOTA”

Dugo očekivana druga sezona televizijske serije kreatorke i rediteljke Jelene Bajić Jočić, “AZBUKA NAŠEG ŽIVOTA” stiže 4. januara premijerno na Superstar TV. Novih 11 epizoda, koje su realizovane u saradnji produkcijske kuće Contrast Studios i Telekoma Srbija, gledaoci će pratiti radnim danima od 21 čas.

Prvi ciklus ove savremene drame, specifične po originalnom i inovativnom pristupu u umetničkoj naraciji i rediteljskom postupku, izazvao je odlične reakcije publike i stručne kritike. Uz sveukupni utisak da je domaća TV scena postala bogatija za jedno delo visokog potencijala i kvaliteta, “AZBUKA” je opravdala očekivanja producenata, čija je inicijalna ideja bila da publici pruže televizijsko osveženje, zanimljiv i kvalitetan igrani sadržaj, drugačiji od ostatka ponude.

Prvih 10 epizoda “AZBUKE” rađeno je po motivima knjiga “Muška azbuka” i “Azbuka mog života”, Mirjane Bobić Mojsilović. Nove epizode serije izlaze iz okvira knjiga. Likovi nastavljaju svoje živote dalje, sudbinski točak se kotrlja u novim nepoznatim smerovima. Ipak, u jednom segmentu priče, Mirjanino štivo, roman “Tvoj anđeo čuvar”, ostaje inspiracija.

Nastavak “AZBUKE NAŠEG ŽIVOTA” donosi mnogo uzbudljivih događaja, odnosa i zapleta. U strukturi i žanrovskim bojama nosi osveženje i mnoga iznenađenja. Junake serije zatičemo devet meseci kasnije u odnosu na završetak prve sezone. Vesna i Uroš su u toku završne faze razvoda. Pokušavaju da ostanu prijatelji uprkos životnim iskušenjima. Urošev život se na svim poljima menja iz korena. Ana i Uroš postaju roditelji, što će na izvestan način predstavljati izazov za njih oboje. Uroš koji nije više mlad, i Ana koja spoznaje novi oblik sopstvenog života. Uloga majke, joj isprva ne prija, upada u postporodjajnu krizu iz koje Uroš pokušava da je izvuče. Medjutim sudbina Uroša suočava sa ogromnim problemima na poslu koji prete da ugroze čitav njegov opstanak. Vesna, iako je uspela da sastavi deliće svog okrnjenog života, na momente se oseća usamljeno – Marta i Luka su i dalje u inostranstvu, pa je njihov nekada zajednički stan sada postao preveliki i pust. Vesna se upušta u svet online dejtinga, upoznaje intrigantnog čoveka u kojeg se zaljubljuje. I taman kada je pomislila da ulazi u mirnu luku, život će je demantovati. Počinje bura kakvu nije ni sanjala. Sunčica i Lidija bore neke svoje bitke, ali su tu za Vesnu da joj pomognu i podrze kada joj je najpotrebnije. Da li će jedna okrnjena, nesavršena savremena porodica uspeti da odoli svim iskušenjima života i preuzme kormilo u svoje ruke, ostaje nam da saznamo u novim epizodama.

- Prva sezona je obrađivala temu razvoda, posvetila se problemima bračnog para na pitak način, ali sa trenucima koji baš zavrnu stomak i dovedu čoveka do prestanka disanja. U nastavku se otvaraju neki drugi životni problemi. Osim što nastavlja da prati dva glavna lika, Vesnu i Uroša, serija obrađuje drame i traume i drugih likova. Bilo mi je preuzbudljivo da čitam novih 11 epizoda, društvenim problemima kojima se Jelena Bajić Jočić ovog puta pozabavila, do te mere da čak u jednom trenutku radnja postaje i triler. U drugoj sezoni, Vesnu očekuje ozbiljan emotivni izazov, koji će je naterati da se zapita: „Kako je moglo to da mi se dogodi u zrelim godinama?“ – kaže Aleksandra Janković.

foto: Contrast studios

Jadran otkriva da i njegovog Uroša očekuje burna druga sezone i rolerkoster emocija, koje će nas „voziti“ kroz čitavu sezonu.

- Bila mi je izazovna nadogradnja Urođevog lika, jer su njegovi ulozi skočili sa 10 na 100. Na kraju prve sezone život je pred njega postavio ozbiljne situacije i ishod odluka, koje je morao u međuvremenu da donese, pratimo u novim epizodama. Sudbina će mu se u jednom trenutku toliko zakomplikovati da će mu postaviti pitanje - život ili smrt. Mislim da smo i ovog puta postavili ogledalo ka društvu i da će se mnogi prepoznati u našim likovima. Ipak, najvažnija poruka druge sezone staje u jednu reč a ona glasi: porodica. Ona je uvek na prvom mestu – poručuje Jadran Malkovič.

Prvu sezonu “AZBUKE” sjajno je iznela pažljivo birana glumačka ekipa u kojoj smo gledali mnoga poznata lica, ali i otkrili neka potpuno nova. Uživali smo u glumačkim bravurama Aleksandre Janković i Jadrana Malkoviča, zatim Nebojše Milovanovića, Isidore Simijonović, Anđelke Prpić, Anastasije Mandić. Tu su bili i Radoš Bajić, Miona Marković, Đorđe Mišina, Jovana Stipić, Tihomir Stanić, Katarina Gojković, Nedeljko Bajić, Milena Pavlović, Iva Štrljić i drugi. U nastavku priče, ovoj sjajnoj glumačkoj ekipi pridružiće se zvučna imena domaće glumačke scene, kao što je popularni glumac Radivoje Raša Bukvić, koji će se pojaviti u jednoj od glavnih uloga. Upečatljive role odigraće i Aleksandar Srećković, Milan Kalinić, Slaviša Čurović, Jelena Mur, Vanja Ejdus, Vladan Dujović, kao i američka glumica srpskog porekla Ana Alexander i drugi.

Nakon premijernog emitovanja na kanalu Superstar, novih 11 epizoda populerne serije „Azbuka našeg života“ biće emitovano i na TV Prva.

