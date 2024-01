FILM NEDELJA PREMIJERNO PRIKAZAN U BEOGRADU

Crvenim tepihom prošetala glumačka i autorska ekipa filma, Džejeva porodica, prijatelji i brojne poznate ličnosti

Dugoočekivani film „Nedelja“, životna priča o jednom od najpopularnijih pevača na ovim prostorima, Džeju Ramadanovskom, premijerno je večeras prikazan u Beogradu. Publika je imala priliku da pogleda ostvarenje nastalo po ideji producenta Vladana Anđelkovića i scenariste Stefana Boškovića, a zasnovano na istinitim događajima iz Džejevog života. Glumačka i autorska ekipa najpre se poklonila pred publikom u rasprodatoj mts dvorani, nakon čega su se poklonili i publici u Cineplexx Galerija bioskopu.

„Izuzetno sam ponosan na ovaj projekat koji je produkcijski bio izazovan, ali mislim da imamo bioskopski hit. Raduje me što ćemo oživeti sećanja na velikog Džeja Ramadanovskog. Takva legenda to i zaslužuje. Nedelja je film koji prikazuje Džejev život iz jednog drugačijeg ugla. On otkriva do sada neispričanu priču o odrastanju deteta koje je, zahvaljujući svom talentu, postalo jedan od najpoznatijih pevača na ovim prostorima“, istakao je producent Vladan Anđelković koji se na crvenom tepihu pojavio u pratnji supruge.

Projekat „Nedelja“ nastao je u produkciji Pelicula production i Telekoma Srbije, a uz podršku Filmskog centra Srbije.

„Ovaj film je specifična hronika vremena i Dorćola, koja sa sobom nosi autentičnu atmosferu, posebnu emociju, a sve je to prikazano kroz lik Džeja. Film u scenarističkom, rediteljskom, produkcijskom i glumačkom smislu pravi razliku i to je razlog više zašto očekujemo odlične rezultate. Kroz ovaj film i sve naredne projekte čije premijere tek očekujemo, Telekom Srbija nastavlja sa svojom strategijom ulaganja u srpsku kinematografiju i daljeg pozicioniranja Srbije kao vodećeg mesta kada je u pitanju produkcija u ovom delu Evrope“, rekla je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija.

U mts dvorani u kojoj se tražilo mesto više vladala je prava euforija i uzbuđenje pred početak filma. Crvenim tepihom prošetali su glumci filma - Husein Husa Alijević, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Alen Selimi, Ana Pindović, Zlatan Vidović, Maša Đorđević, Milica Janevski, Stojša Oljačić, Ivan Jevtović i drugi.

„Za mene film Nedelja ima poseban značaj. Dao sam sto odsto sebe na ovom projektu i raduje me što već sada čujem pozitivne komentare. Osećam odgovornost prema Džeju i njegovoj porodici i zaista sam želeo da ovu ulogu iznesem na pravi način“, otkrio je Husein Husa Alijević koji tumači ulogu Džeja u filmu.

Na premijeri su se pojavile Džejeve ćerke, Ana Ramadanovski i Marija Ramadanovski Davidović, a događaj su uveličale i brojne poznate ličnosti. Veliku pažnju privukla je pevačica Svetlana Ceca Ražnatović koja je u filmu otpevala pesmu za odjavnu špicu. Numera „Za kraj“ ovih dana prva je u trendingu i već je osvojila publiku. Pored Cece, na crvenom tepihu pojavila se i njena ćerka Anastasija Ražnatović.

Glumica Mina Sovtić došla je u pratnji oca Miodraga Miće Sovtića, inače velikog Džejevog prijatelja koji je i učestvovao u snimanju filma o poznatom pevaču.

Projekciji filma „Nedelja“ u mts dvorani prisustvovala je i ministarka rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović u pratnji supruga Damira, zatim pevačice Marija Šerifović, Ana Bekuta, Tea Tairović, Sanja Vučić, Mina Kostić, kao i pevač Đani, kompozitor Dragan Brajović Braja, glumci Miodrag Radonjić, Matea Milosavljević, Miloš Petrović Trojpec, Stevan Piale, TV lica Boško Jakovljević, Biljana Obradović, Minja Miletić, Marina Kotevski i mnogi drugi.

Režiju filma „Nedelja“, koji će se na redovnom bioskopskom repertoaru širom Srbije i regiona naći od 18. januara, potpisuju Nemanja Ćeranić i Miloš Radunović, dok je za distribuciju ovog ostvarenja zadužena ArtVista.