'Pennies From Heaven' treći singl sa zajedničkog albuma

Sir Rod Stewart i Jools Holland sa svojim Rhythm & Blues Orchestra odabrali su Dan zaljubljenih za objavu ‘Pennies from Heaven’, svog trećeg singla sa novog zajedničkog albuma Swing Fever koji uskoro izlazi.

Radi se o izvrsnoj obradi starog američkog klasika Arthura Johnstona i Johnnya Burka.

Jools objašnjava: “Reč je o divnoj pesmi koja se može izvesti na mnogo različitih načina. Tekst je vrlo optimističan i pozitivan, a kako ga Rod peva zvuči kao savremena poezija 20. veka. Radi se o svojesvrsnom izrazu radosti i poručuje nam da će sve biti u redu”.

1 / 3 Foto: Denise Truscello

Rod kaže: “Ovo je album za sve kojima je potrebno malo veselja, smeha i plesa. Obojica smo se složili da na njemu neće biti sporih pesama! Za vreme snimanja ovog albuma iskreno sam uživao kao ni na jednom snimanju u celoj svojoj karijeri i verujem da se ta radost prenosi i na slušaoce… stoga obujte svoje plesne cipelice i uživajte uz ‘Pennies from Heaven’!”

Spot za ovaj singl pršti veseljem, režirali su ga Jeremy Deller & Jack Cocker, a uz bend i plesače posebnu ulogu u njemu ima i Penny Lancaster, Rodova supruga.

Ova dvojica vrhunskih britanskih muzičara su prvi put udružili snage i pokazali veštinu bez premca na ovom albumu kojim odaju počast velikim pesmama kao što su 'Ain't Misbehavin’, 'Frankie And Johnny’, 'Sentimental Journey' i 'Lullaby Of Broadway’.

Rod Stewart jedan je od najuspešnijih izvođača sa više od 250 miliona prodatih albuma širom sveta. Njegov prepoznatljiv glas i stil, ali i autorske kompozicije, nadilaze razne žanrove popularne muzike i jedan je od retkih koji se može pohvaliti albumima na vrhu top lista u svakoj dekadi karijere. Dobitnik je brojnih muzičkih nagrada, dva puta je uvršten u Rock and Roll Hall of Fame, dobitnik je nagrade Grammy, a 2016. proglašen je vitezom zahvaljujući svom doprinosu muzici i humanitarnom radu.

Svima su poznati njegovi veliki hitovi kao što su su ‘Sailing’, ‘The First Cut Is the Deepest’, ‘Rhythm of my Heart’, ‘Tonight’s the night’, ‘Maggie May’ i mnogi drugi, a imaćemo priliku da ih čujemo uskoro u Štark Areni u Beogradu gde Star produkcija organizuje njegov koncert 17. maja 2024. godine.

1 / 4 Foto: Denise Truscello

Nakon odlaska iz benda Squeeze, Jools Holland je u osamdesetim osnovao svoj Big Band, a pridužio mu se i bivši bubnjar Squeeza, Gilson Lavis. Sa svojim Rhythm and Blues Orchestra snimio je brojne albume koji su postigli platinaste i zlatne nagrade, sarađivali su s mnogim izvrsnim muzičarima, kao što su George Harrison i Amy Winehouse i postali su najuspješniji Big Band u Velikoj Britaniji. Uz sve to, Jools je voditelj najdugov

ečnijeg muzičkog showa na BBC-u, ‘Later with Jools Holland’ u kojem godinama gostuju svetske muzičke zvezde i talenti, a njegov novogodišnji ‘Annual Hootenanny’ najpoznatiji je britanski novogodišnji TV program.

Poslušajte ‘Pennies from Heaven’ i pripremite se za rasplesano muzičko veče uz najveće hitove Roda Stewarta u Štark Areni 17.5.2024. Ulaznice možete obezbediti

na Tckets.rs.

Swing Fever izlazi 23. februara, a možete ga unaprijed naručiti na linku: HERE.

