Sir Rod Stewart & Jools Holland su udružili snage u sjajnoj posveti muzičkoj eri big bendova!

Sir Rod Stewart i Jools Holland sa svojim Rhythm & Blues orkestrom predstavljaju izvrstan album Swing Fever sa 13 muzičkih brojeva koji su sjajna posveta muzičkoj eri big bendova.

Ova dvojica vrhunskih britanskih muzičaraa prvi su put udružili snage i pokazali veštinu bez premca na ovom albumu kojim odaju počast velikim pesmama kao što su 'Ain't Misbehavin’, 'Frankie And Johnny’, 'Sentimental Journey' and 'Lullaby Of Broadway’.

Ova saradnja je zapravo rezultat razgovora Stewarta i Hollanda koju su započeli još u vreme pandemije, kao i Stewartovog sna o albumu sa numerama koje su, na neki način, bile rock ‘n’ roll svog vremena. Holland se priseća: “Baš sam se spremao na put za božićne praznike kad si me nazvao. I pomislio sam ‘Kako uzbudljivo, ja obožavam Roda!’, a ti si samo rekao ‘Želim da snimimo album’. Oduvek sam Rodov obožavalac, a uz ovu stariju muziku shvatili smo da nam se sviđa puno istih stvari.”

“Već sam ranije počeo s radom na swing albumu, ali to nije bilo ono što sam želeo.”, objašnjava Rod. ”Zvučalo je nekako u stilu Franka Sinatre, a ja sam više želeo zvuk Louisa Prime, pa sam odustao od toga i shvatio da će mi za ovo biti potreban Jools. Takođe, razumemo se i kad se radi o maketama železnice, obojica smo fanatici! I tako smo jednostavno počeli da snimamo”. Vrhunska obrada ‘Almost Like Being In Love’, hita koji su proslavili Frank Sinatru i Nat King Cole, prvi je singl koji su objavili.

“Nisam zapravo znao ovu numeru, a sad mi je jedna od omiljenih” komentariše Jools. “Obrađena je stvarno mnogo puta. Ono što smo mi želeli je da uhvatimo njenu suštinu. Sklonili smo komplikovane akorde i odsvirali samo one jednostavnije. Postoji jedan snimak Johna Lee Hookera na kojem objašnjava blues i kaže ‘Slušajte deco, sklonite sve te prebogate akorde. Svirajte samo jedan akord, dok ne zvuči kako treba, tek tada razmišljajte o sledećem’. Želeli smo da dobijemo i malo zvuka Djanga Reinhardta pa smo došli do Garya Pottera, čoveka iz Liverpoola koji je izvrstan i dodao je taj duh Reinhardta koji smo tražili”.

Desetak zajedničkih termina, intimnost malog studija i odličan odabir numera rezultirali su zaraznim i neodoljivim zvukom.

foto: Promo

“Stvarno skidam kapu Joolsovom orkestru, pogotovo bubnjaru (Gilson Lavis) i basisti (Dave Swift)”, kaže Rod. “Gilson je, uz Charlija Wattsa, jedini kojeg sam čuo da tako odlično izvodi backbeat. Izvrstan band! I izvrstan Jools na tom starom klaviru, njegov brat Chris na hammondu. Imali su nekoliko zajedničkih proba bez mene, a kad su ušli u studio, snimili su sve u tri dana, što je zaista neverovatno! Taj studio kod Joolsa je stvarno mali. Jedno je kad se radi o sastavu od troje ljudi, ali kad u takav prostor stavite osamnaest muzičara to jednostavno stvori posebnu povezanost”.

Rod Stewart jedan je od najuspešnijih izvođača s više od 250 miliona prodatih albuma širom sveta. Njegov prepoznatljiv glas i stil, ali i autorske numere, nadilaze razne žanrove popularne muzike i jedan je od retkih koji se može pohvaliti albumima na vrhu top lista u svakoj dekadi karijere. Dobitnik je brojnih muzičkih nagrada, dva puta je uvršten u Rock and Roll Hall of Fame, dobitnik je nagrade Grammy, a 2016. proglašen je vitezom zahvaljujući svom doprinosu muzici i humanitarnom radu.

Svima su poznati njegovi veliki hitovi kao što su su ‘Sailing’, ‘The First Cut Is the Deepest’, ‘Rhythm of my Heart’, ‘Tonight’s the night’, ‘Maggie May’ i mnogi drugi, a imat ćemo prilike da ih uskoro čujemo u Štark Areni u Beogradu gde Star produkcija organizuje njegov koncert 17. maja 2024 godine.

Jools je lepo sažeo u čemu je pravi šarm ovog albuma: “Ono što svaki put osetim kad slušam ovu muziku, ali to osete i drugi koji su je čuli, je želja za pokretom. Muzika može biti izraz različitih stvari, a upravo radost je jedna od važnijih. To je ono što možete da osetite u ovoj muzici – radost, i to onu pravu, iskrenu radost.”

