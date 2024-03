MARKO NASTIĆ komponuje muziku ZA SVETSKU PREMIJERU berlinskog baleta na Dorćol Platzu

Jedan od najpopularnijih producenata i DJ-eva regiona, Marko Nastić, radi na muzici za svetsku premijeru spektakularnog baletskog nastupa Berlin Ballet Company-ja, koju će izvesti uživo u sinergiji sa najboljim evropskim plesačima, 10. i 11. maja u prostoru Dorćol Platza.

„Postavili smo sebi izazov i cilj da premašimo mogućnosti klasičnog plesa izvan uobičajenog. Želeli smo da ovu visoku umetnost izvedemo iz etabliranih pozorišta pred sve ljude koji su otvoreni za staro, za novo i neobično. U tu svrhu, uglavnom tražimo lokacije na kojima se balet obično ne izvodi, ulazimo u saradnje sa savremenim umetnicima i pomeramo granice tehnike plesa do krajnjih granica kako bismo otkrili nove aspekte naše umetnosti“ poručili su koreografi baletskog ansambla Berlin Ballet Company i dodali „Dorćol Platz ima poseban značaj za nas, jer praktično simbolizuje našu umetničku viziju – mesto procvata subkulture gde najrazličitiji ljudi mogu da se okupe i slobodno izraze svoju kreativnost. Posebno kao Berlinci, osećamo neku posebnu konekciju sa ovim mestom, jer njegova živahna energija i nekonvencionalnost takođe predstavljaju bitan faktor našeg umetničkog doma. Iz tog razloga, radujemo se što ćemo moći da predstavimo ovu produkciju i u Berlinu ubrzo nakon svetske premijere u Beogradu“.

foto: Promo

Nova produkcija, muzika i koreografija biće premijerno izvedene u Beogradu, a novo izvođenje povezuje renomirane umetnike iz Berlina i Beograda, i kroz kreativni proces povezuje dva grada. Nakon beogradske premijere u planu su i nastupi u Berlinu, a zatim i u drugim evropskim gradovima.

Dvojica koreografa Berlin Ballet Company-ja, Aršak Galumjan i Aleksandar Abdukarimov, pokrenuli su ovu umetničku avanturu sa velikim entuzijazmom i po prvi put se odlučili da baš u Beogradu eksperimentišu sa mešavinom stilova, spremni na menjanje sigurnosti pozornice zarad stapanja sa masom. Posebnu inspiraciju renomiranim berlinskim koreografima pružili su talenat i želja za eksperimentisanjem Marka Nastića.

foto: Promo

„Ovo je potpuno novo iskustvo za mene! Nikada do sad nisam radio muziku za balet, pa je ovo uzbudljivo putovanje u nepoznato. Kada sam dobio poziv da budem deo ovog projekta Berlin Ballet Company-ja, prva reakcija mi je bila da se malo bolje upoznam sa njihovim radom i oduševio sam se. Energija njihovih plesača, preciznost pokreta, zaista nešto inspirativno. A zatim je tu i izazov – kako sve to prevesti kroz elektronsku muziku i dati predstavi potpuno novu dimenziju. To me je posebno inspirisalo, spoj modernog baleta i elektronike, nešto čemu se stvarno radujem“ izjavio je Marko Nastić povodom ove saradnje.

Iako kombinacija elektronske muzike i klasičnog baleta deluje kao sudar dva izuzetno kontrastna umetnička oblika, žestoki bitovi suprotstavljaju se gracioznim pokretima, dok vibrirajući basovi izazivaju eterealni plesni stil. Upravo ova fuzija čini ovu međukulturalnu avanturu neizmerno uzbudljivom.

foto: Promo

Kako bi jezik pokreta postao još opipljiviji, prostorna podela između posetilaca i izvođača od suštinskog je značaja za ovu predstavu. Sama ideja ovakvog koncepta je iznošenje niza baletskih pokreta koji se odvijaju u neposrednom kontaktu sa publikom. Graciozna tela plesača postaju vizuelni medij, čineći pulsirajuće zvučne talase vidljivim kao vatromet senzualnih, elegantnih i moćnih pokreta.

Veoma ograničen kontingent ulaznica u prodaji je po promo ceni od 2.500 dinara, dok je sledeća cena ulaznica 3.500 dinara. Ulaznice se mogu kupiti na prodajnim mestima Ticket Vision-a i online na sajtu tickets.rs.

